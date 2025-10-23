हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजन्म से बुढ़ापे तक कितने कदम चलता है इंसान? हिसाब जानकर रह जाएंगे दंग

जन्म से बुढ़ापे तक कितने कदम चलता है इंसान? हिसाब जानकर रह जाएंगे दंग

Human Steps Lifetime: आप हर दिन कुछ कदम चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी जिंदगी में कुल कितने कदम उठाते हैं? आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Oct 2025 07:46 AM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोज के छोटे-छोटे कदम आखिर में आपको कितना दूर ले जाते हैं? हर दिन हम बस चलते रहते हैं, लेकिन यह साधारण सा काम हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर डालता है, यह आंकड़े देखकर आप दंग रह जाएंगे. वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में करोड़ों कदम तय करता है. यानि आप जिंदगी में इतने कदम चलते हैं कि धरती का चार बार चक्कर लगा सकते हैं. चलिए इसे आंकड़ों में जानते हैं.

कितने किलोमीटर चल डालता है इंसान?

हर दिन उठाए गए हमारे छोटे-छोटे कदम मिलकर जिंदगी का बड़ा सफर तय करते हैं. वैज्ञानिकों और फिटनेस विशेषज्ञों के मुताबिक, एक आम इंसान अपने पूरे जीवनकाल में करीब 21.6 करोड़ कदम चलता है. ये दूरी करीब 1,76,993 किलोमीटर के बराबर होती है. यह आंकड़ा इंसान की औसत उम्र, सक्रियता और जीवनशैली के आधार पर तय किया गया है.

कितने कदम चलती हैं महिलाएं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक वयस्क पुरुष रोजाना औसतन 5340 कदम चलता है, जबकि महिलाओं का औसत 4912 कदम प्रतिदिन माना गया है. अगर यह गति पूरी जिंदगी बरकरार रहे, तो लगभग 80 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति 21,62,62,500 कदम चल लेता है. हालांकि यह औसत हर व्यक्ति के जीवन के तरीके पर निर्भर करता है, जैसे उसकी नौकरी, रहने की जगह, स्वास्थ्य स्थिति और व्यायाम की आदतों पर.

रोज कितने कदम चलना जरूरी?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 8000 से 10,000 कदम चलना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ दिल स्वस्थ रहता है, बल्कि मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है. कई रिसर्च यह भी बताती हैं कि जो लोग नियमित रूप से चलते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता दोनों बेहतर रहती हैं.

हालांकि जो लोग शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जैसे किसान, मजदूर या फिटनेस के शौकीन लोग, उनके कुल कदमों की संख्या इस औसत से कहीं ज्यादा हो सकती है. वहीं, शहरी इलाकों में ऑफिस जॉब करने वालों या लंबे समय तक बैठने वाले लोगों का आंकड़ा इससे काफी कम रहता है.

Published at : 23 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Human Steps Lifetime Average Human Steps Daily Step Average
Embed widget