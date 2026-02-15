हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSri Lanka Debt: श्रीलंका को भारत ज्यादा कर्ज दे चुका है या चीन, आंकड़ों में जानें किसका पलड़ा भारी?

Sri Lanka Debt: श्रीलंका को भारत ज्यादा कर्ज दे चुका है या चीन, आंकड़ों में जानें किसका पलड़ा भारी?

Sri Lanka Debt: श्रीलंका को चीन और भारत दोनों ने ही बड़ा कर्ज दिया है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज इसे किस देश से मिला है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Sri Lanka Debt:  श्रीलंका का कर्ज संकट बार-बार पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है. चीन ने भी श्रीलंका को कर्ज में दबा रखा है और भारत ने भी इस देश को काफी लोन दिया है.  वहीं लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत या चीन में से किस देश ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन दिया है. आइए जानते हैं कि कुल कर्ज के मामले में किसका पलड़ा भारी है.

श्रीलंका का दो तरफा कर्ज 

रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के कुल दो तरफा कर्ज में चीन का लगभग 52% हिस्सा है. इससे वह इस कैटेगरी में देश का सबसे बड़ा क्रेडिटर बन गया है.श्रीलंका पर चीन का लगभग 4.7 बिलियन डॉलर का सीधा दो तरफ कर्ज बकाया है. हालांकि जब चाइना डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों से लिए गए लोन और दूसरे कमर्शियल कर्जों को शामिल किया जाता है तो कुल चीनी कर्ज 7 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर के बीच बढ़ने का अनुमान है. यह फंडिंग ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उठाई गई है. इसमें हंबनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी शामिल हैं.

भारत का लोन एक्स्पोजर 

इसकी तुलना में श्रीलंका के बाइलेटरल कर्ज में भारत का हिस्सा काफी कम है. भारत का हिस्सा कुल कर्ज का लगभग 10% से 12% है.  रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पर भारत का बकाया कर्ज लगभग 1.74 बिलियन डालर होने का अनुमान है. भारत की  फाइनेंशियल मदद ज्यादातर रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में आई है. यह फंड रेलवे, एनर्जी, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे सेक्टर की ओर लगाए गए हैं. 

वैसे तो कुल कर्ज एक्स्पोजर के मामले में चीन सबसे आगे है लेकिन भारत ने श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई थी. फाइनेंशियल गिरावट के पीक पर भारत ने लगभग 4 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी मदद की थी.

कमर्शियल लोन और कंसेशनल क्रेडिट 

एक बड़ा अंतर लोन देने के तरीके में है. श्रीलंका को चीन की ज्यादातर फंडिंग कमर्शियल रेट पर हुई है. इसमें अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट और सख्त रीपेमेंट शर्त होती है. दूसरी तरफ भारत के लोन मॉडल में आमतौर पर कंसेशनल लोन शामिल है. इसका मतलब है कम इंटरेस्ट रेट और लंबी रीपेमेंट टाइमलाइन.

किसका पलड़ा भारी 

अगर नंबरों की बात करें तो श्रीलंका के सबसे बड़े बाइलेटर के तौर पर चीन का पलड़ा साफ तौर पर भारी है. वहीं अगर इमरजेंसी मदद और कंसेशनल सपोर्ट की बात करें तो भारत ने खास तौर पर संकट के समय में काफी असर दिखाया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 06:43 PM (IST)
