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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBlue Tsunami: क्या है ब्लू सुनामी, अमेरिका में कैसे ट्रंप की ताकत को खा गया ये टर्म?

Blue Tsunami: क्या है ब्लू सुनामी, अमेरिका में कैसे ट्रंप की ताकत को खा गया ये टर्म?

Blue Tsunami: अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में आई ब्लू सुनामी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी सफलता दिलाई है. जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी कमजोर पड़ गई है और संसद में नीतियां लागू करना कठिन हो गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Nov 2026 07:08 PM (IST)
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Blue Tsunami: अमेरिका की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ब्लू सुनामी शब्द सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. अमेरिकी राजनीति में जब भी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव आता है, तो रंगों और लहरों के जरिए उसका आकलन किया जाता है. हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस तरह से अप्रत्याशित और बंपर जीत हासिल की है, उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया है.

इस सियासी उठापटक ने न केवल संसद के समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है, बल्कि आने वाले समय में ट्रम्प प्रशासन की नीतियों और फैसलों के सामने भी गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे देश की सियासत में नया भूचाल आ गया है.

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ब्लू सुनामी के मायने क्या?

अमेरिकी राजनीति मूल रूप से दो प्रमुख राजनीतिक दलों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी शामिल हैं. इन दोनों ही दलों की अपनी अलग पहचान और उनके आधिकारिक चुनावी रंग तय हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी का पारंपरिक चुनावी रंग नीला माना जाता है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का रंग लाल है. 

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Blue Tsunami: क्या है ब्लू सुनामी, अमेरिका में कैसे ट्रंप की ताकत को खा गया ये टर्म?

जब कभी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी सामान्य उम्मीदों से कहीं अधिक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है, तो राजनीतिक पंडित इसे ब्लू वेव यानी नीली लहर कहते हैं. लेकिन जब यह सफलता इतनी प्रचंड हो कि विरोधी दल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ भी ढह जाएं और सीटों का अंतर बहुत बड़ा हो, तो इसी को ब्लू सुनामी का नाम दिया जाता है.

मिडटर्म चुनाव और अमेरिकी संसद का गणित

अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव हर चार साल के अंतराल पर होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पांच साल या कहें कि चार साल के कार्यकाल के ठीक बीच यानी दो साल पूरे होने पर मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं. इन चुनावों में सीधे तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए मतदान नहीं होता, बल्कि देश की सर्वोच्च विधायिका यानी अमेरिकी कांग्रेस की संरचना और उसका भविष्य तय होता है. 

अमेरिकी संसद के दो मुख्य सदन होते हैं, जिनमें पहला निचला सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' है जिसके सभी 435 सदस्यों के लिए हर दो साल में चुनाव होता है. दूसरा ऊपरी सदन सीनेट है, जिसमें कुल 100 सदस्य होते हैं और हर दो साल में इसके एक-तिहाई हिस्से पर चुनाव कराए जाते हैं. यही वजह है कि मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के अब तक के कामकाज पर जनता की मुहर या नाराजगी का सबसे बड़ा पैमाना माने जाते हैं.


Blue Tsunami: क्या है ब्लू सुनामी, अमेरिका में कैसे ट्रंप की ताकत को खा गया ये टर्म?

कानूनी या संवैधानिक परिभाषा का अभाव

यह समझना भी बेहद जरूरी है कि 'ब्लू सुनामी' या 'ब्लू वेव' जैसी शब्दावलियां अमेरिकी संविधान या किसी आधिकारिक कानून का हिस्सा नहीं हैं. यह पूरी तरह से राजनीतिक और मीडिया द्वारा गढ़ी गई शब्दावलियां हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव परिणामों की प्रचंडता और बदलाव के पैमाने को समझाने के लिए किया जाता है. अमेरिका में इस प्रकार की राजनीतिक लहरों का आकलन मुख्य रूप से जीते गए कुल मतों के अंतर, राज्यों में हुए सत्ता परिवर्तन, और विपक्षी दल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सेंध लगाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है. हालांकि इसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन चुनावी विश्लेषकों के बीच यह शब्द राजनीतिक बवंडर और बड़े बदलाव का पर्याय बन चुका है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 05 Nov 2026 07:08 PM (IST)
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