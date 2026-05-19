हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDoomsday Clock: प्रलय के कितने करीब पहुंच गई दुनिया, जानें 'डूम्सडे क्लॉक' में कितना बचा तबाही का समय?

Doomsday Clock: प्रलय के कितने करीब पहुंच गई दुनिया, जानें 'डूम्सडे क्लॉक' में कितना बचा तबाही का समय?

Doomsday Clock: दुनिया अब तबाही के और करीब आ चुकी है. वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक के समय में बदलाव किया है. आइए जानते हैं प्रलय के कितने करीब पहुंच गई है दुनिया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 May 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पहली बार AI को सभ्यता के लिए बड़ा खतरा माना।

Doomsday Clock: दुनिया शायद पहले से कहीं ज्यादा तेज एक वैश्विक तबाही के करीब है. कम से कम बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के वैज्ञानिकों द्वारा रखी जाने वाली मशहूर डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक तो यही लगता है. जनवरी में इस संस्था ने इस प्रतीकात्मक घड़ी की सुइयों को चार सेकंड और आगे बढ़ा दिया है. इससे इंसानियत आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड दूर रह गई है. यह वह बिंदु है जो वैश्विक प्रलय या फिर सभ्यता को खत्म करने वाली आपदा को दर्शाता है. वैज्ञानिक इसे 1947 में घड़ी के पहली बार बनने के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक पल बता रहे हैं.

डूम्सडे क्लॉक क्या है? 

डूम्सडे क्लॉक असल में समय बताने वाली कोई घड़ी नहीं है बल्कि यह एक प्रतीकात्मक चेतावनी प्रणाली है. इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन वैज्ञानिकों ने बनाया था जो परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा खतरों को लेकर चिंतित थे. यह घड़ी समय के आधी रात के करीब पहुंचने के रूपक का इस्तेमाल करके इस बात को दर्शाती है कि इंसानियत खुद को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है. वैज्ञानिकों का मानना है की घड़ी की सुइयां आधी रात के जितने करीब पहुंचती हैं दुनिया पर परमाणु युद्ध, पर्यावरण के विनाश या फिर तकनीकी आपदा जैसी विनाशकारी घटनाओं का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है.

दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा करीब 

जब 1947 में पहली बार इस घड़ी को पेश किया गया था तब इसे आधी रात से 7 मिनट पहले पर सेट किया गया था. इसके इतिहास का सबसे सुरक्षित दौर 1991 में आया. उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध खत्म हो गया था. उस समय परमाणु तनाव कम होने की वजह से वैज्ञानिकों ने घड़ी को पीछे करके आधी रात से 17 मिनट पहले पर सेट कर दिया था.

हालांकि बीते कुछ सालों में स्थिति लगातार बिगड़ती गई है. 2023 में घड़ी आधी रात से 90 सेकंड पहले पर थी. 2025 में यह 89 सेकंड पर पहुंच गई और अब वैज्ञानिकों ने इसे फिर से आगे बढ़कर आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले पर सेट कर दिया है. 

यह भी पढ़ेंः एक दिन में कितना पेट्रोल फूंक देते हैं भारत के लोग, जानें इस वक्त की सप्लाई से यह कितना ज्यादा?

वैज्ञानिकों ने घड़ी को आगे क्यों बढ़ाया? 

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के मुताबिक कई आपस में जुड़े हुए वैश्विक संकटों की वजह से उन्होंने घड़ी को आधी रात के और करीब सेट कर दिया है.  सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रूस, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के बीच बढ़ती परमाणु हथियारों की होड़ है.

युद्ध और वैश्विक संघर्ष बढ़ा रहे हैं जोखिम  

चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों ने भी इस घड़ी को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है. विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह संघर्ष परमाणु शक्तियों से जुड़े सैन्य टकराव की जोखिमों को और बढ़ते हैं. 

इतिहास में पहली बार वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वैश्विक  जोखिम में एक बड़ा योगदानकर्ता के रूप में दिख रहे हैं. तेजी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम गलत सूचना, साइबर युद्ध, स्वायत्त हथियारों और सैन्य संघर्षों के दौरान फैसला लेने में होने वाली गलतियों के बारे में चिंता पैदा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का अधिकार किसे, जानें पाकिस्तान में कौन तय करता है कीमतें?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 19 May 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Apocalypse Doomsday Clock Global Catastrophe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Doomsday Clock: प्रलय के कितने करीब पहुंच गई दुनिया, जानें 'डूम्सडे क्लॉक' में कितना बचा तबाही का समय?
प्रलय के कितने करीब पहुंच गई दुनिया, जानें 'डूम्सडे क्लॉक' में कितना बचा तबाही का समय?
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
जनरल नॉलेज
क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम
क्या स्वीडन की तरह भारत भी विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सम्मान, जानें क्या है नियम
जनरल नॉलेज
Petrol Consumption: एक दिन में कितना पेट्रोल फूंक देते हैं भारत के लोग, जानें इस वक्त की सप्लाई से यह कितना ज्यादा?
एक दिन में कितना पेट्रोल फूंक देते हैं भारत के लोग, जानें इस वक्त की सप्लाई से यह कितना ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
indore
TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, KMC ने भेजा नोटिस, घर के निर्माण नियमों पर उठे सवाल
TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, KMC ने भेजा नोटिस, घर के निर्माण नियमों पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
आईपीएल 2026
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
विश्व
ईरान को धुआं-धुआं करने वाले थे ट्रंप, इन तीन देशों के कहने पर टाला सबसे बड़ा हमला, बोले - 'अगर...'
ईरान को धुआं-धुआं करने वाले थे ट्रंप, इन तीन देशों के कहने पर टाला सबसे बड़ा हमला, बोले - 'अगर...'
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 4:आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
टेक्नोलॉजी
अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान
अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget