हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Cricket Salaries: कोहली-रोहित को ज्यादा मिलती है मैच फीस या हरमनप्रीत-स्मृति को, दोनों टीमों में कितना अंतर?

Indian Cricket Salaries: कोहली-रोहित को ज्यादा मिलती है मैच फीस या हरमनप्रीत-स्मृति को, दोनों टीमों में कितना अंतर?

Indian Cricket Salaries: क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम को कितना वेतन मिलता है? आइए जानते हैं क्या हरमनप्रीत कौर और विराट कोहली को समान वेतन मिलता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Cricket Salaries: हाल ही में हुए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दमदार जीत हासिल की. इस टूर्नामेंट में हमें भारतीय महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन इसी बीच एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना जैसी महिला क्रिकेटरों को विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे पुरुष क्रिकेटरों के बराबर वेतन मिलता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मैच फीस 

दरअसल मैच फीस के मामले में दोनों टीमों को बराबर वेतन मिलता है लेकिन वार्षिक अनुबंधों के मामले में नहीं. वैसे तो बीसीसीआई की समान वेतन नीति ने प्रति मैच कमाई में समानता ला दी है लेकिन पुरुष और महिला टीमों के वार्षिक रिटेनरशिप अनुबंधों में अभी भी अंतर है. अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने समान वेतन नीति लागू करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया था. 

किस फॉर्मेट में कितनी फीस 

पुरुष और महिला दोनों के लिए ही टेस्ट मैच की फीस 15 लाख, वनडे मैच की फीस 6 लाख और टी20 मैच की फीस 3 लाख रुपए है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब स्मृति मंधाना या फिर हरमनप्रीत कौर वनडे मैच खेलती हैं तो उन्हें विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के बराबर ही 6 लाख रुपए की मैच फीस मिलती है.

एक बड़ा अंतर 

वैसे तो मैच फीस समान होती है लेकिन असली अंतर बीसीसीआई से खिलाड़ियों को मिलने वाले वार्षिक अनुबंधों में है. यह अनुबंध खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन, निरंतरता और वरिष्ठता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि पुरुष टीम के अनुबंध महिला टीम के अनुबंधों से काफी ज्यादा होते हैं. अगर 2024-25 के बीसीसीआई अनुबंध ढांचे को समझें तो दोनों टीमों के लिए अनुबंध कुछ इस प्रकार हैं. 

पुरुष टीम अनुबंध 

ग्रेड A+- 7 करोड़ (विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह शामिल)
ग्रेड A- 5 करोड़
ग्रेड B- 3 करोड़
ग्रेड C- 1 करोड़ 

महिला टीम अनुबंध

ग्रेड A- 50 लाख (हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा शामिल)
ग्रेड B- 30 लाख
ग्रेड C- 10 लाख

इसका सीधा सा मतलब है कि जहां एक तरफ शीर्ष पुरुष खिलाड़ी सालाना 7 करोड़ तक कमाते हैं वही एक शीर्ष महिला खिलाड़ी 50 लाख रुपए तक कमाती है.

क्या है इसके पीछे की वजह 

दरअसल यह अंतर रिवेन्यू जेनरेशन, मार्केट वैल्यू और खेल के लोकप्रियता में अंतर की वजह से है. पुरुष क्रिकेट खासतौर से भारत में महिला क्रिकेट की तुलना में काफी ज्यादा राजस्व उत्पन्न करता है. इसी के साथ पुरुष क्रिकेट मैच में दर्शकों की संख्या और स्टेडियम में भीड़ महिलाओं के मैच की तुलना में काफी ज्यादा होती है. इन सभी चीजों से विज्ञापनदाता और फ्रेंचाइजी आकर्षित होती हैं जिससे क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा लाभ होता है.

इसी में एक और वजह है कि पुरुष टीम महिला टीम की तुलना में काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलती है. आईसीसी के एफटीपी के मुताबिक पुरुष टीम का मैच शेड्यूल काफी ज्यादा व्यस्त होता है जिससे राजस्व के अवसर भी ज्यादा होते हैं.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरी टीम से IPL खेले तो कितना होगा फायदा, कितने ज्यादा मिलेंगे रुपये?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Nov 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Women's Cricket Bcci Contracts Equal Pay Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
तमिल सिनेमा
Kaantha First Review: आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, लोग बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, 'मस्ट वॉच फिल्म' बता रहे लोग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
हेल्थ
Pre Wedding Health Check: शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget