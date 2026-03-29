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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान में गिरा परमाणु बम तो क्या भारत तक पहुंच सकता है रेडिएशन, जानें किन-किन देशों को खतरा?

ईरान में गिरा परमाणु बम तो क्या भारत तक पहुंच सकता है रेडिएशन, जानें किन-किन देशों को खतरा?

ईरान में परमाणु हमले की स्थिति में भारत को जानलेवा विकिरण का सीधा खतरा नहीं है. लेकिन वाओं के जरिए रेडियोधर्मी धूल भारत के पश्चिमी राज्यों तक पहुंच सकती है. ऐसे में किस देश को ज्यादा खतरा है.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चर्चा होने लगी है. अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग खतरनाक स्तर पर पहुंचती है और ईरान की धरती पर परमाणु धमाका होता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या ईरान से उड़ने वाली रेडियोएक्टिव धूल हमारे शहरों तक पहुंचकर तबाही मचाएगी? वैज्ञानिक और रणनीतिक नजरिए से यह समझना जरूरी है कि हवा का रुख और दूरी इस खतरे को कैसे तय करती है.

ईरान में परमाणु धमाका और भारत की दूरी

ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों से भारत की पश्चिमी सीमा की दूरी लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है. विज्ञान के मुताबिक, किसी भी परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले सबसे खतरनाक और भारी रेडियोधर्मी कण धमाके वाली जगह से कुछ सौ किलोमीटर के दायरे में ही जमीन पर गिर जाते हैं. इतनी लंबी दूरी तय करते समय रेडिएशन का असर काफी हद तक कम हो जाता है. इसलिए, तकनीकी रूप से भारत में तत्काल एक्यूट रेडिएशन सिकनेस यानी विकिरण से होने वाली गंभीर बीमारी का सीधा खतरा कम नजर आता है.

क्या हवा के जरिए भारत तक होगा असर?

भले ही भारत ईरान से काफी दूर है, लेकिन वायुमंडल में घुले रेडियोधर्मी कणों को हवाएं दूर तक ले जा सकती हैं. अगर हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की ओर रहता है, तो परमाणु बादल 48 से 72 घंटों के भीतर भारतीय आसमान तक पहुंच सकते हैं. ऐसी स्थिति में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में रेडियोएक्टिव कणों की मौजूदगी दर्ज की जा सकती है. हालांकि, भारत तक पहुंचते-पहुंचते ये कण इतने फैल और हल्के हो चुके होंगे कि इनसे जानलेवा खतरा होने की आशंका बहुत ही कम रहती है.

यह भी पढ़ें: Shia Population: ईरान के बाद कहां रहती है दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी, वह देश किसके साथ?

किन देशों के लिए मंडराता बड़ा खतरा

ईरान में अगर कोई परमाणु घटना होती है, तो सबसे ज्यादा तबाही उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिलेगी. ईरान के 500 से 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों को बेहद घातक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा. इन देशों में रेडियोधर्मी धूल (फॉलआउट) सीधे तौर पर लोगों की सेहत और पर्यावरण को बर्बाद कर सकती है. हवा के बहाव के आधार पर इन देशों की सुरक्षा पूरी तरह दांव पर लगी होगी. 

खाड़ी देशों और समुद्री पर्यावरण पर संकट

ईरान के दक्षिण में स्थित खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इस खतरे की चपेट में हैं. अगर ईरान के बुशहर जैसे तटीय परमाणु बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो रेडियोएक्टिव रिसाव सीधे फारस की खाड़ी और अरब सागर के पानी को जहरीला बना सकता है. इससे समुद्री जीव-जंतुओं के साथ-साथ इन देशों की पेयजल व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा. समुद्री लहरें इस प्रदूषण को भारतीय तटों तक भी पहुंचा सकती हैं. 

रिएक्टर पर हमला या बम का फटना- क्या है ज्यादा खतरनाक?

विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु बम फटने की तुलना में चालू परमाणु रिएक्टर या कचरा भंडारण केंद्रों (वेस्ट स्टोरेज) पर हमला करना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है. बम का असर कुछ समय बाद कम होने लगता है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाले स्ट्रोंटियम, सीजियम और आयोडीन जैसे तत्व मिट्टी और पानी में मिलकर दशकों तक वहां की आबादी को बीमार कर सकते हैं. यह लंबी अवधि का रेडियोलॉजिकल जोखिम है, जो पूरे क्षेत्र के लिए कैंसर जैसी बीमारियों का बड़ा कारण बन सकता है.

भारत के लिए आर्थिक और मानवीय चुनौतियां

रेडिएशन के अलावा, ईरान में किसी भी परमाणु संघर्ष का भारत पर गहरा आर्थिक असर पड़ेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और एलपीजी (LPG) के आयात पर निर्भर है, जिसकी सप्लाई चेन इस क्षेत्र से होकर गुजरती है. युद्ध की स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. इसके अलावा, खाड़ी देशों और ईरान के आसपास बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. वहां किसी भी तरह का परमाणु रिसाव या युद्ध न केवल उनकी जान जोखिम में डालेगा, बल्कि भारत के लिए उनके रेस्क्यू का एक बड़ा संकट खड़ा कर देगा.

यह भी पढ़ें: India Iran Trade List: तेल के अलावा ईरान का भारत में क्या-क्या इस्तेमाल होता है, देख लीजिए लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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