House Construction Cost India : आज के समय में अपना खुद का घर बनाना लगभग हर फैमिली का सपना होता है, हालांकि बढ़ती महंगाई और लगातार महंगे होते कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दामों ने घर बनवाना पहले के मुकाबले काफी खर्चीला बना दिया है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति घर बनाने का प्लान बनाता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर पूरा मकान तैयार करने में कुल कितना खर्च आएगा. अगर आप भी तीन कमरे वाले मकान या फिर दो या तीन मंजिल तक घर बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले से बजट का सही अनुमान लगाना बेहद जरूरी है. सीमेंट, ईंट, बालू, गिट्टी, सरिया, मजदूरी और फिनिशिंग जैसे कई खर्च मिलकर घर की कुल लागत तय करते हैं. तो आइए जानते हैं कि तीन मंजिला मकान बनाने में कितना खर्च आएगा.

1000 वर्ग फुट का घर बनाने में कितना आएगा खर्च?

अगर आप लगभग 900 से 1000 वर्ग फुट का मकान बनवाते हैं, जिसमें तीन कमरे, एक किचन, ड्रॉइंग रूम, दो बाथरूम और एक बालकनी हो, तो इसे बनवाने के लिए बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ती है. अगर नॉर्मल क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज किया जाए तो 1000 वर्ग फुट का तीन कमरे वाला मकान लगभग 12 से 14 लाख रुपये में तैयार हो सकता है. मिड-रेंज क्वालिटी और बेहतर डिजाइन के साथ यही लागत 16 से 18 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं प्रीमियम मटेरियल, हाई-एंड इंटीरियर और लग्जरी फिनिशिंग के साथ खर्च 20 से 22 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकता है.

सीमेंट से लेकर लोहे तक का गणित क्या होगा?

1. ईंटों का खर्चा - ऐसे घर में आमतौर पर 35,000 से 40,000 ईंटें लगती हैं. जिसमें सिर्फ ईंटों पर ही लगभग 3 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है. इसके अलावा 350 से 400 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ती है, जिस पर करीब 1.3 से 1.6 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है.

2. बालू, गिट्टी और सरिया का खर्च - 1000 वर्ग फुट के मकान में लगभग 600 से 650 सीएफटी बालू और 450 से 500 सीएफटी गिट्टी लग सकती है. इन दोनों पर मिलाकर करीब 50 से 60 हजार रुपये तक खर्च हो सकता है. वहीं सरिया यानी टीएमटी स्टील रॉड्स का खर्च सबसे ज्यादा होता है. एक ऐसे मकान में लगभग 3 से 3.5 टन स्टील लगता है. जिसमें स्टील पर करीब 1.8 से 2.2 लाख रुपये तक खर्च बैठ सकता है.

3. दरवाजे, खिड़कियां और फर्श का खर्च - घर की बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद फिनिशिंग का काम शुरू होता है. दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल और अन्य फिटिंग्स पर करीब 1.5 से 2 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है. वहीं टाइल्स या मार्बल लगवाने पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है. अगर आप मॉड्यूलर किचन, प्रीमियम टाइल्स या महंगे इंटीरियर का चुनाव करते हैं तो यह लागत और बढ़ सकती है.

4. बिजली और प्लंबिंग का खर्च - घर में वायरिंग, स्विच बोर्ड, पंखे, पाइपलाइन, बाथरूम फिटिंग्स और पानी की टंकियों जैसे काम भी जरूरी होते हैं. इन सभी कामों को मिलाकर लगभग 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का खर्च आ सकता है. अगर आप बेहतर ब्रांड और आधुनिक फिटिंग्स चुनते हैं तो यह बजट और बढ़ सकता है.

5, मजदूरी का खर्च - आमतौर पर कुल निर्माण लागत का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी में खर्च होता है. 1000 वर्ग फुट के मकान के लिए मजदूरी का खर्च करीब 3 से 4 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

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तीन मंजिला मकान बनाने में कितना खर्च आएगा?

तीन मंजिला मकान बनाने का खर्च प्लॉट के साइज, निर्माण क्षेत्र, मटिरियल की क्वालिटी, डिजाइन और शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. आमतौर पर अगर हर मंजिल करीब 1000 वर्ग फुट है, तो कुल 3000 वर्ग फुट निर्माण के लिए लगभग 36 लाख से 66 लाख रुपये या उससे ज्यादा का खर्च आ सकता है, हालांकि सबसे ज्यादा लागत ग्राउंड फ्लोर पर आती है, क्योंकि इसी दौरान नींव, पिलर और पूरा बेस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल बनाने में भी सीमेंट, ईंट, सरिया, स्लैब, प्लंबिंग और फिनिशिंग पर खर्च होता है, लेकिन नींव दोबारा नहीं बनानी पड़ती, इसलिए इन मंजिलों की लागत आमतौर पर पहली मंजिल की तुलना में कुछ कम होती है. अगर प्रीमियम मटेरियल और लग्जरी फिनिशिंग का यूज किया जाए, तो कुल बजट और भी बढ़ सकता है.

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