दुनिया का इकलौता देश जहां सोने से नफरत करते हैं लोग, गोल्ड पहनकर सामने आए तो मान जाते हैं बुरा

यूरोप के उत्तरी हिस्से में बसे स्कैंडिनेवियाई देशों, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के समाज में सोने और कीमती आभूषणों को लेकर एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली सोच देखने को मिलती है. इन संपन्न मुल्कों में यदि आपने किसी स्थानीय नागरिक के सामने अपनी महंगी गोल्ड ज्वेलरी या चमचमाते हीरों का खुला प्रदर्शन किया, तो लोग आपसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे.