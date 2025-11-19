हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजेल में हमला करने वाले दोषियों की क्या बढ़ जाती है सजा, किन धाराओं में दर्ज होता है केस

जेल में हमला करने वाले दोषियों की क्या बढ़ जाती है सजा, किन धाराओं में दर्ज होता है केस

जेल में हमला करना या किसी कैदी को चोट पहुंचाना गंभीर अपराध माना जाता है. इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर कई धाराएं लागू होती है, जिनके अनुसार हमला करने वाले कैदियों की सजा भी बढ़ाई जा सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

अहमदाबाद की साबरमती जेल से गंभीर मामला सामने आया है. यहां जेल में बंद अन्य कैदियों ने गुजरात स्थित एक आतंकी डॉ. अहमद सईद पर अचानक हमला कर दिया और उसकी पिटाई कर दी. हमले में डॉ. अहमद सईद के चेहरे पर गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. पुलिस ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक माना और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जेल में हमला करने वाले दोषियों की सजा क्या बढ़ जाती है और इन पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है. 

कैसे हुआ हमला?

पुलिस के अनुसार, आतंकी डॉ. अहमद सईद को उसके दो साथियों के साथ एटीएस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर साबरमती जेल लाया था. उसे हाई सिक्योरिटी वाले ब्लॉक में रखा गया था. अहमद सईद पर हत्या के आरोप में सजा काट रहे दो कैदियों और पोस्को अधिनियम के तहत एक अन्य आरोपी ने हमला किया और उसकी आंखों के पास चोट पहुंचाई. हमले से पहले सईद की उस विंग में बंद दो अन्य आतंकियों के साथ बहस हुई थी. वहीं पुलिस ने हमलावर कैदियों की पहचान अनिल कुमार, शिवम शर्मा और अंकित लोधी के रूप में की है. 

किन धाराओं में दर्ज होता है जेल में हमला? 

जेल में हमला करना या किसी  कैदी को चोट पहुंचाना गंभीर अपराध माना जाता है. इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर कई धाराएं लागू होती है. जिनके अनुसार हमला करने वाले कैदियों की सजा भी बढ़ाई जा सकती है और उन पर अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

धारा 131- Assault या Criminal Force

बीएनस की धारा 131 ऐसे मामलों पर लागू होती है जब जेल में कोई व्यक्ति बिना किसी गंभीर और अचानक उकसावे के किसी पर हमला कर देता है या उसे पर जोर जबरदस्ती करता है. इन धाराओं के तहत 3 महीने की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है. 

धारा 115- Voluntarily Causing Hurt

जेल के अंदर मारपीट के मामलों में बीएनस की धारा 115 भी लागू होती है. इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर यह जानते हुए कि उसके कारण से सामने वाले को चोट लग सकती है हमला करता है और चोट पहुंचाता हैं तो उसे पर एक साल तक की कैद या 10 हजार तक का जुर्माना या फिर दोनों लगाई जा सकती है. यह धारा सामान्य चोट पहुंचाने की स्थिति में लगाई जाती है. 

धारा 117- Voluntarily Causing Grievous Hurt

अगर मामला गंभीर चोट का हो तो ऐसे मामलों में बीएनस की धारा 117 लागू होती है. यह धारा कहती है कि अगर आरोपी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है और पीड़ित को गंभीर नुकसान हो जाता है तो उसे 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है. वहीं अगर चोट इतनी गंभीर हो कि पीड़ित स्थाई विकलांगता का शिकार हो जाए या पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए तो आरोपी को न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा भी हो सकती है. 

ये भी पढ़ें-E-Passport India: पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट, जानें इसकी खासियत

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Prison Attack Case Inmate Assault Jail Security Breach
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget