हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे कोई शहर बनता है दुनिया का बेस्ट शहर, किन पॉइंट्स से होता है तय?

कैसे कोई शहर बनता है दुनिया का बेस्ट शहर, किन पॉइंट्स से होता है तय?

किसी शहर को बेहतरीन घोषित करने के लिए कई तरह से उसे परखा जाता है.  इन पॉइंट्स में शहर की लाइफ स्टाइल, सुरक्षा, रोजगार के अवसर, एजुकेशन, कल्चर, आर्थिक मजबूती और एनवायरमेंट जैसी चीज शामिल होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Nov 2025 06:31 PM (IST)
वर्ल्ड बेस्ट सिटी 2025-26 की लिस्ट के अनुसार लंदन इस बार भी दुनिया की बेस्ट सिटी की लिस्ट में टॉप पर हैं. वहीं इस लिस्ट में न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर रहा है. दरअसल हर साल दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आखिर कौन सा शहर रहने घूमने और काम करने के लिए लिहाज से सबसे बेहतर है. यह रिपोर्ट रेजोनेंस कंसल्टेंसी  और इप्सोस की तरफ से बनाई जाती है. जिसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 270 से ज्यादा शहरों का मूल्यांकन किया जाता है. इसके बाद प्लेस पावर स्कोर के आधार पर पता चलता है कि दुनिया का बेस्ट शहर कौन सा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे कोई शहर दुनिया का बेस्ट शहर बनता है और किन-किन पॉइंट से यह तय किया जाता है कि वह बेस्ट शहर है.

किस आधार पर होती है रैंकिंग?

किसी शहर को अच्छा या बेहतरीन घोषित करने के लिए कई तरह से उसे परखा जाता है.  इन पॉइंट्स में शहर की लाइफ स्टाइल, सुरक्षा, रोजगार के अवसर, एजुकेशन, कल्चर, आर्थिक मजबूती और एनवायरमेंट जैसी चीज शामिल होती है. इन्ही सभी फैक्टर को जोड़कर तय किया जाता है कि कौन सा शहर दूसरों से आगे हैं.

बेस्ट सिटी की रैंकिंग के लिए मायने रखता है लिवेबिलिटी

इन पॉइंट्स में शहर को लाइवेबिलिटी के आधार पर भी देखा जाता है. इस पैरामीटर में शहर की रोजमर्रा की सुविधाएं जैसे साफ-सफाई, ट्रैफिक, हेल्थ सेवाएं, लाइफस्टाइल का खर्चा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है. अगर कोई शहर इन सभी मामलों में बेहतर होता है तो उसका लिवेबिलिटी स्कोर भी हाई रहता है. इसके अलावा लिवेबिलिटी में किसी शहर में सिर्फ सुविधा होना ही काफी नहीं है. वहां का माहौल कैसा है, यह भी मायने रखता है. इस कैटेगरी में कल्चर, एंटरटेनमेंट, सोशल एनवायरमेंट, नाइटलाइफ और लोगों का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है. जिन शहरों में एनर्जी और कल्चर ज्यादा सही होता है, वह इस लिस्ट में ऊपर आते हैं.

रैंकिंग में प्रॉस्पेरिटी भी रखती है मायने

किसी भी शहर की असली ताकत उसकी इकोनॉमी की कंडीशन से पहचानी जाती है. रोजगार के अवसर, एजुकेशन का लेवल, स्टार्टअप, कल्चर, टेक्नोलॉजी और कमाई के साधन यह सभी उसकी प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा होते हैं.वहीं  जिन शहरों में आर्थिक अवसर ज्यादा है, वह विश्व स्तर पर ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं.

कौन-कौन से शहर आते हैं टॉप लिस्ट में?

हाल ही में जारी हुई इस रिपोर्ट में लंदन ने लगातार 11 बार दुनिया के बेस्ट शहर का खिताब जीता है. इसके बाद न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, मैड्रिड, सिंगापुर, रोम और दुबई जैसे शहर टॉप 10 में शामिल है. वहीं भारत से केवल चार शहर इस रिपोर्ट में शामिल हुए हैं. भारत के इन शहरों में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद शामिल है. जिनमें बेंगलुरु को सबसे ऊपर 29 वां स्थान मिला है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Best City Ranking Global City Index Urban Livability
पर्सनल कार्नर

