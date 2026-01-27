हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLast Hindu King: भारत नहीं, इस देश में सबसे आखिर तक रहा हिंदू राजा का राज, जानें कैसे उन्हें हटाया गया?

Last Hindu King: भारत नहीं, इस देश में सबसे आखिर तक रहा हिंदू राजा का राज, जानें कैसे उन्हें हटाया गया?

Last Hindu King: भारत में नहीं बल्कि नेपाल में सबसे आखिर तक हिंदू राजा का राज रहा है. आइए जानते हैं कि उनका राज कब तक रहा और उन्हें कैसे हटाया गया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

Last Hindu King: जब हिंदू राजाओं और राजशाही के बारे में बात होती है तो अक्सर सबसे पहले भारत का ही नाम आता है. हालांकि दुनिया की आखिरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिंदू राजशाही असल में भारत के बाहर नेपाल में थी. शाह वंश ने नेपाल पर लगभग 240 सालों तक राज किया. राजा ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह दुनिया के आखिरी हिंदू राजा के रूप में जाने गए. उन्होंने 2008 तक शासन किया. आइए जानते हैं उनकी राजशाही का पतन कैसे हुआ.

दुनिया का आखिरी हिंदू साम्राज्य

नेपाल को दशकों तक आधिकारिक तौर पर अपने संविधान में एक हिंदू साम्राज्य घोषित किया गया था. इसमें राजा को न सिर्फ एक राजनीतिक शासक बल्कि हिंदू परंपराओं के रक्षक के रूप में भी माना जाता था. 1768 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा स्थापित शाह वंश ने नेपाल को एकजुट किया और 21वीं सदी तक लगातार शासन किया. 1990 के दशक में लोकतंत्र आने के बाद भी राजा एक शक्तिशाली संवैधानिक व्यक्ति बन रहे. 

शाही महल का नरसंहार 

1 जून 2001 को एक बड़ी घटना घटी. दरअसल राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के कई सदस्यों को एक ही रात में मार दिया गया. हालांकि आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र को दोषी ठहराया गया था लेकिन परिस्थितियों काफी ज्यादा खराब हो गई. इस नरसंहार ने राजशाही की पवित्रता और नैतिक अधिकार में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया.

राजा ज्ञानेंद्र का सत्ता पर कब्जा 

सिंहासन पर बैठने के बाद राजा ज्ञानेंद्र को लोकप्रिय वैधता हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 2005 में उन्होंने चुनी हुए सरकार को बर्खास्त कर दिया, आपातकाल लागू किया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई और देश पर सीधा नियंत्रण कर लिया. व्यवस्था को बहाल करने के बजाय इस कदम ने राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम नागरिकों को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया.

माओवादी विद्रोह और लोकतंत्र आंदोलन 

1996 और 2006 के बीच नेपाल ने एक क्रूर माओवादी विद्रोह को झेला. इसमें 16000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. 2006 में माओवादी विद्रोहियों और सात बड़े राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र आंदोलन में हाथ मिलाया.  पूरे देश में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने राजा को कार्यकारी शक्तियां छोड़ने और संसद को बहाल करने के लिए मजबूर किया.

2008 में हिंदू राजशाही का खात्मा 

एक शांति समझौते और चुनावों के बाद नेपाल की संविधान सभा 28 मई 2008 को मिली. एक ऐतिहासिक वोट में 601 में से 560 सदस्यों ने राजशाही को खत्म करने का समर्थन किया. नेपाल को आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया. इससे 240 साल पुराने हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया. राजा ज्ञानेंद्र को नारायणहिती पैलेस खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया. 

राजा ज्ञानेंद्र ने शांतिपूर्वक महल को छोड़ दिया और नागरजुना पैलेस चले गए. दिलचस्प बात यह है कि राजशाही खत्म होने के सालों बाद भी नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहा है. यही वजह है कि हाल फिलहाल में राजशाही समर्थक और हिंदू राष्ट्र समर्थक आंदोलन फिर से उभर आए हैं. आबादी का एक बड़ा हिस्सा संविधानिक हिंदू सम्राट की वापसी की मांग कर रहा है.

ये भी पढ़ें: ये था भारत का ओपनहाइमर, प्लेन क्रैश में हुई थी मौत; हादसा सा साजिश? नहीं सुलझ पाया रहस्य

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Hindu King Nepal Monarchy King Gyanendra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
Advertisement

वीडियोज

अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
India-Europe Trade Deal: 'मदर ऑफ आल डील्स' के साइन होते ही उड़ गए Trump के होश! | PM Modi | António
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी अमेरिकी Tarrif का काट? सुनिए क्या बोले Expert | Donald Trump
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी किसे होगा फायदा? ट्रेड Expert Anuj Gupta ने बताया | PM Modi
Mumbai News: Borivali में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस तो बिलख-बिलख कर रोने लग गई महिला | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
टेलीविजन
'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
'द 50' में ये फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें किसके हैं ज्यादा फॉलोवर्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
यूटिलिटी
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
हेल्थ
Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget