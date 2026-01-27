Last Hindu King: जब हिंदू राजाओं और राजशाही के बारे में बात होती है तो अक्सर सबसे पहले भारत का ही नाम आता है. हालांकि दुनिया की आखिरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिंदू राजशाही असल में भारत के बाहर नेपाल में थी. शाह वंश ने नेपाल पर लगभग 240 सालों तक राज किया. राजा ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह दुनिया के आखिरी हिंदू राजा के रूप में जाने गए. उन्होंने 2008 तक शासन किया. आइए जानते हैं उनकी राजशाही का पतन कैसे हुआ.

दुनिया का आखिरी हिंदू साम्राज्य

नेपाल को दशकों तक आधिकारिक तौर पर अपने संविधान में एक हिंदू साम्राज्य घोषित किया गया था. इसमें राजा को न सिर्फ एक राजनीतिक शासक बल्कि हिंदू परंपराओं के रक्षक के रूप में भी माना जाता था. 1768 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा स्थापित शाह वंश ने नेपाल को एकजुट किया और 21वीं सदी तक लगातार शासन किया. 1990 के दशक में लोकतंत्र आने के बाद भी राजा एक शक्तिशाली संवैधानिक व्यक्ति बन रहे.

शाही महल का नरसंहार

1 जून 2001 को एक बड़ी घटना घटी. दरअसल राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के कई सदस्यों को एक ही रात में मार दिया गया. हालांकि आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र को दोषी ठहराया गया था लेकिन परिस्थितियों काफी ज्यादा खराब हो गई. इस नरसंहार ने राजशाही की पवित्रता और नैतिक अधिकार में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया.

राजा ज्ञानेंद्र का सत्ता पर कब्जा

सिंहासन पर बैठने के बाद राजा ज्ञानेंद्र को लोकप्रिय वैधता हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 2005 में उन्होंने चुनी हुए सरकार को बर्खास्त कर दिया, आपातकाल लागू किया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई और देश पर सीधा नियंत्रण कर लिया. व्यवस्था को बहाल करने के बजाय इस कदम ने राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम नागरिकों को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया.

माओवादी विद्रोह और लोकतंत्र आंदोलन

1996 और 2006 के बीच नेपाल ने एक क्रूर माओवादी विद्रोह को झेला. इसमें 16000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. 2006 में माओवादी विद्रोहियों और सात बड़े राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र आंदोलन में हाथ मिलाया. पूरे देश में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने राजा को कार्यकारी शक्तियां छोड़ने और संसद को बहाल करने के लिए मजबूर किया.

2008 में हिंदू राजशाही का खात्मा

एक शांति समझौते और चुनावों के बाद नेपाल की संविधान सभा 28 मई 2008 को मिली. एक ऐतिहासिक वोट में 601 में से 560 सदस्यों ने राजशाही को खत्म करने का समर्थन किया. नेपाल को आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया. इससे 240 साल पुराने हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया. राजा ज्ञानेंद्र को नारायणहिती पैलेस खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया.

राजा ज्ञानेंद्र ने शांतिपूर्वक महल को छोड़ दिया और नागरजुना पैलेस चले गए. दिलचस्प बात यह है कि राजशाही खत्म होने के सालों बाद भी नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहा है. यही वजह है कि हाल फिलहाल में राजशाही समर्थक और हिंदू राष्ट्र समर्थक आंदोलन फिर से उभर आए हैं. आबादी का एक बड़ा हिस्सा संविधानिक हिंदू सम्राट की वापसी की मांग कर रहा है.

