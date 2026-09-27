दुबई में लगा है सोने का एटीएम, कार्ड लगाकर कैसे निकलता है सोना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुबई में 'गोल्ड टू गो' ATM असली सोना बेचते हैं।

ग्राहक टचस्क्रीन से चुनें, 10 मिनट में अपडेटेड कीमत पर खरीदें।

भुगतान पर रोबोटिक प्रणाली से सुरक्षित पैकेट में सोना मिलता है।

Dubai’s Gold ATM: दुबई अपनी शानदार शॉपिंग और नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है लेकिन इसकी सबसे अनोखी चीजों में से एक है ऐसी मशीन जो ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालने की तरह ही असली सोना खरीदने की फैसिलिटी देती है. गोल्ड टू गो के नाम से मशहूर ये गोल्ड एटीएम बुर्ज खलीफा और अटलांटिस द पाम जैसी खास जगह पर लगाए गए हैं.

इस मशीन से ग्राहक सोने के सिक्के, बार और सोने से बनी दूसरी चीजों को चुन सकते हैं, कार्ड या फिर कैश पेमेंट कर सकते हैं और कुछ ही मिनट के अंदर असली सोना पा सकते हैं.

गोल्ड एटीएम कैसे काम करता है?

इसकी शुरुआत टच स्क्रीन से होती है. ग्राहक उपलब्ध सोने के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और अपनी पसंद की चीज को चुन सकते हैं. जैसे 24 कैरेट सोने के सिक्के, अलग-अलग वजन के सोने के बार और खास तौर पर डिजाइन की गई सोने की यादगार चीजें. चीज को चुनने के बाद मशीन उसकी मौजूदा कीमत को दिखाती है. यह कीमत इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के रेट के हिसाब से रेगुलर अपडेट होती रहती है.





सोने की कीमत हर 10 मिनट में अपडेट होती है

इस मशीन की खास बात इसका लाइव प्राइसिंग सिस्टम है. यह इंटरनेट के जरिए इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट से जुड़ी होती है और हर 10 मिनट के अंदर कीमत को अपडेट करती है. इसका मतलब यह है कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कीमत उस समय सोने की लेटेस्ट कीमत बताती है. इस वजह से ग्राहक खरीदारी पूरी करने से पहले कीमत देख सकते हैं.

क्या आप क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं?

मशीन कई तरह के पेमेंट ऑप्शन को सपोर्ट करती है. ग्राहक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर लोकल करेंसी में कैश दे सकते हैं.

कुछ खास खरीदारों के लिए मशीन में पहचान की पुष्टि की सुविधा भी होती है. सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की प्रक्रियाओं के तहत ग्राहकों को पासपोर्ट या फिर एमिरेट्स आईडी स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है.

मशीन सोना कैसे देती है?

जब ग्राहक कोई प्रोडक्ट चुनता है और पेमेंट करता है तो मशीन के अंदर लगा कंप्यूटर वाला रोबोटिक सिस्टम काम करने लगता है. एक रोबोटिक आर्म चुनी हुई सोने की चीज को उसकी तय जगह से निकालती है.

यह सिस्टम चुने हुए वजन के हिसाब से प्रोडक्ट की पहचान करता है और उसे डिस्पेंसिंग क्षेत्र तक पहुंचाता है. इससे पूरी खरीदारी बिना किसी इंसान की सीधी मदद के हो जाती है.





सोने की सुरक्षा कैसे की जाती है?

इस मशीन को कई सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है. इसकी बॉडी काफी मजबूत और सुरक्षित मटेरियल से बनी है ताकि जबरदस्ती इसे खोलने की कोशिश को रोका जा सके. इस मशीन पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जाती है. खास तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पहचान की पुष्टि करने से सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नियम का पालन करने में भी मदद मिलती है.

आपको सोना कैसे मिलता है?

सोना सिर्फ खुले सिक्के या फिर बार के तौर पर नहीं दिया जाता. पेमेंट के बाद चुना हुआ प्रोडक्ट एक प्रीमियम काले रंग के गिफ्ट बॉक्स में दिया जाता है जिसके अंदर मखमली अस्तर लगा होता है. पैकेज के साथ एक रसीद और असली होने का सर्टिफिकेट भी मिलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने के प्रोडक्ट 24 कैरेट के होते हैं और उनकी शुद्धता 99.9% होती है.

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एटीएम के अंदर सोने की दुकान

दुबई की गोल्ड टू गो मशीन सोने की लाइव कीमत, ऑटोमेटेड रोबोटिक्स, डिजिटल पेमेंट और सुरक्षा टेक्नोलॉजी को एक ही सिस्टम में जोड़ती हैं. सोने की पारंपरिक दुकान पर जाने के बजाय ग्राहक टच स्क्रीन पर प्रोडक्ट चुन सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही ऑटोमेटेड मशीन से असली सोना ले सकते हैं. यह कॉन्सेप्ट सोना खरीदने को एटीएम इस्तेमाल करने जैसा अनुभव बना देता है. बस फर्क इतना है कि कैश निकालने के बजाय ग्राहक सोने के प्रोडक्ट लेकर जाते हैं.

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