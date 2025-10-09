24 कैरेट गोल्ड कॉफी से लेकर बिरयानी तक, जानिए जेब पर कितना भारी है आसमान छूते सोने का यह स्वाद
24 Carat Gold Continental Cuisine: सोने से सजे खाने का ट्रेंड लक्जरी और स्टेटस का प्रतीक बन चुका है. चाहे आइसक्रीम हो, बिरयानी या केक, आज बढ़ती हुई सोने की कीमतों के बीच इनके दाम हजारों में हैं.
दुनिया में खाने के शौकीनों के लिए हर बार कुछ अनोखा देखने को मिलता है. दुबई के साथ-साथ अब अपने देश में भी 24 कैरेट सोने से सजे खाने की चीजें मिल रही हैं. चाहे आइसक्रीम हो, बिरयानी, केक या चॉकलेट, आजकल कुछ लक्जरी रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटल ग्राहकों को सोने से सजी डिश पेश करके उनके अनुभव को और खास बना रहे हैं. आइए लगातार आसमान छूती सोने की कीमतों के बीच सोने से सजी इन डिशेज के बारे में भी जान लेते हैं.
कहां शुरू हुआ यह ट्रेंड?
सोने से सजा खाना सबसे पहले यूरोप और मिडिल ईस्ट के लक्जरी रेस्टोरेंट्स में देखा गया. यूरोप में कुछ साल पहले सोने वाली केक और चॉकलेट की मांग बढ़ी. फिर यह ट्रेंड भारत और एशिया के बड़े शहरों में भी पहुंचा. अब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के फाइव स्टार होटल और कैफे 24 कैरेट गोल्ड वाली आइसक्रीम, बिरयानी और केक अपने मेन्यू में पेश कर रहे हैं.
सोने वाली डिश कैसे बनती है?
खाने में इस्तेमाल होने वाला सोना पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसे एडीबल गोल्ड कहा जाता है. यह 24 कैरेट शुद्ध सोने का पन्ना होता है, जिसे बेहद पतली चादर या पाउडर के रूप में डिश पर सजाया जाता है. इस सोने का स्वाद नहीं होता, लेकिन यह खाने को बेहद आकर्षक और लक्जरी लुक देता है, साथ ही उसकी कीमत भी बढ़ा देता है.
कीमत और महंगा दिखावा
सोने से सजे खाने का सबसे बड़ा पहलू इसकी कीमत है. उदाहरण के लिए, एक 24 कैरेट गोल्ड वाली आइसक्रीम भारत में 3,000 से 5,000 तक बिकती है. वहीं सोने वाली बिरयानी या केक की कीमत 10,000 से 25,000 तक हो सकती है. इसके अलावा सोने से सजी कॉफी 2,500 से 4,000, चॉकलेट 5,000 से 12,000 तक हो सकते हैं. जो सिर्फ लक्जरी का मजा देते हैं.
कौन खाता है ये डिश?
इस तरह के खाने का मुख्य ग्राहक वह वर्ग है जो बहुत अमीर हैं और किसी खाने का खास अनुभव लेना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करना भी इसका एक बड़ा आकर्षण है. लोग इन डिशेज को केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टाइल और लक्जरी स्टेटस दिखाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं.
