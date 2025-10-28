गिनीज बुक में क्यों दर्ज नहीं होते क्रिकेट के रिकॉर्ड, क्या है इसकी वजह?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगिनीज बुक में क्यों दर्ज नहीं होते क्रिकेट के रिकॉर्ड, क्या है इसकी वजह?

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक के सभी एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को क्यों नहीं दर्ज किया जाता. ऐसे हम आपको बताते हैं इस बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट आज के समय में काफी फेमस स्पोर्ट है, जो दुनिया में कई जगहों पर खेला जाता है. इसमें आज तक कई एक से एक रिकॉर्ड बने हैं. जैसे- सबसे ऊंचा सिक्स मारने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी. 

लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दुनिया के एक से एक बेहतरीन रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों इस किताब में नहीं दर्ज किए जाते क्रिकेट के रिकॉर्ड्स?

क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड?

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी किताब है, जिसमें किसी भी स्किल या कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं. इस बुक की शुरुआत साल 1954 में की गई थी, जिसे साल 1955 में पब्लिश किया गया. इस किताब को शुरू करने का सारा क्रेडिट कैंपबेल बीवर समेत नॉरिस और रॉस को जाता है. इस किताब में आज स्पोर्ट्स से लेकर साइंस तक दुनिया के कई एक से एक रिकॉर्ड दर्ज हैं. लेकिन गिनीज बुक में क्रिकेट के रिकॉर्ड दर्ज नहीं किए जाते हैं.

गिनीज में क्यों नहीं हैं क्रिकेट के रिकॉर्ड्स?

गिनीज बुक में क्रिकेट के रिकॉर्ड्स दर्ज न करने के पीछे कई कारण हैं. दरअसल, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को दर्ज करने का काम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है और इसके रिकॉर्ड्स का सारा डाटा उन्हीं के पास होता है, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड नहीं रह जाता और उसे मेजर करने का भी कोई सही तरीका नहीं है. साथ ही, क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैमाने पर ठीक नहीं बैठता क्योंकि ये मैराथन, लॉग जंप और स्विमिंग जैसे बाकी खेलों की तरह दुनिया भर में नहीं खेला जाता है. इसके अलावा गिनीज बुक में आमतौर पर स्टेबल और बार-बार ना बदलने वाले रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है, जबकि क्रिकेट में वनडे, टेस्ट क्रिकेट और वर्ल्ड कप जैसे अलग-अलग गेम कैटेगरी के रिकॉर्ड्स थोड़े समय में बदलते रहते हैं. ऐसे में समय-समय पर इसे अपडेट करना संभव नहीं है इसलिए इसे इस किताब में इंक्लूड नहीं किया जाता है. 

एक्सेप्शन्स भी जान लीजिए

इन सबके बावजूद भी क्रिकेट की फील्ड में कुछ ऐसे एक्सेप्श्नल रिकॉर्ड्स हैं, जिन्होंने अपनी जगह गिनीज बुक में बना ही ली. इसमें श्रीलंका की क्रिकेट टीम के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के एग्रेसिव बैट्समैन ए.बी डिविलियर्स के वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज हॉफ सेंचुरी, सेंचुरी और 150 रन बनाने का रिकॉर्ड, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के तीन सबसे तेज टी 20 शतक और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने, भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने और भारत के कैप्टन कूल के नाम से फेमस महेंद्र सिंह धोनी के सबसे महंगे क्रिकेट बैट बिकने के रिकॉर्ड शामिल हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Guinness Book Of World Records Cricket Records CRICKET Cricket Records Not Mentioned In Guinness Book
