Haryana ADGP: कौन होता है ADGP? जानिए कैसे काम करते हैं ये अफसर और कितनी होती है पॉवर

Haryana ADGP: कौन होता है ADGP? जानिए कैसे काम करते हैं ये अफसर और कितनी होती है पॉवर

Haryana ADGP: एडीजीपी राज्य पुलिस में सबसे बड़े पदों में से एक है. आज हम जानेंगे कि एडीजीपी की सैलरी कितनी होती है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Haryana ADGP: हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई एस पूरन ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है. यह घटना उस वक्त हुई जब उनकी पत्नी जो खुद भी एक आईएएस अधिकारी हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ आधिकारिक दौरे पर जापान गई हुई थी. हालांकि अभी तक आत्महत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है लेकिन इसी बीच इस पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. आइए जानते हैं कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पद क्या होता है.


क्या होता है एडीजीपी का पद 

एडीजीपी राज्य पुलिस में सबसे बड़े पदों में से एक है. एडीजीपी, पुलिस महानिदेशक की सहायता करता है और उन्हें सीधे रिपोर्ट करता है. हर एडीजीपी का काम आमतौर पर पुलिस व्यवस्था के अंदर एक खास क्षेत्र, रेंज या विभाग जैसे कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण, खुफिया विभाग या अपराध शाखा का निरीक्षण करना है. 

एडीजीपी रणनीतिक पुलिसिंग, संकट प्रबंधन और जिलों में कोऑर्डिनेशन में गहराई से शामिल होते हैं. वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले आईजी और डीआईजी को सुपरवाइज करते हैं और इस बात को पक्का करते हैं कि राज्य का कानून परिवर्तन सिस्टम अच्छे से चलता रहे.

क्या होती है एडीजीपी की सैलरी 

एडीजीपी की सैलरी मूल रूप से 2,05,000 के आसपास होती है. इसमें भत्ते जोड़ने पर कुल वेतन काफी ज्यादा हो जाता है साथ ही उन्हें सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. इसी के साथ आपको बता दें कि एडीजीपी के पद पर सीधे प्रवेश नहीं होता. इसके लिए सबसे पहले भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होना पड़ता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सेवा है. इसके बाद कई सालों की सेवा और प्रमोशन के बाद आमतौर पर 25 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ एक आईपीएस अधिकारी को एडीजीपी के पद पर प्रमोट किया जा सकता है.

राज्य पुलिस व्यवस्था की रीढ़

कई राज्यों में एडीजीपी आपराधिक जांच विभाग, यातायात और राजमार्ग गश्ती, ‌ ट्रेनिंग अकादमी या फिर साइबर अपराध सेल जैसी खास शाखाओं के प्रमुख होते हैं.  

हरियाणा प्रशासन की जांच 

हरियाणा प्रशासन ने एडीजीपी पूरन के मामले में आधिकारिक जांच शुरू कर दी है. सभी पहलुओं, व्यक्तिगत, आधिकारिक और चिकित्सा की जांच की जा रही है. इसी बीच वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 05:42 PM (IST)
Haryana Police ADGP YS Puran
Embed widget