कितना बड़ा है दिल्ली एनसीआर, इसमें समा सकते हैं दुनिया के कौन-कौन से देश?

Delhi NCR Area: आज के भाग दोध वाली जिंदगी में हर युवा का एक ही सपना होता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में नौकरी मिले, ऐसे हर साल लाखों में युवा दिल्ली एनसीआर नौकरी और अपनी पढ़ाई पूरी करने आते हैं. ऐसे में जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमारे मन में एक भीड़-भाड़ वाला, ट्रैफिक से भरा शहर आता है. क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली एनसीआर असल में कितना बड़ा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि उसमें दुनिया के कई पूरे-पूरे देश आराम से समा सकते हैं. यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

दिल्ली एनसीआर का असली आकार क्या है?

कई लोगों को लगता है की दिल्ली और दिल्ली एनसीआर एक ही शहर है, ऐसे में बता दें कि पहले यह समझना जरूरी है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में फर्क होता है. सिर्फ दिल्ली यानी NCT (National Capital Territory) का क्षेत्रफल केवल 1,484 वर्ग किलोमीटर है. लेकिन दिल्ली एनसीआर यानी National Capital Region बहुत बड़ा है.

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NCR में दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के कई जिले जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल और अन्य, उत्तर प्रदेश के जिले जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, और राजस्थान का भरतपुर जिला भी शामिल है. इन सबको मिलाकर दिल्ली एनसीआर का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर हो जाता है. यह एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं.

इसमें समा सकते हैं ये देश

अब बात करते हैं की दिल्ली एनसीआर जैसे विशाल जगह में कोन कोन से देश समा सकते हैं. दिल्ली एनसीआर के 55,083 वर्ग किलोमीटर के अंदर दुनिया के कई मशहूर देश पूरी तरह से फिट हो जाते हैं. जैसे नीदरलैंड्स, जो यूरोप का एक विकसित देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 41,543 वर्ग किलोमीटर है. इसी तरह स्विट्जरलैंड, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है, उसका क्षेत्रफल भी लगभग 41,285 वर्ग किलोमीटर है. डेनमार्क का क्षेत्रफल करीब 43,094 वर्ग किलोमीटर है, जो एनसीआर से कम है.

स्लोवाकिया लगभग 49,035 वर्ग किलोमीटर का देश है और कोस्टा रिका करीब 51,100 वर्ग किलोमीटर का ये दोनों भी दिल्ली एनसीआर के अंदर आ जाते हैं. यानी एनसीआर एक साथ नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड जैसे देशों से बड़ा है. और अगर और छोटे देशों की बात करें जैसे बेल्जियम, इजराइल, कुवैत, कतर, सिंगापुर तो ये सब मिलाकर भी NCR में समा सकते हैं.

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