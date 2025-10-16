इन 57 देशों में वीजा-फ्री यात्रा कर सकते हैं भारतीय, जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल  

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइन 57 देशों में वीजा-फ्री यात्रा कर सकते हैं भारतीय, जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल  

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत इस साल 85 वें स्थान पर खिसक गया है. इसके चलते भारतीय पासपोर्ट धारक अब केवल 57 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन-राइवल यात्रा कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Oct 2025 06:28 PM (IST)
विदेश यात्रा का सपना देख रहे भारतीय अब केवल 57 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में भारत इस साल 85वें स्थान पर खिसक गया है. इसके चलते भारतीय पासपोर्ट धारक अब केवल 57 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन-राइवल यात्रा कर सकते हैं. जबकि पिछले साल भारत 80वें स्थान पर था तब भारतीय 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे. इस इंडेक्‍स में भारत 2006 में सबसे मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में था, उस समय भारतीय 71 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे. 

क्‍या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स?

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विश्‍व स्‍तर पर पासपोर्ट की ताकत मापने वाला मानक माना जाता है. यह रैंकिंग तय करती है क‍ि क‍िसी पासपोर्ट धारक को क‍ितने देशों में वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती है. इसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है और हर महीने Henley & Partners की तरफ से अपडेट क‍िया जाता है. 2025 की सूची में 199 पासपोर्ट और 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन शामिल है. यह सूची यात्रियों और सरकारों दोनों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल और गतिशीलता का अहम संकेतक मानी जाती है. 

भारतीय पासपोर्ट 57 देशों में वीजा फ्री 

इस साल भारतीय नागरिकों को एशि‍या, अफ्रीका, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के कुल 57 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन-राइवल की सुविधा मिली है. इन देशों में भूटान, नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिजी, मॉरिशस, मैलावी, सेशेल्स, तंजानिया, जॉर्डन, कतर और कई अन्य देश शामिल हैं. 

सबसे ताकतवर और कमजोर पासपोर्ट

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट के रूप में पहले स्‍थान पर है. सिंगापुर के लोग 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं. इसके बाद साउथ कोरिया दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक में गिरावट को इस बात का भी संकेत माना जा रहा है क‍ि इंटरनेशनल ट्रेवल की फ्रीडम कुछ हद तक सीमित हुई है और भारतीय यात्रियों को विदेश जाने से पहले वीजा नियमों की ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ल‍िस्‍ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान का पासपोर्ट है जो दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है. अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारक केवल 24 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं. वहीं इस ल‍िस्‍ट में अफगानिस्तान के बाद सीरिया के पासपोर्ट धारक 26 देशों और इराक के पासपोर्ट धारक 29 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं.

Published at : 16 Oct 2025 06:28 PM (IST)
International Travel Henley Passport Index India Passport Rank
