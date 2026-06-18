आपकी जमीन पर भी बन रहा एयरपोर्ट? जानिए प्रति बीघा कितना पैसा देती है सरकार

नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कॉमर्शियल उड़ाने शुरू होने के बाद देशभर में किसानों के जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं. इस दौरान जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी खेती की जमीन देने वाले किसान भी एतिहासिक उड़ान के साक्षी बने, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर यह सवाल आ रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकार आखिर किस दर पर जमीन का मुआवजा देती है. अगर आने वाले समय में किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे हवाई अड्डा आदि के लिए सरकार आपसे जमीन मांगती है तो आपको अपनी संपत्ति के बदले प्रति बीघा कितनी रकम मिल सकती है, आइए इसका गणित समझें.

जमीन के मुआवजे और गणित की दरें

सरकार जब भी कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपकी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो मुआवजे की रकम पूरी तरह से उस इलाके के बाजार मूल्य और लोकेशन पर निर्भर करती है. सामान्य तौर पर देखा जाए तो सरकार अलग-अलग राज्यों में किसानों को प्रति एकड़ करीब एक करोड़ रुपये से लेकर ढाई करोड़ रुपये तक का मुआवजा प्रदान करती है. अगर इसे आम बोलचाल में बीघा के रेट में समझें तो यह 20 लाख से 60 लाख रुपये प्रति बीघा पड़ती है. हालांकि यह दर हर राज्य के हिसाब से बदलती है.

कैसे तय होता है जमीन का दाम?

जमीन का दाम तय करने के लिए सरकार मनमर्जी नहीं करती है, बल्कि इसके लिए देश में एक मजबूत कानून है. साल 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत नियम तय हुए हैं. इस कानून के अनुसार अगर आपकी जमीन किसी ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो सरकार वहां के मौजूदा बाजार मूल्य का दो से चार गुना तक मुआवजा देती है. वहीं अगर जमीन किसी शहरी इलाके की है तो प्रभावित मकान मालिक या जमीन मालिक को बाजार मूल्य से दोगुनी रकम मिल जाती है.

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मकान और पेड़-पौधों का अलग से पैसा

इस मुआवजे की दिलचस्प बात यह है कि सरकार सिर्फ खाली जमीन का ही पैसा नहीं देती है, बल्कि उस जमीन पर मौजूद हर चीज का मूल्यांकन किया जाता है. अगर आपकी जमीन पर कोई कच्चा-पक्का मकान बना है, पेड़ लगे हैं, कुआं है या फिर ट्यूबवेल खुदा है, तो सरकारी अधिकारी सबसे पहले उन सबकी बाजार कीमत का मुआयना करते हैं. इसके बाद उस आंकी गई रकम पर 100 फीसदी अतिरिक्त हर्जाना जिसे सोलेशियम कहा जाता है, यानि की संपत्ति की ठीक दोगुनी राशि मालिक को दे दी जाती है, ताकि उसे कोई नुकसान न हो.

घर और नौकरी के साथ ब्याज का भी फायदा

जमीन की कीमत के अलावा भी सरकार विस्थापित होने वाले परिवारों को कई तरह के अन्य बड़े लाभ देती है, जिसे पुनर्वास पैकेज कहा जाता है. इसके तहत जिन परिवारों के घर एयरपोर्ट की जमीन के लिए चले जाते हैं, उनको अलग से रहने के लिए प्लॉट दिया जाता है या फिर मकान बनाने के लिए एकमुश्त मोटी रकम करीब डेढ़ लाख या उससे ज्यादा राशि मिलती है. इसके अलावा जिस दिन सरकार जमीन लेने के लिए नोटिस जारी करती है, उस तारीख से लेकर असल में पैसा मिलने की दिन तक की पूरी अवधि का 12 फीसदी की दर से अतिरिक्त ब्याज भी किसानों के खाते में जोड़ा जाता है.

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