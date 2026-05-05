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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElection Results 2026: चुनाव जीतने के बाद भी इस चीज के बिना विधायक नहीं माने जाते नेता, जान लें अहमियत

Election Results 2026: चुनाव जीतने के बाद भी इस चीज के बिना विधायक नहीं माने जाते नेता, जान लें अहमियत

Election Results 2026: चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी विधानसभा चुनाव में जीत का ऐलान होने के बाद भी प्रत्याशी तुरंत विधायक नहीं बन जाता. जीत की घोषणा के बाद भी इस चीज के बिना विधायक नहीं माना जाता.

By : निधि पाल | Updated at : 05 May 2026 06:46 AM (IST)
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  • विवाद होने पर कोर्ट के फैसले तक सर्टिफिकेट पर लग सकती है रोक.

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में इस बार बहुत बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है. बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मजबूत किले को भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी नए समीकरण बन रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनता के वोट पाकर और मतगणना में जीत हासिल करने के बाद भी कोई नेता तब तक असली विधायक नहीं कहलाता, जब तक उसके हाथ में एक खास कागज नहीं आ जाता. आइए, चुनाव आयोग के इस बेहद महत्वपूर्ण नियम को विस्तार से समझते हैं.

ममता के गढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सीधे सेंधमारी की. चुनावी नतीजों के रुझानों से यह साफ हो गया है कि बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है. वहीं, असम और पुडुचेरी में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की टीवीके पार्टी ने शतक लगा दिया है, जबकि केरल में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है. इन सब राजनीतिक हलचलों के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है.

जीत के बाद भी इस चीज के बिना अधूरा रहता है दर्जा

विधानसभा चुनाव में जब सभी राउंड की मतगणना पूरी हो जाती है, तो चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ द्वारा विजेता प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाता है. लेकिन सिर्फ इस घोषणा से ही कोई प्रत्याशी कानूनी तौर पर विधायक नहीं बन जाता. जीत के बाद उसे तब तक विधायक का दर्जा नहीं मिलता, जब तक कि उसे चुनाव आयोग की ओर से एक आधिकारिक दस्तावेज नहीं सौंपा जाता है. इस कानूनी दस्तावेज को ही 'सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन' कहा जाता है. इस एक कागज के बिना कोई भी नेता विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है.

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क्यों जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन?

सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन वह कानूनी प्रमाण पत्र है जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सीधे तौर पर जीतने वाले प्रत्याशी को सौंपा जाता है. इस सर्टिफिकेट पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं और साथ में निर्वाचन आयोग की मुहर लगी होती है. इसमें विजेता प्रत्याशी का नाम, उसे मिले कुल वोट और उसकी विधानसभा सीट की पूरी जानकारी दर्ज होती है. हर उम्मीदवार को खुद जाकर अपने हाथों से यह प्रमाण पत्र लेना होता है. इसी प्रमाण पत्र को दिखाने के बाद ही कोई नेता विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ लेने का हकदार बनता है.

नतीजे पर विवाद और कोर्ट का दखल

चुनाव प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सीट के नतीजे को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. यदि विपक्षी प्रत्याशी को मतगणना या वोटों के मिलान में कोई गड़बड़ी लगती है, तो वह परिणाम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई होने तक विजेता प्रत्याशी के सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन पर कोर्ट की तरफ से रोक यानी स्टे लगाया जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद भी नेता को विधायक बनने के लिए कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना पड़ता है.

कानूनन विधायक बनने का सफर

जब किसी प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी उसे कानूनी रूप से विधायक का दर्जा प्राप्त होता है. इसके बाद जब नई सरकार का गठन होता है और विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, तो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं. शपथ ग्रहण करने के बाद ही विधायक को विधानसभा में वोट डालने और जनता की आवाज उठाने के सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं. यही वजह है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद यह एक प्रमाण पत्र सबसे कीमती दस्तावेज माना जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 06:46 AM (IST)
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