Plants In Space: अंतरिक्ष में पौधे उगाने का विचार साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है लेकिन यह पहले से ही एक वैज्ञानिक सच्चाई बन चुका है. हालांकि कोई पौधा अंतरिक्ष में कितने समय तक हरा रह सकता है यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहां पर और कैसे रखा जाता है. जो पौधा सीधे बाहरी अंतरिक्ष के संपर्क में आता है वह लगभग तुरंत ही सूख जाएगा. लेकिन अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे कंट्रोल्ड माहौल में अगर रखा जाए तो पौधे महीनों तक जीवित रह सकते हैं.

खुले अंतरिक्ष में पौधे का क्या होता है

अगर किसी पौधे को बिना किसी सुरक्षा के अंतरिक्ष के खुले वैक्यूम में रखा जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता. ऐसी स्थिति में आसपास का हवा का दबाव शून्य हो जाता है. इस वजह से पौधे की कोशिकाओं के अंदर का पानी तेजी से उबलने लगता है. इस प्रक्रिया को इबुलिज्म कहा जाता है. इसके बाद पौधा कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट के अंदर ही सूख जाता है या फिर मर जाता है.

स्पेस स्टेशन के अंदर पौधे का जीवित रहना

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन के अंदर स्थिति पूरी तरह से अलग होती है. यहां पृथ्वी जैसी स्थितियां आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं. तापमान, हवा का दबाव, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पानी को सावधानी से कंट्रोल किया जाता है. ऐसे मामले में पौधे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वह पृथ्वी पर करते हैं. नासा के वेजी प्लांट ग्रोथ सिस्टम का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक फूल, पत्तेदार सब्जी और यहां तक की फल देने वाले पौधे भी उगाए हैं. स्पेस स्टेशन पर उगाए गए जिनिया के फूल लगभग 60 से 90 दिनों तक जीवित रहे. इसी के साथ लेट्यूस और मूली ने अपने विकास चक्र को सामान्य रूप से पूरा किया.

जीरो ग्रेविटी पौधों के विकास को मुश्किल क्यों बनाती है

अंतरिक्ष में पौधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ग्रेविटी की अनुपस्थिति. पृथ्वी पर ग्रेविटी पानी को जड़ों की तरफ नीचे खींचती है. अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों के रूप में तैरता रहता है. यदि ठीक से मैनेज ना किया जाए तो जड़ को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वह दम घुटने से मार सकती हैं. इसी वजह से पौधा जल्दी सूख जाता है या फिर मर जाता है.

इसी के साथ अंतरिक्ष में रेडिएशन का स्तर पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कोई सुरक्षात्मक वातावरण नहीं है. यह रेडिएशन पौधे के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे पौधे का विकास धीमा हो जाता है और कुछ मामलों में तो पौधा उम्मीद से पहले ही सूख जाता है. साथ ही धरती पर गर्म हवा ऊपर उठती है और ताजी हवा उसकी जगह ले लेती है. लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता. सही एयर सरकुलेशन के बिना ऑक्सीजन पौधों की पत्तियों के चारों तरफ जमा हो सकती है. इससे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को कुशलता से बाहर नहीं निकाल पाता.

