Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?

दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?

Smit Machhar Salary: पूरे देश में पायलट स्मित मच्छार की ही चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है और उन्हें दिरहम या फिर रुपये में से कौन सी करेंसी में सैलरी दी जाती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • साहसी पायलट स्मित मच्छार की दुबई सैलरी चर्चा का विषय।
  • फ्लाईदुबई कैप्टन को मासिक 66,545 दिरहम (₹17.39 लाख) मिलते।
  • उनका 9750+ घंटे उड़ान अनुभव है, सैलरी दिरहम में।

Smit Machhar Salary: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में हुई घटना के बाद भारतीय पायलट कप्तान स्मित मच्छार सोशल मीडिया और राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बन चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक स्मित मच्छार ने असाधारण साहस का परिचय दिया. चाकू से गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने को पायलट को विमान क्रैश करने से रोका. 

इस घटना के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय पायलट को उनकी सैलरी भारतीय रुपये में दी जाती है या फिर यूएई दिरहम में? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
जनरल नॉलेज
क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?
क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

स्मित मच्छार की सैलरी 

स्मित मच्छार फ्लाईदुबई के लिए काम करते हैं, इस वजह से उन्हें दिरहम में सैलरी दी जाती है. फ्लाईदुबई ने कैप्टन स्मित मच्छार की व्यक्तिगत सैलरी का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है इस वजह से उनकी सटीक मासिक इनकम की पुष्टि नहीं की जा सकती. हालांकि एयरलाइन द्वारा कैप्टन के पद के लिए जारी सैलेरी स्ट्रक्चर से इस भूमिका के लिए मिलने वाले वेतन का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

कंपनी के बताए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक फ्लाईदुबई के कप्तान को लगभग 50,235 दिरहम का मासिक पैकेज दिया जाता है. इसमें बेसिक सैलरी, हाउसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शामिल हैं.

इसके अलावा 70 घंटे की उड़ान के आधार पर लगभग 16,310 दिरहम का वेरिएबल फ्लाइंग पेमेंट भी दिया जाता है. जब इस हिस्से को भी जोड़ लिया जाता है तो कुल मासिक वेतन लगभग 66,545 दिरहम हो जाता है.


दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?

भारतीय रुपये में यह रकम कितनी हो जाती है?

मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक जहां 1 यूएई दिरहम ₹26.13 के बराबर है, 66,545 दिरहम की मासिक राशि लगभग ₹17.39 लाख बैठती है. 

इस हिसाब से सालाना रकम लगभग ₹2.09 करोड़ होगी. हालांकि यह फ्लाईदुबई के कैप्टन सैलेरी स्ट्रक्चर और एक्सचेंज रेट पर आधारित एक अनुमान है ना कि व्यक्तिगत सैलरी का पक्का आंकड़ा.

फ्लाईदुबई में फर्स्ट ऑफिसर कितना कमाते हैं?

फ्लाईदुबई में पायलटों के लिए फर्स्ट ऑफिसर आमतौर पर शुरुआती रैंक होती है. कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक एक फर्स्ट ऑफिसर को हर महीने लगभग 37,000 दिरहम मिलते हैं. इसमें बेसिक सैलरी, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शामिल हैं. 

औसत 70 फ्लाइंग घंटों के आधार पर लगभग 11,410 दिरहम का वेरिएबल फ्लाइंग पेमेंट भी दिया जाता है. इससे कुल मासिक सैलरी लगभग 48,410 दिरहम हो जाती है. यह उसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग ₹12.65 लाख के बराबर है.

स्मित मच्छार का फ्लाइंग अनुभव क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान स्मित मच्छार को कमर्शियल एविएशन में काफी ज्यादा अनुभव है. फ्लाईदुबई में शामिल होने से पहले उन्होंने लगभग 11 साल तक स्पाइसजेट के साथ काम किया है. यहां उन्होंने सीनियर कमांडर और बाद में लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर काम किया है. 

वह जून 2022 से फ्लाईदुबई में बोइंग 737 कैप्टन हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कुल 9,750 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव है. इसमें स्पाइसजेट में रहते हुए पायलट इन कमांड के तौर पर 6400 घंटे से ज्यादा का अनुभव शामिल है. 

यह भी पढ़ें: कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?

दुबई में पायलट की सैलरी कितनी है? 

दुबई में पायलट की सैलरी एयरलाइन, रैंक और अनुभव के आधार पर काफी अलग-अलग हो सकती है. आंकड़ों के मुताबिक दुबई में एक पायलट की औसत बेसिक सैलरी लगभग 13,430 दिरहम प्रति माह है. 

कैप्टन लेवल की सैलरी काफी ज्यादा हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त अलाउंस और वेरिएबल फ्लाइंग पे शामिल होते हैं. इस वजह से पायलट की असल कमाई उनके पद, अनुभव, फ्लाइंग घंटों और संबंधित एयरलाइन के सैलेरी स्ट्रक्चर पर निर्भर होती है. 

स्मित मच्छार के मामले में फ्लाईदुबई में उनकी नौकरी का मतलब है कि उनकी सैलरी दिरहम में तय और भुगतान की जाती है. इसका भारतीय करेंसी से कोई लेना-देना नहीं है. यूएई में स्थित एयरलाइंस के साथ काम करने वाले पायलटों के लिए सैलरी पैकेज आमतौर पर वहां के लोकल रोजगार और मुआवजे के सिस्टम के आधार पर ही तय किए जाते हैं. इसका मतलब है कि रहने-सहने, आने-जाने और फ्लाइंग पे जैसे अलाउंस भी यूएई दिरहम में ही कैलकुलेट किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Captain Smit Machhar Smit Machhar Salary Smit Machhar FlyDubai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
जनरल नॉलेज
क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?
क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने मानी ज्योतिषाचार्य की बात तो DMK सांसद कनिमोझी बोलीं- 'वो PM...'
CM विजय ने मानी ज्योतिषाचार्य की बात तो DMK सांसद कनिमोझी बोलीं- 'वो PM...'
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
क्रिकेट
गोल्ड मेडल के लिए भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब-कहां देखें एशियन गेम्स फाइनल लाइव
गोल्ड मेडल के लिए भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब-कहां देखें एशियन गेम्स फाइनल लाइव
टेलीविजन
'स्टारडम मिलता है तो प्रोड्यूसर को तंग करते हैं', टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर रुपाली गांगुली ने कहा ये
'स्टारडम मिलता है तो प्रोड्यूसर को तंग करते हैं', टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर रुपाली गांगुली ने कहा ये
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
ट्रेंडिंग
माता पिता भगवान नहीं हैं, CEO की वायरल पोस्ट पर क्यों मचा हंगामा?
माता पिता भगवान नहीं हैं, CEO की वायरल पोस्ट पर क्यों मचा हंगामा?
Home Tips
How To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम
गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget