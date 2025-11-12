हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेजन शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन

न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन

दुनिया में एक जगह ऐसी है, जहां शादी का सपना तभी पूरा होता है जब तक एक अजीब परंपरा के तहत फिटनेट टेस्ट न पास कर लिया जाए. इसे पूरा करने के बाद ही दूल्हे को दुल्हन का साथ मिलता है.

By : निधि पाल | Edited By: निधि पाल | Updated at : 12 Nov 2025 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में शादी जहां खुशी, गहनों और सजावट से जुड़ी होती है, वहीं एक ऐसी जगह भी है जहां दूल्हे को शादी से पहले जान की बाजी लगानी पड़ती है. यहां शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि हिम्मत और मर्दानगी की परीक्षा होती है. अफ्रीका की धरती पर स्थित एक जनजाति में लड़के को दुल्हन पाने से पहले बैलों की पीठ पर दौड़ना पड़ता है, वो भी बिना गिरे, बिना रुके. यही तय करता है कि वह शादी के लायक है या नहीं.

किस तरह देना होता है फिटनेस टेस्ट?

दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक परंपराओं में से एक है इथियोपिया की हमर जनजाति की शादी से जुड़ी रस्म. यहां दूल्हा बनने का हक किसी को यूं ही नहीं मिलता. इसके लिए उसे अपनी बहादुरी और फिटनेस साबित करनी होती है. और तरीका है बैलों की पीठ पर दौड़ लगाना! यह परंपरा उकुली बुला के नाम से जानी जाती है और इसे जनजाति के युवाओं के जीवन का सबसे अहम मोड़ माना जाता है.

प्रकृति पर निर्भर है इनका जीवन

हमर जनजाति इथियोपिया के दक्षिण-पश्चिम में ओमो नदी घाटी के आसपास रहती है. इस जनजाति की संख्या देश की कुल आबादी का मात्र 0.1 प्रतिशत है. लेकिन इनकी परंपराएं दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हैं. इनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है, शहद इकट्ठा करना, पशुपालन और सामुदायिक जीवन इनकी पहचान है.

कैसे निभाई जाती है रस्म?

उकुली बुला की रस्म तीन दिन तक चलती है. इसमें युवक को चार से लेकर आठ बैलों की पीठ पर बिना गिरे कई बार दौड़ना पड़ता है. अगर वह बीच में गिर गया या डर गया, तो उसे अगली बार तक इंतजार करना पड़ता है. लेकिन अगर वह सफल हो गया, तो उसे शादी करने, मवेशी पालने और जनजाति में माजा की उपाधि पाने का अधिकार मिल जाता है. यह रस्म आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में होती है, जब खेतों में काम खत्म हो चुका होता है.

बेंत से पीटती हैं महिलाएं

इस समारोह का एक और हैरान करने वाला पहलू है, महिलाएं. रस्म के दौरान महिलाएं खुद को बेंत से पीटने की अनुमति देती हैं. यह दर्द, उनके समर्पण और वफादारी का प्रतीक माना जाता है. उनकी पीठ पर बने निशान जनजाति में सम्मान और प्रेम का चिन्ह बन जाते हैं. यह प्रक्रिया दर्दनाक जरूर है, लेकिन उनके लिए गर्व का विषय होती है.

नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक

रस्म पूरी होने के बाद गांव में खुशी का माहौल होता है. लोग नाचते-गाते हैं, बीयर और कॉफी परोसी जाती है, महिलाएं पारंपरिक आभूषण पहनती हैं और ढोल की थाप पर दिन-रात उत्सव चलता है. यह केवल शादी की तैयारी नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक होता है. हमर जनजाति की यह परंपरा आज भी अपनी मौलिकता के साथ कायम है. यहां हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं जो इस अनोखे रिवाज को अपनी आंखों से देखने आते हैं. तस्वीरें लेना भी यहां की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हमर लोग इसे अपनी बहादुरी और विरासत का प्रदर्शन समझते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 12 Nov 2025 12:22 PM (IST)
Hamar Tribe Ethiopia Wedding Ritual Ukuli Bula Ceremony
Embed widget