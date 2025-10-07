हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम

कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम

ICC Rules For Test Cricket: टेस्ट मैच क्रिकेट में अहम होता है. इसके लिए भी आईसीसी के अलग नियम लागू होते हैं. चलिए जानें कि आखिर कितने मैच जीतने के बाद किसी टीम को मैच खेलने का मौका मिलता है.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट के तीन मुख्य प्रारूप टेस्ट, वनडे और टी20 एक-दूसरे से अलग हैं और इनकी रणनीतियां, समय सीमा और खेल का अंदाज भी अलग होता है. लेकिन इन फॉर्मेट्स में शानदार प्रदर्शन अक्सर खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी खोल देता है. अगर कोई खिलाड़ी वनडे मैचों में बेहतरीन खेल दिखाता है, तो उसके टेस्ट टीम में चयन होने की संभावना बढ़ जाती है. अक्सर क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल उठता है कि किसी टीम को आखिर कितनी जीत हासिल करने के बाद टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है.

बहुत से लोगों को लगता है कि यह किसी टीम की जीत-हार या प्रदर्शन पर निर्भर करता है, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. चलिए जानें कि इसके लिए आईसीसी के क्या नियम हैं.

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट खेलने का अधिकार सिर्फ फुल मेंबर देशों को ही दिया जाता है. यानि टेस्ट दर्जा किसी टीम के मैच जीतने से नहीं बल्कि उनकी क्रिकेट स्ट्रक्चर, सुविधाओं और मानकों पर तय होता है. टेस्ट क्रिकेट को दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित प्रारूप के रूप में जाना जाता है. पांच दिन चलने वाले इन मुकाबलों में खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होती है.

लेकिन हर टीम को यह मौका नहीं मिलता है. इसके लिए ICC की सदस्यता व्यवस्था में दो स्तर बनाए गए हैं, फुल मेंबर और असोसिएट मेंबर. केवल फुल मेंबर ही टेस्ट मैच खेल सकते हैं, जबकि असोसिएट सदस्य देशों को वनडे या टी20 इंटरनेशनल मैचों की अनुमति होती है.

किन मानदंडों को देखता है आईसीसी

किसी टीम को टेस्ट दर्जा दिलाने के लिए ICC कई मानदंड देखता है. इसमें सबसे पहले उस देश की घरेलू क्रिकेट संरचना, स्टेडियमों की गुणवत्ता, क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति, खिलाड़ियों की संख्या और प्रदर्शन, सरकार का समर्थन और क्रिकेट का स्थानीय स्तर पर विकास शामिल होता है. अगर कोई देश इन सभी पहलुओं पर मजबूत साबित होता है, तभी उसे टेस्ट खेलने की मंजूरी दी जाती है.

पहले क्या थी परंपरा

रिपोर्ट्स की मानें तो पहले यह परंपरा थी कि किसी टीम को कम से कम पांच टेस्ट खेलने वाले देशों को हराना पड़ता था, लेकिन यह नियम कभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ. यह बस एक अनौपचारिक मान्यता थी, ताकि यह तय हो सके कि टीम टेस्ट खेलने लायक है या नहीं. दरअसल, अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसे देशों को 2018 में टेस्ट दर्जा दिया गया, जबकि उन्होंने उस समय तक सीमित ओवरों के क्रिकेट में कुछ ही जीतें दर्ज की थीं. 

यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टेस्ट मैच खेलने का मौका किसी देश को जीत की गिनती से नहीं बल्कि क्रिकेट की बुनियाद पर मिलता है. जब कोई टीम हर स्तर पर खुद को तैयार कर लेती है, तभी उसे क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर उतरने की इजाजत मिलती है.

यह भी पढ़ें: सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
ICC Icc Rules TEST CRICKET ICC Test Status
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget