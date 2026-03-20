खाड़ी देशों में जारी भीषण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में तहलका मचा दिया है. इस भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस वक्त हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई देशों में पेट्रोल पंपों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है और गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं.

इसी संकट के बीच भारत सरकार ने ईंधन की कीमतों में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है. भारत की प्रमुख तेल कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 रुपये से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है. यह नई दरें 20 मार्च 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं. इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी 22 रुपये का इजाफा किया गया है, जिससे यह 87.67 रुपये से बढ़कर 109.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है. आइए जानें कि आखिर यह क्या होता है.

क्या होता है इंडस्ट्रियल डीजल और नॉर्मल से कितना अलग?

अक्सर लोग इंडस्ट्रियल डीजल और सामान्य डीजल को एक ही समझते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें काफी बड़ा अंतर होता है. इंडस्ट्रियल डीजल, जिसे तकनीकी भाषा में अक्सर 'हाई स्पीड डीजल' (HSD) भी कहा जाता है, सामान्य डीजल की तुलना में अधिक रिफाइंड होता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सिटेन रेटिंग है. इंडस्ट्रियल डीजल का सिटेन नंबर काफी उच्च होता है, जिसका मतलब है कि यह भारी और जटिल इंजनों में बहुत तेजी से और अधिक कुशलता के साथ जलता है. यह विशेषता भारी मशीनों को कम ईंधन में अधिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाती है.

इंडस्ट्रियल डीजल की खासियत

इंडस्ट्रियल डीजल और सामान्य डीजल के बीच एक बड़ा फर्क इसमें मिलाए जाने वाले एडिटिव्स का होता है. इंडस्ट्रियल डीजल में लुब्रिकेंट और डिटर्जेंट एडिटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा रखी जाती है. ये रसायन इंजन के आंतरिक हिस्सों में चिकनाई बनाए रखते हैं और उन्हें जंग लगने से बचाते हैं. औद्योगिक मशीनें लगातार घंटों तक चलती हैं, ऐसे में यह तेल इंजन के घिसाव को कम करता है और मशीनों की उम्र बढ़ाता है. इसके विपरीत, सामान्य डीजल मुख्य रूप से यात्री वाहनों जैसे कार, बस और ट्रकों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां मशीनों पर पड़ने वाला दबाव औद्योगिक इंजनों के मुकाबले कम होता है.

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इंडस्ट्रियल डीजल में सल्फर की मात्रा और पर्यावरण पर प्रभाव

पर्यावरण मानकों के लिहाज से भी इंडस्ट्रियल डीजल काफी उन्नत माना जाता है. औद्योगिक क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्रदूषण की संभावना रहती है, इसलिए इंडस्ट्रियल डीजल (HSD) में सल्फर की मात्रा को जानबूझकर बहुत कम रखा जाता है. कम सल्फर होने के कारण जलने पर यह कम धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ता है, जो पर्यावरण नियमों के पालन में मदद करता है. हालांकि, रिफाइनिंग की इस जटिल प्रक्रिया के कारण इसकी उत्पादन लागत सामान्य डीजल से अलग होती है. यही कारण है कि भारी मशीनों और जनरेटर सेट में इसका उपयोग अनिवार्य होता है ताकि इंजन खराब न हो.

इंडस्ट्रियल डीजल का मुख्य उपयोग कहां-कहां होता है ?

इंडस्ट्रियल डीजल का दायरा सामान्य सड़क परिवहन से बिल्कुल अलग है. इसका सबसे ज्यादा उपयोग बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बिजली पैदा करने वाले भारी-भरकम जनरेटर (DG Sets), निर्माण कार्य में लगने वाली क्रेन, खुदाई की मशीनों और बड़े जहाजों में किया जाता है. कृषि क्षेत्र में भी हार्वेस्टर और बड़े ट्रैक्टरों में कभी-कभी इसका इस्तेमाल प्रदर्शन सुधारने के लिए होता है. अब जबकि इसकी कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो उन तमाम उद्योगों में उत्पादन की लागत बढ़ना तय है, जहां बिजली और मशीनों के लिए इस तेल का भारी उपयोग होता है.

ईंधन की कीमतों में अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों?

ईंधन की कीमतों में हुए इस ऐतिहासिक उछाल का सबसे मुख्य कारण खाड़ी देशों में चल रहा युद्ध है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल इन देशों से आयात करता है, इसलिए वहां होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है. सप्लाई रुकने के डर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं. सरकार के पास राजस्व घाटे को कम करने और भविष्य के लिए तेल का स्टॉक सुरक्षित रखने के लिए कीमतों को बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प बचा था. इस फैसले का सीधा असर परिवहन लागत से लेकर औद्योगिक उत्पादन की लागत तक पड़ने वाला है.

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