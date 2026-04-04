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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्ट्रेट ऑफ होर्मुज से LPG लेकर आ रहा ग्रीन सान्वी, भारत आने तक पी जाएगा कितना तेल?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से LPG लेकर आ रहा ग्रीन सान्वी, भारत आने तक पी जाएगा कितना तेल?

Green Sanvi Fuel Consumption: ग्रीन सान्वी ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को पार कर लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत आने तक यह कितने ईंधन की खपत कर लेगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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Green Sanvi Fuel Consumption: मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जोखिमों के बीच एक एलपीजी टैंकर ग्रीन सान्वी भारत की तरफ आ रहा है. इसने होर्मुज का रास्ता पार कर लिया है. लेकिन समुद्रों के पार ऊर्जा को पहुंचाने के लिए खुद भी ऊर्जा की काफी जरूरत होती है. तो आखिर भारत पहुंचने तक यह जहाज खुद कितना ईंधन खर्च करेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अनुमानित कुल ईंधन खपत 

होर्मुज स्ट्रेट से मुंबई या फिर कांडला जैसे भारतीय बंदरगाहों तक की यात्रा के लिए ग्रीन सान्वी के कुल मिलाकर लगभग 80 से 150 मीट्रिक टन बंकर ईंधन खर्च करने का अनुमान है.  यह अनुमान रफ्तार, मौसम की स्थिति और समुद्री धाराओं पर निर्भर करता है. लेकिन यह सिर्फ ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा की एक साफ तस्वीर देता है. 

जहाज का दैनिक ईंधन इस्तेमाल 

इस श्रेणी के जहाज को बड़े एलपीजी वाहक के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 40 से 70 मीट्रिक टन ईंधन खर्च करता है. क्योंकि इस यात्रा में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं इस वजह से कुल अनुमानित खपत पूरी यात्रा के लिए 80 से 150 टन ही रहेगी.

दूरी और यात्रा का समय 

होर्मुज स्ट्रेट और भारत के पश्चिमी तट के बीच की दूरी 1000 से 1550 किलोमीटर के बीच है. 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर टैंकर को कांडला पहुंचने में लगने वाला अनुमानित समय लगभग 37 घंटे है. मुंबई पहुंचने के लिए यह समय लगभग 53 घंटे हो जाएगा.

आपको बता दें कि ग्रीन सान्वी लगभग 46000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा है. इसकी कुल क्षमता इससे भी अधिक है. यह 58000 से ज्यादा की है. 

ईंधन की खपत क्यों मायने रखती है?

ऐसे टैंकरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन एक प्रमुख परिचालन लागत होती है. यह वैश्विक शिपिंग अर्थशास्त्र पर भी प्रभाव डालता है. मौजूदा समय में भू राजनीतिक तनाव जैसी स्थितियों में समय पर और किफायती डिलीवरी पक्का करने के लिए ईंधन का सही इस्तेमाल और भी जरूरी हो जाता है. रिपोर्टों के मुताबिक 'ग्रीन सांववी' के 6 अप्रैल, 2026 तक मुंबई पहुँचने की संभावना है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें:  कौन है ग्रीन सान्वी जहाज का मालिक, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से LPG लेकर आ रहा भारत; यह कितना पुराना?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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LPG Tanker Green Sanvi Fuel Consumption Hormuz Route
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