किस तरह पैसे कमाते थे मुगल, जानें उनकी एक दिन की कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शाहजहां के काल में वार्षिक राजस्व ₹22 करोड़ से अधिक था।

Mughal Revenue: अकबर और शाहजहां जैसे सम्राटों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक था. ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि मुगलकालीन भारत का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 22 से 25% का योगदान था. साम्राज्य की विशाल संपत्ति कृषि, भू राजस्व, व्यापार और टैक्स से आई थी. 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक अनुमानों के मुताबिक उस समय की मुद्रा में वार्षिक मुगल राजस्व ₹22 करोड़ से ज्यादा था. उस समय के हिसाब से यह लगभग ₹6 लाख प्रतिदिन बैठता है.

राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स कृषि

कृषि मुगल अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी. क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर था इस वजह से भू राजस्व साम्राज्य की इनकम का सबसे जरूरी स्रोत बन गया. अकबर के शासनकाल के दौरान उनके राजस्व मंत्री राजा टोडर मल ने आइन-ए-दहसाला प्रणाली को शुरू किया था. इस प्रणाली के तहत टैक्स निर्धारण 10 साल की अवधि में फसल के औसत उत्पादन और कीमत पर आधारित होता था. इसका उद्देश्य यह तय करने के लिए आर्थिक व्यवस्थित आधार तैयार करना था कि किसान को कितना राजस्व देना होगा.

किसानों को आमतौर पर अपनी कृषि उपज का एक जरूरी हिस्सा राजस्व के रूप में छोड़ना पड़ता था. क्षेत्र और परिस्थिति के आधार पर राज्य का हिस्सा उपज का लगभग एक तिहाई से लेकर आधे तक हो सकता है. राजस्व नकद में एकत्र किया जा सकता था जिसमें चांदी का रुपया और तांबे के सिक्के शामिल थे, या फिर कृषि उत्पादन पर आधारित व्यवस्था के जरिए से.





व्यापार भारत में सोना और चांदी लाया

मुगल भारत की प्रचुर संपत्ति का एकमात्र कारण कृषि नहीं था. साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने बड़ी भूमिका निभाई. मुगल भारत के पास एक बड़ा विनिर्माण आधार था. 18 वीं शताब्दी तक भारत का औद्योगिक उत्पादन में बड़ा हिस्सा था. भारतीय कपड़े अंतरराष्ट्रीय बाजार में खासतौर से मशहूर थे.

सूती कपड़ा, बंगाल मलमल, रेशम, मसाले, नील, चीनी और शोरा भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले जरूरी सामानों में से एक थे. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी इन उत्पादों को खरीदते थे और बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भारत लाते थे.

मुगलों ने कौन से टैक्स वसूले?

मुगल राज्य कई दूसरे प्रकार के टैक्स भी इकट्ठा करता था. एक मशहूर टैक्स जजिया था. यह गैर मुस्लिम विषयों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था. अकबर ने इसे खत्म कर दिया जबकि औरंगजेब ने बाद में इसे बहाल कर दिया था.

साम्राज्य व्यापारियों से सीमा शुल्क और पारगमन शुल्क भी वसूल करता था. सड़क, नदी और बंदरगाह के जरिए से ले जाने वाले सामान्य शुल्क के अधीन हो सकते हैं. इन भुगतानों ने राज्य के लिए राजस्व का एक और जरूरी स्रोत प्रदान किया.





मुगल हर दिन कितना कमाते थे?

मुगल राजस्व के ऐतिहासिक अनुमान अलग-अलग हैं क्योंकि उस समय के रिकॉर्ड आधुनिक लेखा प्रणाली से सीधे मेल नहीं खाते हैं. हालांकि शाहजहां के शासनकाल का अनुमान समकालीन मुद्रा में 22 करोड़ से ज्यादा की वार्षिक इनकम का जिक्र करता है. अगर 22 करोड़ को 365 दिन में बांट दिया जाए तो औसत लगभग ₹6 लाख प्रतिदिन आता है.

यह समझना काफी जरूरी है कि यह आज के पैसे में 6 लाख के बराबर नहीं है . 17वीं शताब्दी के दौरान चांदी और तांबे के सिक्के की क्रय शक्ति आधुनिक मुद्रा से काफी ज्यादा अलग थी. इस वजह से ऐतिहासिक आंकड़े को सीधे आज के रुपये में बदलना भ्रामक हो सकता है.

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मुगल साम्राज्य इतना अमीर कैसे था?

उपजाऊ कृषि भूमि, एक बड़ी कृषि आबादी, एक शक्तिशाली कपड़ा और विनिर्माण क्षेत्र, आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल के संयोजन ने मुगल भारत को काफी बड़ा आर्थिक आधार दिया.

भू राजस्व ने राज्य को इनकम का एक स्थिर प्रवाह दिया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने कीमती धातुओं को अर्थव्यवस्था में लाया. व्यापारियों पर टैक्स, सीमा शुल्क और राजस्व के दूसरे रूपों ने शाही खजाने को और भी मजबूत किया. इस वजह से मुगल साम्राज्य की संपत्ति किसी एक स्रोत पर आधारित नहीं थी. यह किसान, जमीदार, कारीगरों, व्यापारी, बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय बाजार को जोड़ने वाली एक बड़ी आर्थिक प्रणाली से आया है.

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