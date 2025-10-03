हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन-कौन से देश बनाते हैं फाइटर जेट का इंजन, इसमें कितना आता है खर्चा

कौन-कौन से देश बनाते हैं फाइटर जेट का इंजन, इसमें कितना आता है खर्चा

Which Countries Make Fighter Jet Engine: रूस ने पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन देने का बड़ा फैसला लिया है. चलिए जानें कि कौन कौन से देश फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Oct 2025 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

रूस ने भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को आधुनिक फाइटर जेट इंजन देने का निर्णय ले लिया है. जानकारी के अनुसार रूस ने पाकिस्तानी वायुसेना को JF-17 थंडर विमानों के लिए उन्नत RD-93MA इंजन सप्लाई करने पर सहमति जताई है. किसी भी फाइटर विमान की असली ताकत उसके इंजन में छुपी होती है. यह इंजन ही विमान को आकाश में रफ्तार, ताकत और लंबी दूरी तय करने की क्षमता देता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही गिने-चुने देश हैं, जो खुद का फाइटर जेट इंजन डिजाइन और प्रोड्यूस कर पाते हैं. इसका कारण है कि यह काम बेहद जटिल, खर्चीला और तकनीकी रूप से कठिन है. चलिए जानें कि कौन से देश फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं.

किन देशों के पास है यह क्षमता

आज की तारीख में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी जैसे देश ही इस क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर माने जाते हैं. अमेरिका की कंपनियां GE Aviation और Pratt & Whitney F-22 Raptor और F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों के लिए इंजन बनाती हैं. रूस की Saturn और Klimov कंपनियां Su-30 और Su-57 जैसे लड़ाकू विमानों को ताकत देती हैं. फ्रांस की Safran कंपनी राफेल का इंजन बनाती है, जबकि ब्रिटेन की Rolls Royce यूरोफाइटर टाइफून के लिए प्रमुख सप्लायर है. 

चीन ने WS सीरीज इंजन विकसित किए हैं, लेकिन तकनीकी विश्वसनीयता के मामले में अभी पश्चिमी देशों से पीछे है. जर्मनी की MTU Aero Engines यूरोपियन प्रोजेक्ट्स का अहम हिस्सा है. भारत की बात करें तो अभी तक देश पूरी तरह स्वदेशी इंजन बनाने में सफल नहीं हुआ है. हालांकि, DRDO और HAL लंबे समय से कावेरी इंजन पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत भी इस तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है.

इंजन बनाने में कितना खर्च आता है

फाइटर जेट इंजन बनाना किसी देश के लिए आसान और सस्ता काम नहीं है. एक नए इंजन के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही लगभग 2 से 3 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है. वहीं, एक इंजन की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 10 से 25 मिलियन डॉलर यानी करीब 80 से 200 करोड़ रुपये तक होती है. यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि इंजन किस जेट के लिए डिजाइन किया गया है और उसमें कितनी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल हुआ है.

क्यों इतना मुश्किल है यह काम

फाइटर जेट इंजन को बहुत ही ऊंचे तापमान, तेज गति और लगातार दबाव झेलना पड़ता है. इसके लिए सुपर-एलॉय धातुएं, माइक्रो-टर्बाइन टेक्नोलॉजी और जटिल डिजाइन की जरूरत होती है. यही वजह है कि अधिकतर देश आज भी इंजन तकनीक के लिए बड़े देशों पर निर्भर रहते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 11:28 AM (IST)
Fighter Jet Fighter Jet Engine Russia Pakistan Engine Deal JF-17 Thunder Engine
Embed widget