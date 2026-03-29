क्यों लगाया था सऊदी अरब ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध, जानें कैसे हिली थी यूएस की अर्थव्यवस्था

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US Energy Crisis: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच अभी भी जंग जारी है. इस जंग का असर ईंधन आपूर्ति पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. हालांकि आज के समय में अमेरिका पेट्रोलियम भंडार में काफी सक्षम है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरे अमेरिका में ईंधन की कमी आ गई थी. यह घटना है 1973 की.

क्या थी 1973 की घटना?

1973 में सऊदी अरब और दूसरे अरब तेल उत्पादक देशों के एक बड़े भू राजनीतिक कदम ने रातों-रात वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल दिया था. योम किप्पुर युद्ध के दौरान इन देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया था. इससे आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर ऊर्जा संकटों में से एक की शुरुआत हुई थी.

तेल प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

इसकी मुख्य वजह युद्ध के दौरान इजरायल को अमेरिका का समर्थन था. जब मिस्र और सीरिया ने इजरायल पर हमला किया तब अमेरिका ने सैन्य सहायता देकर हस्तक्षेप किया था. इसके जवाब में अरब देशों ने वाशिंगटन पर अपनी मिडल ईस्ट नीति बदलने का दबाव डालने के लिए तेल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया.

एक राजनीतिक हथियार के रूप में तेल

सऊदी अरब के राजा फैसल की लीडरशिप में ओपीईसी के अरब सदस्यों ने ना सिर्फ अमेरिका का तेल एक्सपोर्ट रोक दिया बल्कि हर महीने उत्पादन में 5% की कटौती भी कर दी. इस कदम का उद्देश्य सप्लाई में ऐसा झटका देना था जिससे पश्चिमी देश इजरायल पर अपने रुख पर दोबारा से विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं.

तेल की कीमतें रातों-रात आसमान छूने लगीं

इसका प्रभाव तत्काल रूप से पड़ा. कच्चे तेल की कीमतें लगभग $3 प्रति बैरल से बढ़कर 1974 तक लगभग $12 हो गई. यानी कि चार गुना ज्यादा बढ़ोतरी. इस अचानक उछाल ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी. इस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पड़ी.

पूरे अमेरिका में ईंधन की कमी

इस प्रतिबंध की वजह से अमेरिका में ईंधन की काफी ज्यादा कमी हो गई. गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गई. इसी के साथ कई पंपों में तो ईंधन पूरी तरह से खत्म हो गया. सरकार को ईंधन की राशनिंग लागू करनी पड़ी. लोगों के गाड़ी चलाने के तरीके रातों-रात बदल गए.

इसके सबसे हानिकारक प्रभावों में से एक था स्टैगफ्लेशन. यह हाई इन्फ्लेशन और धीमी आर्थिक वृद्धि का एक कॉम्बिनेशन था. कीमतें आसमान छू रही थीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही थी.

ऑटो उद्योग को बड़ा झटका

इस संकट ने उपभोक्ताओं के व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया. बड़ी और ज्यादा ईंधन खर्च करने वाली अमेरिकी गाड़ियों की लोकप्रियता कम हो गई. इसी के साथ जापान से आने वाले छोटे और ईंधन कुशल वाहनों की मांग बढ़ गई.

इस संकट ने अमेरिका को अपनी ऊर्जा रणनीति पर दोबारा से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया. इसने आपातकालीन तेल आपूर्ति के भंडारण के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की. इसी के साथ वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानक लागू किए गए और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू तेल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया गया.

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