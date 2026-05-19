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दुनिया का इकलौता देश जहां सोने से नफरत करते हैं लोग, गोल्ड पहनकर सामने आए तो मान जाते हैं बुरा
स्कैंडिनेवियाई देशों में सोने और दौलत का दिखावा करना सामाजिक रूप से बेहद गलत माना जाता है. यहां 'लॉ ऑफ जांटे' परंपरा के कारण सादगी को ही सबसे बड़ा सम्मान मिलता है. इसे विस्तार से समझिए.
पूरी दुनिया में सोने और हीरों को अमीरी और ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. भारत जैसे देशों में तो शादियों और त्योहारों के मौकों पर सोने के गहने पहनकर अपनी हैसियत दिखाने की एक पुरानी परंपरा रही है. लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे अनोखे देश भी हैं, जहां अत्यधिक सोना पहनना या अपनी अकूत धन-दौलत का ढिंढोरा पीटना लोगों को गंभीर रूप से नाराज कर सकता है. इन देशों में अगर आप किसी के सामने भारी-भरकम गोल्ड ज्वेलरी पहनकर चले गए, तो लोग आपसे प्रभावित होने के बजाय उसे अपना अपमान मान लेते हैं.
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Published at : 19 May 2026 07:48 AM (IST)
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