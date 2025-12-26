इन सांपों में होती है उड़ने की ताकत, जानें दुनिया के किन हिस्सों में मिलते हैं ऐसे सांप?

हम सभी ने अपने जीवनकाल में कई बार सांपों को देखा होगा और सभी ने सांपों को हमेशा रेंगते हुए ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर रेंगने वाले सांपों के साथ-साथ उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं. कई देशों के जंगलों में उड़ने वाले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हवा में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकते हैं या ग्लाइड कर सकते हैं. हालांकि ये ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते. ये उड़ने वाले सांप केवल लंबी छलांग लगा सकते हैं. लंबी छलांग या ग्लाइड करके इस प्रजाति के सांप अपनी रक्षा और शिकार करते हैं, जो देखने और सुनने में किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में सांपों की जो छवि बनी हुई है, वह रेंगने वाली ही है. आइए उड़ने वाले सांपों की प्रजातियों को जानते हैं और यह भी पता करते हैं कि ये सांप कहां पाए जाते हैं.

उड़ने वाले सांप कौन से होते हैं?

वैज्ञानिक भाषा में उड़ने वाले सांपों की प्रजातियां क्राइसोपेलिया वंश में पाई जाती हैं. ये सांप बिना जहर के होते हैं, यानी इन सांपों में जहर नहीं होता. ये सांप आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और इनके पंख नहीं होते, बल्कि ये सांप अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए लंबी छलांगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्लाइड करते हैं. इस प्रजाति के सांप उड़ने के लिए, यानी लंबी छलांग और ग्लाइड करने के लिए, अपने शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह सिकोड़कर खोखला बना लेते हैं, जिससे उनका शरीर एक पैराशूट की तरह काम करता है. इसी तकनीक के जरिए ये सांप लंबी और ज्यादा दूरी तक छलांग लगाते हैं.

हवा में कैसे संतुलन बनाते हैं सांप?

हवा में उड़ने वाले या ग्लाइड करने वाले सांपों की ये प्रजातियां लगभग 300 फीट तक की दूरी एक बार में छलांग या ग्लाइड करके पूरी कर सकती हैं. इन सांपों को हवा में छलांग या उड़ान के दौरान अपने शरीर को संतुलन में रखना पड़ता है. इसके लिए ये सांप छलांग और ग्लाइड करते समय अपनी बॉडी को हवा में लहर की तरह हिलाते रहते हैं, जिससे इनका संतुलन हवा में बना रहता है. इन सांपों की लंबाई लगभग 4 से 5 फीट के आसपास होती है.

किन देशों में पाए जाते हैं उड़ने वाले सांप

इन सांपों की प्रजातियां मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में पाई जाती हैं, जिनमें उड़ने वाले सांपों की कई प्रजातियां शामिल हैं. इनमें पैराडाइज ट्री स्नेक जैसी प्रजाति के उड़ने वाले सांप मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के घने जंगलों में पाए जाते हैं. इन सांपों की प्रजाति भारत में भी पाई जाती है, जिसमें गोल्डन ट्री स्नेक शामिल है. ये देखने में सुंदर और सुनहरे रंग के होते हैं. इन सांपों की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है. ये सांप मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में पाए जाते हैं.

