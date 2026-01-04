हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी खतरनाक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार

कितनी खतरनाक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार

American Delta Force: वेनेजुएला पर हुई अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका की डेल्टा फोर्स फिर से सुर्खियों में है. दुनिया की सबसे गोपनीय यूनिट की ताकत और रहस्य लोगों को हैरान जरूर करती है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Jan 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

लैटिन अमेरिका की सियासत में अचानक हलचल मचाने वाले दावों ने दुनिया का ध्यान एक बार फिर अमेरिका की सबसे रहस्यमयी सैन्य यूनिट पर खींच लिया है. वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में डेल्टा फोर्स का नाम तेजी से उभरा है. क्या वाकई अमेरिका की यह एलीट यूनिट किसी राष्ट्राध्यक्ष तक पहुंच सकती है? और अगर हां, तो यह यूनिट आखिर काम कैसे करती है और आखिर यह कितनी खतरनाक है, आइए जान लेते हैं. 

डेल्टा फोर्स क्या है?

डेल्टा फोर्स अमेरिका की सेना की सबसे एलीट और गोपनीय स्पेशल मिशन यूनिट मानी जाती है. इसका आधिकारिक नाम 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) है. इसे आमतौर पर डेल्टा फोर्स, द यूनिट या Combat Applications Group (CAG) भी कहा जाता है. यह यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) के अधीन काम करती है और केवल बेहद संवेदनशील मिशनों में तैनात की जाती है.

स्थापना और प्रेरणा

डेल्टा फोर्स की स्थापना 1977 में कर्नल चार्ल्स चार्ली बेकविथ ने की थी. बेकविथ ने ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस (SAS) के साथ काम किया था और वहीं से उन्हें अमेरिका के लिए भी ऐसी ही एक टियर-1 यूनिट बनाने की प्रेरणा मिली. इसका मुख्यालय फोर्ट लिबर्टी (पूर्व में फोर्ट ब्रैग), नॉर्थ कैरोलिना में है. स्थापना के बाद से ही इस यूनिट को बेहद गोपनीय रखा गया.

चयन प्रक्रिया क्यों मानी जाती है सबसे कठिन

डेल्टा फोर्स में भर्ती पूरी अमेरिकी सेना से होती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक आर्मी रेंजर्स और ग्रीन बेरेट्स से आते हैं. चयन प्रक्रिया इतनी सख्त होती है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं. यहां सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और अकेले काम करने का आत्मविश्वास परखा जाता है. चुने गए जवानों की पहचान भी आधिकारिक दस्तावेजों में सीमित रखी जाती है.

काम करने का तरीका और खासियत

डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन तरीका बाकी यूनिट्स से अलग होता है. इसके जवान अक्सर यूनिफॉर्म नहीं पहनते और छोटे-छोटे समूहों में काम करते हैं. इन्हें मिशन के दौरान रणनीति बदलने की पूरी आजादी होती है. यह यूनिट सर्जिकल स्ट्राइक, होस्टेज रेस्क्यू, हाई-वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या निष्क्रियता और गुप्त खुफिया मिशन में माहिर मानी जाती है. शहरी इलाकों में बिना आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए ऑपरेशन करना इसकी बड़ी पहचान है.

किन मिशनों में रही है भूमिका

डेल्टा फोर्स ने समय-समय पर कई चर्चित अभियानों में हिस्सा लिया है. इराक में सद्दाम हुसैन की तलाश, ISIS प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन, सोमालिया और ग्रेनेडा में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयां- इन सब में इस यूनिट की भूमिका बताई जाती रही है. हालांकि, इसकी प्रकृति के कारण अधिकांश मिशनों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है.

कितनी खतरनाक मानी जाती है डेल्टा फोर्स

डेल्टा फोर्स को खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तेज, सटीक और बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है. इसके जवान पैराशूट जंपिंग, गोताखोरी, स्नाइपिंग, विस्फोटक निष्क्रिय करने और उन्नत चिकित्सा तक में प्रशिक्षित होते हैं. दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन करने की क्षमता इसे अमेरिका की सबसे भरोसेमंद टियर-1 यूनिट बनाती है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Venezuela American Delta Force Venezuela America
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

BYD ने Tesla को बिक्री में पछाड़ा EV Market में बड़ा उलटफेर | Paisa Live
KFC–Pizza Hut Mega Merger! Investors के लिए Big News | Paisa Live
US Strike On Venezuela: Trump को Kim Jong Un की खुली धमकी, Maduro को नहीं छोड़ा तो होगा विश्वयुद्ध
US Strike On Venezuela: आंख पर पट्टी बांध कैदी की तरह NewYork लाए गए राष्ट्रपति Maduro । Trump
US-Venezuela Conflict: Nicolas Maduro को बंधक बनाए जाने के बाद शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह
जनरल नॉलेज
L&T Owner: मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?
मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget