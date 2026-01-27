ट्रंप से लेकर पुतिन तक... दुनिया में कौन-कौन से नेता हैं पीएम मोदी के दोस्त?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजट्रंप से लेकर पुतिन तक... दुनिया में कौन-कौन से नेता हैं पीएम मोदी के दोस्त?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान एक बेहतरीन वैश्विक नेता के तौर पर बना चुके हैं. आइए जानें कि दुनिया के कौन से नेताओं के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Jan 2026 06:05 PM (IST)
दुनिया की राजनीति में दोस्ती सिर्फ मुस्कान और हाथ मिलाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बड़े फैसले, वैश्विक समझौते और रणनीतिक भरोसा छुपा होता है. जब कोई देश 18 साल की लंबी बातचीत के बाद ऐतिहासिक समझौता करता है, तो सवाल उठता है कि इसके पीछे किस तरह की कूटनीतिक ताकत काम करती है. भारत और यूरोपीय संघ का नया मुक्त व्यापार समझौता इसी ताकत की कहानी कहता है, जिसकी जड़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक दोस्तियों में गहराई तक फैली हैं.

वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की साख

मदर ऑफ ऑल डील्स के इस समझौते के पीछे भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख अहम भूमिका निभाती है. बीते कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े और प्रभावशाली नेताओं के साथ ऐसे रिश्ते बनाए हैं, जो सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भरोसे पर टिके हुए हैं. यही वजह है कि भारत आज व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है. 

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी दोस्त बता चुके हैं. चाहे ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम हो या अमेरिका में भारतीय समुदाय के बड़े आयोजन, दोनों नेताओं की कैमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है. हाल ही में टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद जरूर हैं, लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मोदी को मजबूत और ईमानदार नेता बताया था, जिससे भारत-अमेरिका रिश्तों को नई पहचान मिली. 

व्लादिमीर पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास माना जाता है. ऊर्जा समझौतों से लेकर रक्षा सहयोग तक, दोनों देशों के रिश्ते स्थिर और भरोसेमंद रहे हैं. SCO समिट में पुतिन का मोदी को अपनी निजी कार में घुमाना और भारत आने पर पीएम का पुतिन को अपनी कार में लेकर जाना इस रिश्ते की गहराई दिखाता है, जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित है. 

जॉर्जिया मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती सोशल मीडिया पर Melodi नाम से ट्रेंड कर चुकी है. जी-7 और जी-20 जैसे बड़े मंचों पर दोनों नेताओं की सहज बातचीत ने भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत किया था. मेलोनी का मोदी को बेस्ट कहना भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई देता है. 

लूला दा सिल्वा और मैक्रों

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर भारत-ब्राजील रिश्तों को नई मजबूती दी है. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मोदी का रिश्ता रक्षा सौदों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तक पहुंच चुका है. AI और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग भविष्य की दिशा तय कर रहा है.

एशिया और यूरोप में भारत का बढ़ता असर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियेर स्टार्मर से लेकर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह तक, कई नेता भारत की नीतियों की खुलकर सराहना कर चुके हैं और उनके पीएम मोदी के साथ दोस्ताना संबंध हैं. 

यह भी पढ़ें: Last Hindu King: भारत नहीं, इस देश में सबसे आखिर तक रहा हिंदू राजा का राज, जानें कैसे उन्हें हटाया गया?

Published at : 27 Jan 2026 06:05 PM (IST)
PM Modi Modi Trump Friendship India EU FTA Deal Modi Putin Relations
