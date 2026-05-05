चुनाव जीतने के बाद भी इस चीज के बिना विधायक नहीं माने जाते नेता, जान लें अहमियत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विवाद होने पर कोर्ट के फैसले तक सर्टिफिकेट पर लग सकती है रोक.

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में इस बार बहुत बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है. बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मजबूत किले को भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी नए समीकरण बन रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनता के वोट पाकर और मतगणना में जीत हासिल करने के बाद भी कोई नेता तब तक असली विधायक नहीं कहलाता, जब तक उसके हाथ में एक खास कागज नहीं आ जाता. आइए, चुनाव आयोग के इस बेहद महत्वपूर्ण नियम को विस्तार से समझते हैं.

ममता के गढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सीधे सेंधमारी की. चुनावी नतीजों के रुझानों से यह साफ हो गया है कि बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है. वहीं, असम और पुडुचेरी में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की टीवीके पार्टी ने शतक लगा दिया है, जबकि केरल में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है. इन सब राजनीतिक हलचलों के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है.

जीत के बाद भी इस चीज के बिना अधूरा रहता है दर्जा

विधानसभा चुनाव में जब सभी राउंड की मतगणना पूरी हो जाती है, तो चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ द्वारा विजेता प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाता है. लेकिन सिर्फ इस घोषणा से ही कोई प्रत्याशी कानूनी तौर पर विधायक नहीं बन जाता. जीत के बाद उसे तब तक विधायक का दर्जा नहीं मिलता, जब तक कि उसे चुनाव आयोग की ओर से एक आधिकारिक दस्तावेज नहीं सौंपा जाता है. इस कानूनी दस्तावेज को ही 'सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन' कहा जाता है. इस एक कागज के बिना कोई भी नेता विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है.

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क्यों जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन?

सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन वह कानूनी प्रमाण पत्र है जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सीधे तौर पर जीतने वाले प्रत्याशी को सौंपा जाता है. इस सर्टिफिकेट पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं और साथ में निर्वाचन आयोग की मुहर लगी होती है. इसमें विजेता प्रत्याशी का नाम, उसे मिले कुल वोट और उसकी विधानसभा सीट की पूरी जानकारी दर्ज होती है. हर उम्मीदवार को खुद जाकर अपने हाथों से यह प्रमाण पत्र लेना होता है. इसी प्रमाण पत्र को दिखाने के बाद ही कोई नेता विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ लेने का हकदार बनता है.

नतीजे पर विवाद और कोर्ट का दखल

चुनाव प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सीट के नतीजे को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. यदि विपक्षी प्रत्याशी को मतगणना या वोटों के मिलान में कोई गड़बड़ी लगती है, तो वह परिणाम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई होने तक विजेता प्रत्याशी के सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन पर कोर्ट की तरफ से रोक यानी स्टे लगाया जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद भी नेता को विधायक बनने के लिए कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना पड़ता है.

कानूनन विधायक बनने का सफर

जब किसी प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी उसे कानूनी रूप से विधायक का दर्जा प्राप्त होता है. इसके बाद जब नई सरकार का गठन होता है और विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, तो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं. शपथ ग्रहण करने के बाद ही विधायक को विधानसभा में वोट डालने और जनता की आवाज उठाने के सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं. यही वजह है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद यह एक प्रमाण पत्र सबसे कीमती दस्तावेज माना जाता है.

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