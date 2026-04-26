US के इस राष्ट्रपति को भी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में निशाना बना चुके हैं हमलावर? जानें पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom होटल सुरक्षा चूक इतिहास दोहराती है, नीति बदलने की चुनौती.

Hilton Hotel Firing Donald Trump: वॉशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल एक बार फिर से अमेरिकी राजनीति के गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है. हाल ही में व्हाइट हाउस संवाददाताओं के डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में जिस तरह से गोलियां चलीं, उसने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की पोल खोलकर रख दी है. जिस टेबल के पास राष्ट्रपति ट्रंप बैठे थे, वहां अचानक गोलीबारी ने पूरे कार्यक्रम को खौफनाक मंजर में बदल दिया. सीक्रेट सर्विस की तत्परता ने ट्रंप और मेलानिया को सही समय पर वहां से निकालकर उनकी जान बचा ली, लेकिन इस घटना ने इतिहास की उन यादों को ताजा कर दिया है, जब इसी जगह पर एक और राष्ट्रपति मौत को मात दे चुके थे.

1981 की वो तारीख, जब रीगन पर बरसी थीं गोलियां

आज से लगभग 45 साल पहले, 30 मार्च 1981 का दिन अमेरिकी इतिहास का एक काला अध्याय बनकर दर्ज हुआ था. इसी वाशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था. रीगन एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी लिमोजिन गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमलावर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी. यह घटना इतनी अचानक थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. उस हमले में रीगन के साथ-साथ उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी, सीक्रेट सर्विस एजेंट टिमोथी मैकार्थी और पुलिस अधिकारी थॉमस डेलाहंटी भी घायल हो गए थे.

जॉन हिंकले का पागलपन और रीगन की जंग

रोनाल्ड रीगन पर हमला करने वाला शख्स जॉन हिंकले जूनियर था. पूछताछ में जो खुलासा हुआ, वह बेहद चौंकाने वाला था. हिंकले अभिनेत्री जोडी फोस्टर का इतना बड़ा दीवाना था कि वह उनका ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था. उसका मानना था कि राष्ट्रपति की हत्या कर वह दुनिया में अपनी पहचान बना लेगा और अभिनेत्री को प्रभावित कर पाएगा. उसने 22 कैलिबर की रिवॉल्वर से गोलियां चलाई थीं. एक गोली लिमोजिन के दरवाजे से टकराकर रीगन के फेफड़ों में जा धंसी थी. वह मौत के बेहद करीब थे, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत ने उन्हें बचा लिया.

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12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे रीगन

गोली लगने के बाद रोनाल्ड रीगन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वे 12 दिनों तक भर्ती रहे. यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था. बाद में जून 1982 में अदालत ने जॉन हिंकले को सुनवाई के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया और उसे निर्दोष करार देते हुए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया. रीगन तो ठीक हो गए, लेकिन उस हमले में घायल हुए प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए थे. उनकी मौत को भी उसी पुरानी चोट और हमले के परिणामों से जोड़कर देखा गया, जो उस दिन हिल्टन होटल के बाहर हुई थी.

सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी सेंध

हालिया मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कोशिश ने सुरक्षा व्यवस्था के दावों को खोखला साबित कर दिया है. सुरक्षाकर्मियों ने एक संदिग्ध हमलावर को मौके पर ही मार गिराया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई थी. 1981 में रीगन के समय और आज के ट्रंप के मामले में, वॉशिंगटन हिल्टन होटल का नाम एक बार फिर से सुरक्षा चूक के साथ जुड़ गया है. यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है, जो इतिहास में खौफ के तौर पर याद किया जाता है.

हथियारों का इस्तेमाल और बदलती हुई सुरक्षा नीति

1981 के हमले में इस्तेमाल की गई 22 कैलिबर की रिवॉल्वर में ऐसी गोलियां थीं जो टकराने पर शरीर के अंदर ज्यादा तबाही मचाती थीं. इस हमले के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी. आज, जब सुरक्षा के इतने अत्याधुनिक साधन मौजूद हैं, तब भी हिल्टन होटल में दोबारा गोलीबारी होना सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को दर्शाता है. अब अमेरिकी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इन हाई-प्रोफाइल आयोजनों को कैसे पूरी तरह सुरक्षित बनाएं ताकि इतिहास खुद को फिर न दोहराए.

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