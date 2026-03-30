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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMars Colony: कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?

Mars Colony: कहां तक पहुंचा स्पेस में कॉलोनी बनाने का काम, जानें कब से इंसान होने लगेंगे मंगल पर शिफ्ट?

Mars Colony: इंसान मंगल पर बस्ती बसाने की कोशिश में लगा है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक इस मिशन में कितने आगे बढ़ चुके हैं और इंसान मंगल पर कब तक पहुंच पाएगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Mar 2026 09:54 AM (IST)
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Mars Colony: इंसानों का मंगल पर बसने का विचार अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा है. SpaceX और NASA जैसे संगठनों की लीडरशिप में अभी रिसर्च का एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है. हालांकि अभी तक कोई स्थायी बस्ती नहीं बनी है लेकिन तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति ने इंसानियत को मल्टी प्लेनेटरी प्रजाति बनाने के पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है. आइए जानते हैं कि यह काम कितना आगे बढ़ा है और इंसान असल में मंगल पर कब जा सकता है.

इंसान मंगल पर कब पहुंचेंगे?

मौजूदा योजनाएं एक पूरी प्रक्रिया को दर्शाती हैं. SpaceX का लक्ष्य 2026 के आखिर तक अपना पहला बिना क्रू वाला स्टारशिप मिशन मंगल पर भेजना है. अगर ये मिशन सफल हो जाते हैं तो इंसान 2029 या फिर 2031 तक मंगल पर उतर सकते हैं. हालांकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बस्ती बनाना काफी लंबा लक्ष्य है. इसमें 20-50 साल लगने की उम्मीद है और इसके लक्ष्य 2050-2055 के आसपास रखे गए हैं.

मंगल के लिए डिजाइन किया गया रॉकेट 

 स्टारशिप SpaceX के द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है. इसे इंसानों और भारी सामान दोनों को ग्रहों के बीच की दूरी तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे यह मंगल पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जरूरी हो जाता है. 

नासा की चंद्रमा से मंगल रणनीति 

नासा अपने Artemis कार्यक्रम के जरिए चरण-दर-चरण दृष्टिकोण को अपना रहा है. योजना यह है कि पहले चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति को स्थापित किया जाए और उसका इस्तेमाल मंगल मिशन के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जाए. आने वाला Artemis II मिशन चंद्रमा के चारों ओर मानव अंतरिक्ष यात्रा का परीक्षण करेगा. 

रोबोटिक मिशन पहले से तैयार 

मंगल को पहले से ही Perseverance रोवर जैसे रोबोटिक खोजकर्ताओं द्वारा स्टडी किया जा रहा है. ये मिशन मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं, पानी के संकेत ढूंढ रहे हैं और वायुमंडल को भी स्टडी कर रहे हैं. यह सभी जरूरी चीजें हैं जिनका इंसानों को भेजने से पहले अध्ययन करना काफी जरूरी है.

मंगल पर ऑक्सीजन 

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ऑक्सीजन का उत्पादन है. हाल ही में नासा के MOXIE  प्रयोग के जरिए एक बड़ी सफलता मिली है. इसने सफलतापूर्वक यह बताया है कि मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है. वर्तमान में मंगल की यात्रा में लगभग 7 से 9 महीने लगते हैं. नासा इस कोशिश में लगी है जो इस समय को आधा कर सकती है. इससे मिशन तेज और सुरक्षित हो जाएगा.

इन सब के अलावा मंगल अभी भी बड़ी चुनौतियों से भरा है. मंगल का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है. इतना ही नहीं बल्कि यहां का औसत तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस रहता है. इसी के साथ हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए यहां कोई भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं है.

यह भी पढ़ें: क्यों लगाया था सऊदी अरब ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध, जानें कैसे हिली थी यूएस की अर्थव्यवस्था

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Nasa Mars Space Mission Mars Colony
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