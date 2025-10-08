India Pakistan Gold Price: क्या पाकिस्तान में बेच सकते हैं भारत में खरीदा एक किलो सोना, जानें कहां क्या भाव?
India Pakistan Gold Price: भारत और पाकिस्तान में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं. पाक में तो सोने के भाव दोगुने से भी ज्यादा हैं. चलिए जानें कि क्या भारत का सोना पाकिस्तान में बेचा जा सकता है या नहीं.
India Pakistan Gold Price: भारत और पाकिस्तान के बीच सोने का दाम हमेशा से चर्चा में रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप भारत में सोना खरीदते हैं, तो क्या उसे पाकिस्तान में बेचा जा सकता हैं? और अगर हां, तो क्या इसमें वाकई फायदा होगा? चलिए जानते हैं दोनों देशों में सोने के मौजूदा भाव और इससे जुड़े नियमों का पूरा हिसाब-किताब क्या है.
भारत बनाम पाकिस्तान कहां कितना महंगा है सोना
ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने का भाव 4,27,100 पाकिस्तानी रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. वहीं, भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,25,635 रुपये है. यानी अगर सीधे तुलना करें, तो पाकिस्तान में सोना भारत की तुलना में करीब तीन गुना ज्यादा महंगा है. इस भाव के अंतर को देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर भारत में सस्ता सोना खरीदा जाए और उसे पाकिस्तान में बेचा जाए तो क्या इससे मोटा मुनाफा हो सकता है? लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है.
क्या कानूनी तौर पर भारत से पाकिस्तान सोना बेचना संभव है?
भारत और पाकिस्तान के बीच सोने या किसी कीमती धातु के निर्यात-आयात पर सख्त प्रतिबंध हैं. भारत में खरीदा गया सोना सीधे पाकिस्तान में बेचना कानून के खिलाफ है. ऐसा करने पर न सिर्फ आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सोने के लेन-देन पर कड़े नियम और सीमाएं लागू हैं. यह मामला दोनों देशों की विदेश व्यापार नीतियों और मौद्रिक नियंत्रण नियमों से जुड़ा हुआ है, जिनका उल्लंघन करना गंभीर अपराध माना जाता है.
अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति सोना लेकर सीमा पार करता है, तो कस्टम विभाग द्वारा जुर्माना, कानूनी कार्रवाई या सोना जब्त किए जाने की पूरी संभावना रहती है. भारत में भी सोना निर्यात करने के लिए विशेष लाइसेंस और दस्तावेज की जरूरत होती है, जो कि आम नागरिकों के पास नहीं होते हैं.
कहां फायदा, कहां खतरा
हालांकि पाकिस्तान में सोने की ऊंची कीमत देखकर मुनाफे का लालच स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत यह है कि कानूनी और सुरक्षा जोखिम इतना बड़ा है कि इसमें फायदा के बजाय नुकसान की आशंका ज्यादा रहती है.
