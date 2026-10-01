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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

Death Cap Mushroom: पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल मामले में डेथ कैप मशरूम का जिक्र चल रहा है. आइए जानते हैं कि क्या है यह मशरूम और सिया गोयल द्वारा इसे क्यों सर्च किया गया था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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  • पुणे पुलिस ने केतन की मौत पर 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
  • सिया गोयल ने जहरीले मशरूम से हत्या की योजना बनाई थी।
  • मशरूम प्लान विफल; केतन को खाई में धकेल कर मारा।
  • हत्या के बाद सिया ने दुखी दिखने हेतु ChatGPT खोजा।

Death Cap Mushroom: पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई और उसके बाद केतन की मौत ने कई लोगों को चौंका दिया है. पुणे पुलिस ने इस मामले में 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें कथित तौर पर जांच की जानकारी और घटना से पहले और बाद में की गई डिजिटल सर्च का ब्योरा है. चार्जशीट में सबसे जरूरी बातों में से एक डेथ कैप मशरूम का जिक्र है. जो काफी ज्यादा जहरीली प्रजाति है और जानलेवा मशरूम पॉइजनिंग से जुड़ी है. 

चार्जशीट में बताई गई पुलिस की जांच के मुताबिक सिया गोयल और उसके कथित साथी चेतन चौधरी ने मशरूम का इस्तेमाल करके मौत का कारण बनने के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजी थी. चार्ज शीट में कथित तौर पर कहा गया है की डेथ कप मशरूम उस शुरुआती हत्या की योजना का हिस्सा था जिसे जांचकर्ताओं ने प्लान A कहा है.

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डेथ कैप मशरूम क्या है? 

डेथ कैप जिसे वैज्ञानिक रूप से अमानिटा फालोइड्स के नाम से जाना जाता है एक काफी जहरीला मशरूम है. यह दिखने में कुछ खाने योग्य मशरूम जैसा हो सकता है जिससे गलती से इसे खा लेने का खतरा बढ़ जाता है. 

इस मशरूम में जहरीले तत्व होते हैं जिनमें अल्फा-अमानिटिन शामिल है. यह लिवर और शरीर के दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. जहर का असर तुरंत पता नहीं चल सकता इसके लक्षण इसे खाने के कई घंटों बाद ही दिखाई दे सकते हैं. 

शुरुआती लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं. गंभीर मामलों में जहर का असर लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही सही इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है. 


क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

सिया ने कथित तौर पर इस मशरूम के बारे में क्यों खोजा?

चार्ज शीट में कथित तौर पर मशरूम से जुड़ी खोजों को जांचकर्ताओं द्वारा प्लान A कहे जाने वाले प्लान का हिस्सा बताया गया है. पुलिस के मुताबिक सिया कथित तौर पर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी. जांचकर्ताओं का यह आरोप है कि उसने शुरू में केतन को मारने के लिए जहर देने के तरीके के बारे में सोचा.

उसकी डिजिटल हिस्ट्री में मिली खोजों में मशरूम का इस्तेमाल करके हत्या करने और भारत में डेथ कैप मशरूम से जुड़ी जानकारी शामिल थीं. जांचकर्ताओं ने इन खोज को कथित शुरुआती योजना से जुड़े सबूत के तौर पर पेश किया.

विदेश में हत्या के एक मामले से संबंध 

जांच में कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एरिन पैटरसन मशरूम मामले से जुड़ी खोज भी मिली है. पैटरसन पर 2023 में जहरीले मशरूम खिलाकर परिवार के सदस्यों को जहर देने का आरोप लगा था और इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था. चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मामला उन घटनाओं में से एक था जो कथित साजिश से जुड़ी खोज में सामने आई थी.


क्या होता है डेथ कैप मशरूम, केतन की मौत से पहले सिया ने क्यों किया था इसे सर्च?

हत्या की कथित योजना कैसे बदली?

पुलिस चार्जशीट के मुताबिक मशरूम या फिर जहर देने की योजना वैसे नहीं चली जैसी शुरू में सोची गई थी. जांचकर्ताओं का आरोप है कि बाद में केतन को लोहागढ़ किले के पास एक ट्रैकिंग रूट पर ले जाया गया. यहां उसे एक खाई में धकेल दिया गया और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अदालत में दायर चार्जशीट में घटनाओं के कथित क्रम और डिजिटल खोज का विवरण दिया है. इन आरोपों पर अंत में न्यायिक प्रक्रिया के जरिए से विचार किया जाएगा.

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चार्जशीट में ChatGPT सर्च का क्या मतलब है?

रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में केतन की मौत के बाद ChatGPT से जुड़ी एक कथित खोज का भी जिक्र है. जांचकर्ताओं के मुताबिक सिया ने ज्यादा दुखी दिखने के बारे में जानकारी खोजी थी. पुलिस का कहना है कि इसका मकसद सोशल मीडिया पर सच्चे दुख और बेगुनाही का प्रभाव पैदा करना था. 

इन खोज का जिक्र जांचकर्ताओं द्वारा बताए गए डिजिटल सबूत का हिस्सा है. हालांकि चार्जशीट में जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए आरोप और सबूत होते हैं. यह अपने आप में अपराध का न्यायिक फैसला नहीं है. 

इस वजह से यह मामला इस बात को बताता है कि कैसे जांचकर्ता किसी संदिग्ध अपराध से जुड़ी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते समय इंटरनेट सर्च और ऑनलाइन बातचीत सहित डिजिटल गतिविधि की जांच कर सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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Death Cap Mushroom Amanita Phalloides Ketan Agrawal Murder
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