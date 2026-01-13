बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब

Weird Drinks: शराब हजारों सालों से इंसानी संस्कृति का हिस्सा रही है, लेकिन सभी ड्रिंक्स अंगूर, अनाज या फिर फलों से नहीं बनती. अलग-अलग सभ्यताओं में लोगों ने अजीबोगरीब और कभी-कभी चौंकाने वाली चीजों के साथ प्रयोग करके शराब को बनाया है. आइए जानते हैं उन सभी अजीबोगरीब ड्रिंक्स के बारे में.

बेबी माइस वाइन

इस लिस्ट में सबसे अजीब चीजों में से एक है बेबी माइस वाइन. यह पारंपरिक रूप से चीन और कोरिया के कुछ हिस्सों में बनाई जाती है. इसमें नए जन्मे चूहे चावल की शराब में जिंदा डाल दिए जाते हैं और एक बोतल के अंदर सील कर दिए जाते हैं. इस मिश्रण को एक साल तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस ड्रिंक में औषधीय गुण होते हैं और यह अस्थमा या लीवर की बीमारी का इलाज कर सकती है.

स्नेक वाइन

स्नेक वाइन वियतनाम और दक्षिणी चीन में काफी मशहूर है. इसमें एक पूरे जहरीले सांप को चावल की शराब या फिर अनाज के शराब की बोतल में डाल दिया जाता है. कभी-कभी स्वाद बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियां और मसाले भी मिलाए जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि शराब जहर को बेअसर कर देती है, जिस वजह से यह ड्रिंक पीने के लिए सुरक्षित हो जाती है.

सीगल वाइन

आर्कटिक के इनुइट समुदायों में जिंदा रहने की स्थिति की वजह से कुछ असामान्य भोजन और ड्रिंक्स बनाई गई. इस वाइन में एक मरे हुए सीगल को पानी की बोतल में डालकर फर्मेंटेशन के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है. यह ड्रिंक मजे के लिए नहीं बल्कि उन जगहों में जिंदा रहने के लिए नशे के तौर पर पी जाती है जहां पर पारंपरिक फर्मेंटेशन की चीजें कम मिलती है.

चिका डी मुडो

लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में खासकर आदिवासी समुदायों में मक्के से बनी इस पारंपरिक शराब ड्रिंक का सेवन किया जाता है. इसे बनाने के लिए लोग मक्का चबाते हैं और उसे थूक देते हैं. इंसान की लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को चीनी में बदल देते हैं. इसके बाद यह नेचुरली फर्मेंट हो जाती है. ये ड्रिंक्स अजीब तो हैं लेकिन इन्हें सीमित संसाधन, औषधीय मान्यता, संस्कृतिक प्रतीक और जीने की जरूरत की वजह से बनाया गया. यह अजीब लग सकती है लेकिन यह इस बात की एक दिलचस्प झलक देती है कि कैसे अलग-अलग समाजों ने फर्मेंटेशन को अपने माहौल और संस्कृति के हिसाब से अपनाया.

