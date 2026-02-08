हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSpace Storms: क्या अंतरिक्ष में भी आता‌ है तूफान, जानें पृथ्वी पर आने वाले तूफान से ये कितने अलग

Space Storms: क्या अंतरिक्ष में भी आता‌ है तूफान, जानें पृथ्वी पर आने वाले तूफान से ये कितने अलग

Space Storms: पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी तूफान आते हैं. आइए जानते हैं कि यह पृथ्वी पर आए तूफान से कितने अलग होते हैं और क्या यह धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

Space Storms: सभी को ऐसा लगता है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही तूफान आता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भी तूफान आते हैं. इन्हें स्पेस स्टॉर्म या फिर सोलर स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है. भले ही यह सुनने में काफी अजीब लगे लेकिन यह धरती के तूफानों से काफी अलग होते हैं. 

क्या होता है स्पेस स्टॉर्म 

स्पेस स्टॉर्म सूरज से निकलते हैं और तेज सौर गतिविधि से चलते हैं. पृथ्वी के तूफानों के उलट इनमें हवा, बादल या फिर पानी शामिल नहीं होता. इसके बजाय यह हाई एनर्जी प्लाज्मा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज्ड कणों और सौर विस्फोटों के दौरान निकलने वाली शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से बने होते हैं.

कैसे बनते हैं यह तूफान 

पृथ्वी पर तूफान वायुमंडलीय दबाव, तापमान और नमी में बदलाव की वजह से बनते हैं. बारिश, बर्फ, चक्रवात और तेज हवाएं सभी हवा और पानी के वायुमंडल में मिलने से बनते हैं. हालांकि स्पेस स्टॉर्म वैक्यूम में होते हैं जहां पर हवा या पानी नहीं होता. यह पूरी तरह से अलग होते हैं. इनमें बिजली से चार्ज कण और चुंबकीय ऊर्जा काफी तेज गति से अंतरिक्ष में दौड़ते हैं.

यह तूफान कहां से आते हैं 

पृथ्वी के तूफान पृथ्वी के अपने वायुमंडल में विकसित होते हैं. दूसरी तरफ सोलर स्टॉर्म सीधे सूरज पर बड़े विस्फोट से निकलते हैं. सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी घटनाएं ऊर्जा और पदार्थ के बड़े विस्फोट छोड़ती हैं जो सौर मंडल में यात्रा करते हैं. आपको बता दें कि सोलर फ्लेयर्स प्रकाश की गति से चलते हैं. यह 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं. 

पृथ्वी और टेक्नोलॉजी पर असर 

पृथ्वी पर तूफान बाढ़ ला सकते हैं, पेड़ उखाड़ सकते हैं, इमारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर सकते हैं. स्पेस स्टॉर्म जमीन पर लोगों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वह आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए काफी गंभीर खतरा पैदा करते हैं. 

तेज सोलर स्टॉर्म रेडियो ब्लैकआउट कर सकते हैं. ये सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और साथ ही जीपीएस नेविगेशन को बाधित कर सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि यह एविएशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकते हैं और यहां तक की बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड फैलियर भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: अंतरिक्ष में कितने दिनों तक हरा भरा रह सकता‌ है पौधा, जानें कितने दिन बाद सूखेगा प्लांट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Solar Flares Space Storms Solar Storms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वेलेंटाइन से पहले टूटा दिल! गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से हुई सगाई तो जिम ट्रेनर ने रूम लॉक कर लगाई फांसी
वेलेंटाइन से पहले टूटा दिल! गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से हुई सगाई तो जिम ट्रेनर ने रूम लॉक कर लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
Advertisement

वीडियोज

US-India Trade Deal के बाद घटेगा Russian Oil Import | Paisa Live
Mahadangal: ओवैसी का बंगाल प्लान तैयार, क्या टूटेगा दीदी का मुस्लिम वोट बैंक? | AIMIM | BJP
Mahadangal: चुनावी जंग, बीजेपी को ओवैसी पसंद? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Mahadangal: ओवैसी का दांव, BJP के लिए मददगार? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Nagin 7: नागिन के साथ धोका! मंडप पे बदला दूल्हा विक्रम नहीं, आर्यमन बना अनन्त का पति
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वेलेंटाइन से पहले टूटा दिल! गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से हुई सगाई तो जिम ट्रेनर ने रूम लॉक कर लगाई फांसी
वेलेंटाइन से पहले टूटा दिल! गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से हुई सगाई तो जिम ट्रेनर ने रूम लॉक कर लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
इंडिया
'अगर वह अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
नौकरी
Indian Air Force में बनना है अग्निवीर तो है आखिरी मौका, चूक गए तो होगी परेशानी
Indian Air Force में बनना है अग्निवीर तो है आखिरी मौका, चूक गए तो होगी परेशानी
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget