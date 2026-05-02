GOA में क्यों नहीं चढ़ता है शराब का नशा, क्या है इसके पीछे की वजह?

Goa Alcohol Myth: गोवा का नाम आते ही बीच, पार्टी और सस्ती शराब की बात जरूर होती है. देश-विदेश से लाखों पर्यटक हर साल यहां घूमने पहुंचते है. चाहे न्यू ईयर का टाइम हो या छुट्टियां मानना हो लोगों की लिस्ट में गोवा जरूर शामिल होता है. वहीं गोवा के साथ यहां की शराब भी चर्चा में रहती है और अक्सर यह भी सुनने को मिलता है कि गोवा में शराब चढ़ती नहीं है या उसका असर कम होता है. कई लोग इसे शराब की क्वालिटी से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही बताई जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गोवा में शराब का नशा क्यों नहीं चढ़ता और इसके पीछे की वजह क्या है?

क्या सच में गोवा में शराब का असर करती?

अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि गोवा में मिलने वाली शराब का असर कम होता है या फिर वह नकली होती है. हालांकि यह पूरी तरह सही नहीं माना जाता है. शराब का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से और कैसी शराब खरीद रहे हैं. अगर सही जगह और लाइसेंस वाली दुकानों से शराब ली जाए तो शराब की क्वालिटी को लेकर आमतौर पर सवाल नहीं उठते हैं.

गोवा में शराब का नशा कम क्यों होता है महसूस?

एक्सपर्ट के अनुसार गोवा में शराब का असर कब महसूस होने का कारण मानसिक स्थिति और माहौल भी हो सकता है. दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आम दिनों में लोग जब व्हिस्की, रम या वोडका पीते हैं तो ऑफिस के काम और तनाव के बीच शराब पीते हैं, जिससे उसका असर महसूस होता है. वहीं गोवा में एक अलग ही कहानी चलती है. जब आप गोवा में चले जाते हो तो आप सारे स्ट्रेस से फ्री होते हो. वहीं जब आप फ्री रहते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता है तो आपका दिमाग बहुत कूल हो जाता है और उस टाइम पर जब आप शराब पीने बैठते हो तो आपका मन बहुत पीसफुल रहने के कारण शराब का नशा आपके रिसेप्टर तक उतना क्विकली नहीं पहुंच पाता है. इसलिए आपको शराब का नशा थोड़ा कम चढ़ता है. वहीं इसे ही लोग मान लेते हैं कि गोवा की शराब बेकार या घटिया है इसलिए नहीं चढ़ती है.

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गोवा में शराब भी मिलती है सस्ती

गोवा में शराब सस्ती मिलने के सबसे बड़ी वजह यहां का काम एक्साइज टैक्स है, जहां कई राज्यों में शराब पर 60 से 70 प्रतिशत तक या उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है. वहीं गोवा में यह करीब 49 प्रतिशत के आसपास है. गोवा सरकार का मानना है कि कम टैक्स रखने से ज्यादा पर्यटक आते हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर को फायदा मिलता है. इसके अलावा भारत में शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, इसलिए हर राज्य अपनी एक्साइज ड्यूटी खुद तय करता है. जहां टैक्स ज्यादा होता है, वहां शराब महंगी हो जाती है और जहां टैक्स कम होता है वहां सस्ती मिलती है. इसी वजह से गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्यों में शराब सस्ती है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा टैक्स के कारण शराब महंगी मिलती है.

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