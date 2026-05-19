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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया का इकलौता देश जहां सोने से नफरत करते हैं लोग, गोल्ड पहनकर सामने आए तो मान जाते हैं बुरा

दुनिया का इकलौता देश जहां सोने से नफरत करते हैं लोग, गोल्ड पहनकर सामने आए तो मान जाते हैं बुरा

स्कैंडिनेवियाई देशों में सोने और दौलत का दिखावा करना सामाजिक रूप से बेहद गलत माना जाता है. यहां 'लॉ ऑफ जांटे' परंपरा के कारण सादगी को ही सबसे बड़ा सम्मान मिलता है. इसे विस्तार से समझिए.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 May 2026 07:48 AM (IST)
स्कैंडिनेवियाई देशों में सोने और दौलत का दिखावा करना सामाजिक रूप से बेहद गलत माना जाता है. यहां 'लॉ ऑफ जांटे' परंपरा के कारण सादगी को ही सबसे बड़ा सम्मान मिलता है. इसे विस्तार से समझिए.

पूरी दुनिया में सोने और हीरों को अमीरी और ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. भारत जैसे देशों में तो शादियों और त्योहारों के मौकों पर सोने के गहने पहनकर अपनी हैसियत दिखाने की एक पुरानी परंपरा रही है. लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे अनोखे देश भी हैं, जहां अत्यधिक सोना पहनना या अपनी अकूत धन-दौलत का ढिंढोरा पीटना लोगों को गंभीर रूप से नाराज कर सकता है. इन देशों में अगर आप किसी के सामने भारी-भरकम गोल्ड ज्वेलरी पहनकर चले गए, तो लोग आपसे प्रभावित होने के बजाय उसे अपना अपमान मान लेते हैं.

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यूरोप के उत्तरी हिस्से में बसे स्कैंडिनेवियाई देशों, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के समाज में सोने और कीमती आभूषणों को लेकर एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली सोच देखने को मिलती है. इन संपन्न मुल्कों में यदि आपने किसी स्थानीय नागरिक के सामने अपनी महंगी गोल्ड ज्वेलरी या चमचमाते हीरों का खुला प्रदर्शन किया, तो लोग आपसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे.
यूरोप के उत्तरी हिस्से में बसे स्कैंडिनेवियाई देशों, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के समाज में सोने और कीमती आभूषणों को लेकर एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली सोच देखने को मिलती है. इन संपन्न मुल्कों में यदि आपने किसी स्थानीय नागरिक के सामने अपनी महंगी गोल्ड ज्वेलरी या चमचमाते हीरों का खुला प्रदर्शन किया, तो लोग आपसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे.
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इसके विपरीत, वे आपकी इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज और खफा हो जाते हैं क्योंकि वहाx धन का दिखावा करना सबसे घटिया व्यवहार माना जाता है. इस अनोखी और हैरान करने वाली सामाजिक सोच के पीछे वहां की सरकारों का कोई लिखित या दंडात्मक कानून काम नहीं करता है.
इसके विपरीत, वे आपकी इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज और खफा हो जाते हैं क्योंकि वहाx धन का दिखावा करना सबसे घटिया व्यवहार माना जाता है. इस अनोखी और हैरान करने वाली सामाजिक सोच के पीछे वहां की सरकारों का कोई लिखित या दंडात्मक कानून काम नहीं करता है.
Published at : 19 May 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Country Where People Hate Gold Law Of Jante Janteloven Social Rules

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