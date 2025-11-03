हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे काम करता है मोबाइल नेटवर्क, जान लें टॉवर से लेकर सिम तक का सफर

कैसे काम करता है मोबाइल नेटवर्क, जान लें टॉवर से लेकर सिम तक का सफर

How Mobile Network Works: आपका कॉल, मैसेज या इंटरनेट डेटा आपके हाथ से निकलते ही कई इनविजिबल स्टेशनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है. चलिए मोबाइल नेटवर्क का सफर जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Nov 2025 02:55 PM (IST)
सोचिए, जब आप अपने फोन से किसी दोस्त को कॉल लगाते हैं, तो आवाज कैसे उस तक पहुंचती है? या जब आप कोई फोटो भेजते हैं, तो वह सेकंडों में उसके मोबाइल पर कैसे दिख जाती है? यह जादू नहीं, बल्कि मोबाइल नेटवर्क की तकनीक है. हर कॉल, मैसेज या इंटरनेट डेटा रेडियो तरंगों के जरिए आपके फोन से निकलकर टावर तक जाता है, वहां से इंटरनेट और ऑपरेटर नेटवर्क के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है. आइए इस सफर को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं.

कैसे काम करता है मोबाइल नेटवर्क

मोबाइल नेटवर्क रेडियो तरंगों पर काम करता है. जब आप कॉल करते हैं, आपका फोन सिग्नल को रेडियो तरंगों में बदलकर सबसे नजदीकी मोबाइल टावर तक भेजता है. यह टावर जिसे बेस स्टेशन भी कहते हैं, उस क्षेत्र के सभी फोन से सिग्नल लेता और वापस भेजता है. यही कारण है कि इसे सेल कहा जाता है. एक शहर में जितने अधिक टावर होंगे, कवरेज उतना ही अच्छा होगा.

डिजिटली होता है कन्वर्ट

जब सिग्नल टावर तक पहुंचता है, तो यह बेस स्टेशन ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़ता है. नेटवर्क ऑपरेटर सिग्नल को सही दिशा में भेजता है. अगर कॉल स्थानीय है तो सीधे पास के टावर तक सिग्नल पहुंचता है, अगर दूर है तो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से दूसरे शहर या राज्य तक पहुंचता है. इस बीच, डेटा पैकेट, कॉल या मैसेज डिजिटल रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं, ताकि वे सुरक्षित और तेजी से ट्रांसमिट हो सकें.

रेडियो तरंगे करती हैं काम

अगर आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई फोटो भेजना या वीडियो स्ट्रीम करना तो मोबाइल सिग्नल को छोटे-छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है. ये पैकेट रेडियो तरंगों के जरिए आपके फोन से टावर तक और फिर इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर तक जाते हैं. रिसीवर का फोन फिर इन पैकेट्स को जोड़कर मूल डेटा यानी फोटो या वीडियो दिखाता है.

सिम कार्ड की भूमिका

हर मोबाइल टावर का कवरेज क्षेत्र सेल कहलाता है. एक शहर में कई टावर होते हैं, और ये एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं. अगर आप किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कॉल अपने आप एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रांसफर हो जाती है, इसे हैंडऑवर कहते हैं. यही कारण है कि आप चलते-चलते भी कॉल को बिना रुके जारी रख सकते हैं. मोबाइल नेटवर्क में SIM कार्ड भी अहम भूमिका निभाता है. SIM कार्ड आपके मोबाइल को पहचानता है और यह बताता है कि आप किस ऑपरेटर के ग्राहक हैं. SIM में आपका यूजर डेटा और नेटवर्क जानकारी होती है, जिससे ऑपरेटर जान पाता है कि किस सिग्नल को आपके फोन तक पहुंचाना है.

आधुनिक मोबाइल नेटवर्क

आधुनिक मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G और 5G डेटा ट्रांसमिशन के लिए और तेज तकनीक का उपयोग करते हैं. वे रेडियो तरंगों की उच्च फ्रिक्वेंसी और एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉल और इंटरनेट डेटा सुरक्षित और कम लेटेंसी के साथ ट्रांसमिट हो.

लंबी होती है प्रक्रिया

यानी, हर बार जब आप कॉल, मैसेज या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक लंबी और जटिल यात्रा तय करता है. फोन से निकलते ही यह रेडियो तरंगों में बदलता है, टावर तक पहुंचता है, ऑपरेटर नेटवर्क से गुजरता है, फिर दूसरे टावर तक और अंत में रिसीवर तक जाता है. यह सब सेकंडों में होता है, और हमें बस फोन पर आवाज या डेटा दिखता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 02:55 PM (IST)
