दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साहसी पायलट स्मित मच्छार की दुबई सैलरी चर्चा का विषय।

फ्लाईदुबई कैप्टन को मासिक 66,545 दिरहम (₹17.39 लाख) मिलते।

उनका 9750+ घंटे उड़ान अनुभव है, सैलरी दिरहम में।

Smit Machhar Salary: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में हुई घटना के बाद भारतीय पायलट कप्तान स्मित मच्छार सोशल मीडिया और राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बन चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक स्मित मच्छार ने असाधारण साहस का परिचय दिया. चाकू से गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने को पायलट को विमान क्रैश करने से रोका.

इस घटना के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय पायलट को उनकी सैलरी भारतीय रुपये में दी जाती है या फिर यूएई दिरहम में? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

स्मित मच्छार की सैलरी

स्मित मच्छार फ्लाईदुबई के लिए काम करते हैं, इस वजह से उन्हें दिरहम में सैलरी दी जाती है. फ्लाईदुबई ने कैप्टन स्मित मच्छार की व्यक्तिगत सैलरी का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है इस वजह से उनकी सटीक मासिक इनकम की पुष्टि नहीं की जा सकती. हालांकि एयरलाइन द्वारा कैप्टन के पद के लिए जारी सैलेरी स्ट्रक्चर से इस भूमिका के लिए मिलने वाले वेतन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कंपनी के बताए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक फ्लाईदुबई के कप्तान को लगभग 50,235 दिरहम का मासिक पैकेज दिया जाता है. इसमें बेसिक सैलरी, हाउसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शामिल हैं.

इसके अलावा 70 घंटे की उड़ान के आधार पर लगभग 16,310 दिरहम का वेरिएबल फ्लाइंग पेमेंट भी दिया जाता है. जब इस हिस्से को भी जोड़ लिया जाता है तो कुल मासिक वेतन लगभग 66,545 दिरहम हो जाता है.





भारतीय रुपये में यह रकम कितनी हो जाती है?

मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक जहां 1 यूएई दिरहम ₹26.13 के बराबर है, 66,545 दिरहम की मासिक राशि लगभग ₹17.39 लाख बैठती है.

इस हिसाब से सालाना रकम लगभग ₹2.09 करोड़ होगी. हालांकि यह फ्लाईदुबई के कैप्टन सैलेरी स्ट्रक्चर और एक्सचेंज रेट पर आधारित एक अनुमान है ना कि व्यक्तिगत सैलरी का पक्का आंकड़ा.

फ्लाईदुबई में फर्स्ट ऑफिसर कितना कमाते हैं?

फ्लाईदुबई में पायलटों के लिए फर्स्ट ऑफिसर आमतौर पर शुरुआती रैंक होती है. कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक एक फर्स्ट ऑफिसर को हर महीने लगभग 37,000 दिरहम मिलते हैं. इसमें बेसिक सैलरी, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शामिल हैं.

औसत 70 फ्लाइंग घंटों के आधार पर लगभग 11,410 दिरहम का वेरिएबल फ्लाइंग पेमेंट भी दिया जाता है. इससे कुल मासिक सैलरी लगभग 48,410 दिरहम हो जाती है. यह उसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग ₹12.65 लाख के बराबर है.

स्मित मच्छार का फ्लाइंग अनुभव क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान स्मित मच्छार को कमर्शियल एविएशन में काफी ज्यादा अनुभव है. फ्लाईदुबई में शामिल होने से पहले उन्होंने लगभग 11 साल तक स्पाइसजेट के साथ काम किया है. यहां उन्होंने सीनियर कमांडर और बाद में लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर काम किया है.

वह जून 2022 से फ्लाईदुबई में बोइंग 737 कैप्टन हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कुल 9,750 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव है. इसमें स्पाइसजेट में रहते हुए पायलट इन कमांड के तौर पर 6400 घंटे से ज्यादा का अनुभव शामिल है.

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दुबई में पायलट की सैलरी कितनी है?

दुबई में पायलट की सैलरी एयरलाइन, रैंक और अनुभव के आधार पर काफी अलग-अलग हो सकती है. आंकड़ों के मुताबिक दुबई में एक पायलट की औसत बेसिक सैलरी लगभग 13,430 दिरहम प्रति माह है.

कैप्टन लेवल की सैलरी काफी ज्यादा हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त अलाउंस और वेरिएबल फ्लाइंग पे शामिल होते हैं. इस वजह से पायलट की असल कमाई उनके पद, अनुभव, फ्लाइंग घंटों और संबंधित एयरलाइन के सैलेरी स्ट्रक्चर पर निर्भर होती है.

स्मित मच्छार के मामले में फ्लाईदुबई में उनकी नौकरी का मतलब है कि उनकी सैलरी दिरहम में तय और भुगतान की जाती है. इसका भारतीय करेंसी से कोई लेना-देना नहीं है. यूएई में स्थित एयरलाइंस के साथ काम करने वाले पायलटों के लिए सैलरी पैकेज आमतौर पर वहां के लोकल रोजगार और मुआवजे के सिस्टम के आधार पर ही तय किए जाते हैं. इसका मतलब है कि रहने-सहने, आने-जाने और फ्लाइंग पे जैसे अलाउंस भी यूएई दिरहम में ही कैलकुलेट किए जाते हैं.

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