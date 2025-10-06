सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर भारत को जीत दिलाने वाले स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने अपनी पूरी टूर्नामेंट फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करने का फैसला किया. उन्होंने सात मैचों की फीस यानी लगभग 28 लाख रुपये दान कर एक मिसाल पेश की. अब यहां पर आप नेता सौरभ भारद्वाज और सूर्यकुमार यादव का जिक्र एकसाथ इसलिए हो रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले सौरभ भारद्वाज ने SKY को चैलेंज किया था कि क्रिकेट में कमाए पैसे पहलगाम हमले की 26 विधवाओं को दे दें. इसी क्रम में आइए जान लेते हैं कि आखिर सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव में कौन ज्यादा अमीर है.

सौरभ भारद्वाज की नेटवर्थ

फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. इस एफिडेविट के मुताबिक, उनकी चल और अचल संपत्तियों में पिछले चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है. हलफनामे के अनुसार, सौरभ भारद्वाज की चल संपत्ति में लगभग 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अचल संपत्ति में करीब 9 लाख रुपये का इजाफा हुआ. उनकी कुल नेटवर्थ 1,48,09,968 रुपये बताई गई है. हालांकि उन पर 4 लाख रुपये से अधिक का कर्ज भी दर्ज है.

नगद और अन्य पॉलिसी

उन्होंने बताया था कि कि चुनाव के समय उनके पास 30,000 रुपये नकद मौजूद थे, जबकि उनकी पत्नी के पास 25,000 रुपये कैश थे. दोनों के अलग-अलग बैंक खातों में कुल 9 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि बताई गई थी. सौरभ भारद्वाज ने SBI Tax Gain Scheme में 50,000 रुपये से ज्यादा का निवेश किया है और उनके EPF खाते में 9 लाख रुपये से अधिक जमा बताए जाते हैं.

इसके अलावा भारद्वाज और उनकी पत्नी के नाम पर SBI और LIC पॉलिसी हैं, जिनकी कुल कीमत 3 लाख रुपये से ज्यादा है. वाहन की बात करें तो उनके पास एक मारुति वैगनआर और एक मोटरसाइकिल है.

कितना है सोना-चांदी

सोने-चांदी की संपत्ति में भी भारद्वाज दंपत्ति के पास काफी कुछ है. उनकी पत्नी के पास 385 ग्राम से अधिक सोना और एक किलो चांदी, जबकि सौरभ भारद्वाज के पास 145 ग्राम सोना है. दोनों के पास कुल 39 लाख रुपये से ज्यादा का सोना-चांदी मौजूद है.

SKY की नेटवर्थ

वहीं दूसरी ओर एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर भारत के नाम जीत दिलाने वाले स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की संपत्ति पर नजर डालें तो रिपोर्ट्स के अनुसार वह मुंबई के चेंबुर में दो लग्जरी अपार्टमेंट के मालिक हैं, जिनकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपये के आसपास है. इसके अलावा उन्होंने देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है. खबरों के अनुसार उनकी लग्जरी कार कलेक्शन में BMW, Audi A6, Mercedes और Toyota Fortuner जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

कितनी मिलती है फीस?

सूर्यकुमार यादव इस समय BCCI के बी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसके तहत उन्हें सालाना तीन करोड़ रुपये मिलते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो मैच फीस के तौर पर वह टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये पाते हैं. इसके साथ ही IPL और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से उनकी कुल नेटवर्थ 55 से 65 करोड़ रुपये आंकी गई है.

उनकी ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है. वह Dream11, Royal Stag, Reebok, Sareen Sports और Maxima Watches जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक ब्रांड डील के लिए 60 से 70 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.

