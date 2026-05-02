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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIgloo Science: बर्फ से बने इग्लू में कैसे रह लेते हैं लोग, जानें ये अंदर से ठंडे क्यों नहीं होते

Igloo Science: बर्फ से बने इग्लू में कैसे रह लेते हैं लोग, जानें ये अंदर से ठंडे क्यों नहीं होते

Igloo Science: ठंडे इलाकों में लोग इग्लू में रहते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड होने के बावजूद भी लोग इन बर्फ से बने घरों में कैसे रह पाते हैं? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 May 2026 09:46 AM (IST)
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  • इग्लू में फंसी हवा गर्मी को बाहर जाने से रोकती है।
  • शरीर की गर्मी अंदर के तापमान को काफी बढ़ा देती है।
  • इग्लू का डिज़ाइन गर्म हवा ऊपर रखने में मदद करता है।
  • ऊपर छेद से ताजी हवा आती-जाती रहती है।

Igloo Science: यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि बर्फ जमाने वाली ठंड में बर्फ से बने घर के अंदर रहना सदियों से काफी मददगार रहा है. इनुइट लोग पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर मौसम वाले इलाकों में इग्लू को गर्म और भरोसमंद पनाह के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी ठंड में लोग इन इग्लू के अंदर कैसे रह सकते हैं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

क्यों नहीं लगती ठंड? 

इग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कसी हुई बर्फ की ईंटों में 95% तक हवा फंसी होती है. क्योंकि हवा गर्मी की सबसे खराब कंडक्टर होती है इस वजह से यह गर्मी के एक जगह से दूसरी जगह जाने की रफ्तार को धीमा कर देती है.  इसका मतलब है कि इग्लू के अंदर पैदा हुई गर्मी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. साथ ही बाहर की कड़ाके की ठंड भी अंदर नहीं आ पाती. 

शरीर की गर्मी अंदर के हिस्से को गर्म रखती है 

इग्लू के अंदर कोई हीटर नहीं लगा होता लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती. अंदर मौजूद लोगों के शरीर की गर्मी ही उस बंद जगह को धीरे-धीरे गर्म करने के लिए काफी होती है. बर्फ की दीवारों के अंदर फंस जाने के बाद यह गर्मी बाहर के माहौल के मुकाबले अंदर का तापमान काफी बढ़ा सकती है. भले ही बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए फिर भी इग्लू के अंदर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. 

गर्म हवा नहीं जाती बाहर 

इग्लू सिर्फ बर्फ के ढेर नहीं होते बल्कि इन्हें बड़ी होशियारी से बनाया जाता है. गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है इस वजह से सोने की जगह थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है. इससे यह पक्का होता है कि लोग इग्लू के सबसे गर्म हिस्से में आराम करें.  साथ ही इसका दरवाजा एक छोटी सुरंग जैसा बनाया जाता है. यह एक कोल्ड ट्रैप की तरह काम करता है. इससे बाहर की ठंडी हवा सीधे अंदर रहने की जगह में नहीं आ पाती. 

हवा का आना जाना

इग्लू के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है. इससे ताजी हवा अंदर आती-जाती रहती है और अंदर की बासी हवा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती हैं. इससे गर्मी को ज्यादा बाहर जाने दिए बिना दम घुटने का खतरा टल जाता है. 

बर्फ से बने होने के बावजूद इग्लू गर्मी को रोकने वाले गुंबदों की तरह काम करते हैं. इनका गोल आकार गर्मी को एक समान रूप से फैलाने में मदद करता है और साथ ही बर्फ की कसी हुई  ईंटें गर्मी को रोकने वाली दीवारों का काम करती हैं.

यह भी पढ़ें:  चिकन नेक तक अंडरवॉटर ट्यूब टनल बनाएगा भारत, जानें एक किमी रोड बनाने में कितना लगेगा पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 09:46 AM (IST)
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