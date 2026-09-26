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जापान में किराए पर मिलता है परिवार, क्या है रेंट-ए-फैमली कल्चर?

Rent a Family Japan: जापान में कुछ समय के लिए किराए पर परिवार भी मिलता है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों शुरू हुआ यह बिजनेस और कैसे यह सर्विस काम करती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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  • जापान में 'रेंट-ए-फैमिली' अकेलापन, सामाजिक दबाव से उभरा।
  • एजेंसियां अभिनेता देतीं, नकली रिश्ते निभाने का होता खर्च।
  • अकेलेपन, सामाजिक दिखावा, भावनात्मक कमी पूरी करने को सेवा।

Rent a Family Japan: सोचिए कि आप कुछ घंटे या फिर कई दिनों के लिए किसी को अपने माता-पिता, भाई बहन, जीवनसाथी, बच्चे या फिर दोस्त की भूमिका निभाने के लिए किराए पर ले सकते हैं. जापान में यह अनोखा कॉन्सेप्ट रेंट ए फैमिली या फिर प्रोफेशनल स्टैंड इन सर्विस के नाम से एक असली बिजनेस है. यहां क्लाइंट्स की जरूरत के हिसाब से खास भूमिका निभाने के लिए ट्रेंड एक्टर्स को हायर किया जाता है.

यह चलन 1990 के दशक में शुरू हुआ और वक्त के साथ इसका विस्तार हुआ. इस अनोखे कॉन्सेप्ट के पीछे सामाजिक दबाव, अकेलापन और ऐसी स्थितियां हैं जिनमें लोगों को साथ या फिर परिवार की मौजूदगी की जरूरत महसूस होती है. 

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रेंट ए फैमिली सर्विस कैसे काम करती है? 

जापान में सैकड़ों एजेंसियां हैं जो प्रोफेशनल स्टैंड-इन सर्विस देती हैं. फैमिली रोमांस जैसी कंपनियां ऐसे एक्टर्स मौजूद करते हैं जो परिवार के अलग-अलग सदस्यों या फिर परिचितों की भूमिका निभा सकते हैं. 

क्लाइंट कैटलॉग या फिर कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं और उम्र और जरूरत के हिसाब से एक्टर चुन सकते हैं. मीटिंग से पहले एजेंसी एक विस्तृत बेक स्टोरी तैयार करती है जिसमें बताया जाता है कि एक्टर क्लाइंट को कैसे जानते हैं. यह तैयारी एक्ट्रेस को एक जैसा व्यवहार करने में मदद करती है और बाहरी लोगों को यह पता नहीं चलने देती कि रिश्ता प्रोफेशनल है.


जापान में किराए पर मिलता है परिवार, क्या है रेंट-ए-फैमली कल्चर?

इसका खर्च कितना आता है? 

किसी व्यक्ति को किराए पर लेना एक महंगी सर्विस हो सकती है. एक व्यक्ति को हायर करने का आम खर्च 5000 से 20000 येन प्रति घंटा होता है. यह लगभग ₹3000 से ₹12000 के बराबर है. 

कीमत भूमिका और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक भाई बहन की भूमिका सबसे महंगी होती है क्योंकि करीबी पारिवारिक रिश्ते को निभाने से जड़ी खास उम्मीदें होती हैं.

लोग परिवार को किराए पर क्यों लेते हैं?

अकेलेपन से निपटना

अकेलापन इन सर्विस की मांग के पीछे मुख्य वजहों में से एक है. जापान में काफी लोग अकेले रहते हैं और हो सकता है कि वह किसी से बात करना साथ खाना खाना या फिर बस समय बिताना चाहते हों. बुजुर्ग लोग बच्चों या फिर पोते-पोतियों की भूमिका निभाने के लिए युवा एक्ट्रेस को हायर कर सकते हैं. जिससे उन्हें पारिवारिक साथ का अनुभव मिल सके. अकेले रहने वाले युवा साथ में खाना खाने या फिर बातचीत करने के लिए पार्टनर हायर कर सकते हैं. 


जापान में किराए पर मिलता है परिवार, क्या है रेंट-ए-फैमली कल्चर?

सामाजिक दबाव और दिखावा

सामाजिक उम्मीदें भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. कुछ लोगों को अपने साथियों या फिर जान पहचान वालों के सामने एक आदर्श परिवार की छवि पेश करने का दबाव महसूस होता है. शादी हो या फिर दूसरे कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या बढ़ाना या फिर बस एक बड़ा या पारंपरिक परिवार दिखाने के लिए नकली रिश्तेदारों को किराए पर लिया जा सकता है.

तलाक और सिंगल पैरंट हुड

तलाक या फिर सिंगल पैरंट हुड जैसी स्थितियों में भी स्टैंड इन परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए बच्चों के स्कूल फंक्शन या फिर एडमिशन प्रक्रिया के दौरान गायब मां या फिर पिता की भूमिका निभाने के लिए किसी एक्टर को किराए पर लिया जा सकता है.  ऐसे मामलों में यह सर्विस परिवारों को असहज सवालों या फिर स्थिति से बचने में मदद कर सकती है.

जब एक्टर मुश्किल भावनाओं को जाहिर करने में मदद करते हैं 

कुछ मामले दिखावे या फिर सामाजिक सुविधा से कहीं आगे होते हैं. काफी ज्यादा भावनात्मक स्थिति के लिए भी प्रोफेशनल स्टैंड-इन को किराए पर लिया गया है. जैसे कोई पिता अपनी मारती हुई बेटी से मिलने के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस को किराए पर ला सकता है जो उसकी बिछड़ी हुई दोस्त जैसी दिखती थी. इस तरह के मामलों से पता चलता है कि कैसे इन सर्विस का इस्तेमाल कभी-कभी उस भावनात्मक जुड़ाव को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे असल जिंदगी में बनाना मुश्किल होता है. 

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इंसानी जुड़वा पर बना एक बिजनेस 

रेंट ए फैमिली इंडस्ट्री यह दिखाती है कि कैसे अकेलेपन, सामाजिक उम्मीद और इंसानी जुड़ाव की चाहत के आसपास प्रोफेशनल सर्विस उभर सकती है. 1990 के दशक में जापान में शुरू हुई है सर्विस अब एक खास इंडस्ट्री बन चुकी है. 

इसमें एक्ट्रेस कुछ समय के लिए ऐसी भूमिका निभाते हैं जिनकी कमी लोग अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे होते हैं. हालांकि यह कॉन्सेप्ट अजीब लग सकता है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल जिन वजहों से करते हैं वे अक्सर इंसानों की काफी जानी पहचानी जरूरतें होती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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