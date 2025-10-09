हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज24 कैरेट गोल्ड कॉफी से लेकर बिरयानी तक, जानिए जेब पर कितना भारी है आसमान छूते सोने का यह स्वाद

24 कैरेट गोल्ड कॉफी से लेकर बिरयानी तक, जानिए जेब पर कितना भारी है आसमान छूते सोने का यह स्वाद

24 Carat Gold Continental Cuisine: सोने से सजे खाने का ट्रेंड लक्जरी और स्टेटस का प्रतीक बन चुका है. चाहे आइसक्रीम हो, बिरयानी या केक, आज बढ़ती हुई सोने की कीमतों के बीच इनके दाम हजारों में हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में खाने के शौकीनों के लिए हर बार कुछ अनोखा देखने को मिलता है. दुबई के साथ-साथ अब अपने देश में भी 24 कैरेट सोने से सजे खाने की चीजें मिल रही हैं. चाहे आइसक्रीम हो, बिरयानी, केक या चॉकलेट, आजकल कुछ लक्जरी रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटल ग्राहकों को सोने से सजी डिश पेश करके उनके अनुभव को और खास बना रहे हैं. आइए लगातार आसमान छूती सोने की कीमतों के बीच सोने से सजी इन डिशेज के बारे में भी जान लेते हैं.

कहां शुरू हुआ यह ट्रेंड?

सोने से सजा खाना सबसे पहले यूरोप और मिडिल ईस्ट के लक्जरी रेस्टोरेंट्स में देखा गया. यूरोप में कुछ साल पहले सोने वाली केक और चॉकलेट की मांग बढ़ी. फिर यह ट्रेंड भारत और एशिया के बड़े शहरों में भी पहुंचा. अब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के फाइव स्टार होटल और कैफे 24 कैरेट गोल्ड वाली आइसक्रीम, बिरयानी और केक अपने मेन्यू में पेश कर रहे हैं.

सोने वाली डिश कैसे बनती है?

खाने में इस्तेमाल होने वाला सोना पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसे एडीबल गोल्ड कहा जाता है. यह 24 कैरेट शुद्ध सोने का पन्ना होता है, जिसे बेहद पतली चादर या पाउडर के रूप में डिश पर सजाया जाता है. इस सोने का स्वाद नहीं होता, लेकिन यह खाने को बेहद आकर्षक और लक्जरी लुक देता है, साथ ही उसकी कीमत भी बढ़ा देता है.

कीमत और महंगा दिखावा

सोने से सजे खाने का सबसे बड़ा पहलू इसकी कीमत है. उदाहरण के लिए, एक 24 कैरेट गोल्ड वाली आइसक्रीम भारत में 3,000 से 5,000 तक बिकती है. वहीं सोने वाली बिरयानी या केक की कीमत 10,000 से 25,000 तक हो सकती है. इसके अलावा सोने से सजी कॉफी 2,500 से 4,000, चॉकलेट 5,000 से 12,000 तक हो सकते हैं. जो सिर्फ लक्जरी का मजा देते हैं.

कौन खाता है ये डिश?

इस तरह के खाने का मुख्य ग्राहक वह वर्ग है जो बहुत अमीर हैं और किसी खाने का खास अनुभव लेना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करना भी इसका एक बड़ा आकर्षण है. लोग इन डिशेज को केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टाइल और लक्जरी स्टेटस दिखाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं.

यह भी पढ़ें: India Pakistan Gold Price: क्या पाकिस्तान में बेच सकते हैं भारत में खरीदा एक किलो सोना, जानें कहां क्या भाव?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Today Gold Price 24 Carat Gold 24 Carat Gold Cuisine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
बॉलीवुड
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
जनरल नॉलेज
Mini Israel: भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
हेल्थ
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget