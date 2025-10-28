गिनीज बुक में क्यों दर्ज नहीं होते क्रिकेट के रिकॉर्ड, क्या है इसकी वजह?

क्रिकेट आज के समय में काफी फेमस स्पोर्ट है, जो दुनिया में कई जगहों पर खेला जाता है. इसमें आज तक कई एक से एक रिकॉर्ड बने हैं. जैसे- सबसे ऊंचा सिक्स मारने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी.

लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दुनिया के एक से एक बेहतरीन रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों इस किताब में नहीं दर्ज किए जाते क्रिकेट के रिकॉर्ड्स?

क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड?

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी किताब है, जिसमें किसी भी स्किल या कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं. इस बुक की शुरुआत साल 1954 में की गई थी, जिसे साल 1955 में पब्लिश किया गया. इस किताब को शुरू करने का सारा क्रेडिट कैंपबेल बीवर समेत नॉरिस और रॉस को जाता है. इस किताब में आज स्पोर्ट्स से लेकर साइंस तक दुनिया के कई एक से एक रिकॉर्ड दर्ज हैं. लेकिन गिनीज बुक में क्रिकेट के रिकॉर्ड दर्ज नहीं किए जाते हैं.

गिनीज में क्यों नहीं हैं क्रिकेट के रिकॉर्ड्स?

गिनीज बुक में क्रिकेट के रिकॉर्ड्स दर्ज न करने के पीछे कई कारण हैं. दरअसल, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को दर्ज करने का काम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है और इसके रिकॉर्ड्स का सारा डाटा उन्हीं के पास होता है, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड नहीं रह जाता और उसे मेजर करने का भी कोई सही तरीका नहीं है. साथ ही, क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैमाने पर ठीक नहीं बैठता क्योंकि ये मैराथन, लॉग जंप और स्विमिंग जैसे बाकी खेलों की तरह दुनिया भर में नहीं खेला जाता है. इसके अलावा गिनीज बुक में आमतौर पर स्टेबल और बार-बार ना बदलने वाले रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है, जबकि क्रिकेट में वनडे, टेस्ट क्रिकेट और वर्ल्ड कप जैसे अलग-अलग गेम कैटेगरी के रिकॉर्ड्स थोड़े समय में बदलते रहते हैं. ऐसे में समय-समय पर इसे अपडेट करना संभव नहीं है इसलिए इसे इस किताब में इंक्लूड नहीं किया जाता है.

एक्सेप्शन्स भी जान लीजिए

इन सबके बावजूद भी क्रिकेट की फील्ड में कुछ ऐसे एक्सेप्श्नल रिकॉर्ड्स हैं, जिन्होंने अपनी जगह गिनीज बुक में बना ही ली. इसमें श्रीलंका की क्रिकेट टीम के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के एग्रेसिव बैट्समैन ए.बी डिविलियर्स के वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज हॉफ सेंचुरी, सेंचुरी और 150 रन बनाने का रिकॉर्ड, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के तीन सबसे तेज टी 20 शतक और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने, भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने और भारत के कैप्टन कूल के नाम से फेमस महेंद्र सिंह धोनी के सबसे महंगे क्रिकेट बैट बिकने के रिकॉर्ड शामिल हैं.

