भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति और भाषा में हर कुछ किलोमीटर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है. यही अनोखी विविधता हमारे आपसी रिश्तों और रोज की बोलचाल में भी पूरी तरह साफ झलकती है. हमारे देश में जीवनसाथी यानी पति को पुकारने के लिए जितने अलग और दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है. देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाएं अपने जीवनसाथी को बेहद अनोखे नामों से बुलाती हैं, जिनमें सम्मान भी है और ढेर सारा प्यार भी छुपा हुआ है.

उत्तर भारत की परंपरा

उत्तर भारत के राज्यों में पारंपरिक रूप से महिलाएं अपने पति को सीधा नाम लेकर नहीं बुलाती हैं. ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में पति का नाम सरेआम लेना अच्छा नहीं माना जाता है. यही वजह है कि यहां महिलाएं अपने जीवनसाथी को आदर देने के लिए 'सुनिए', 'जी', 'स्वामी' या फिर 'पति देव' कहकर संबोधित करती हैं. यह तरीका वैवाहिक जीवन के पुराने संस्कारों और मर्यादा को दिखाता है.

बिहार का अपनापन

बिहार की बात करें तो यहां रिश्तों में एक अलग ही मिठास और अपनापन देखने को मिलता है. इस राज्य में महिलाएं अक्सर अपने पति को 'सइयां' कहकर पुकारती हैं. यह शब्द वहां की लोक संस्कृति का एक बेहद अहम हिस्सा है. आपने अक्सर भोजपुरी गानों और वहां की आम बातचीत में भी इस खूबसूरत शब्द को खूब सुना होगा, जो पूरी तरह से प्यार और अपनेपन को बयां करता है.

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यूपी का देसी अंदाज

उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और बोलचाल का अंदाज बेहद रसीला और थोड़ा शरारती माना जाता है. यूपी के कई ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में महिलाएं अपने पति के लिए 'बलमुआ' शब्द का इस्तेमाल करती हैं. इस शब्द को सुनते ही एक अलग तरह के देसी रोमांस और जुड़ाव की झलक साफ मिलती है. यह शब्द थोड़ा अनोखा है लेकिन इसमें पति के प्रति गहरा प्रेम छिपा होता है.

राजस्थान की मरुधरा

राजस्थान की रंगीली संस्कृति में रिश्तों को निभाने और उन्हें सम्मान देने की अपनी एक अलग ही अनूठी परंपरा रही है. मरुधरा की इस पावन धरती पर पत्नियां अपने पति को 'बींद' कहकर बुलाती हैं, जिसका सीधा सा मतलब उनका जीवनसाथी होता है. इसके अलावा रजवाड़ों के इस राज्य में पारंपरिक परिवारों के भीतर सम्मान जताने के लिए 'ठाकुर साहब' या नाम के आगे 'सा' लगाने का भी पुराना रिवाज है.

हरियाणा की धाकड़ बोली

हरियाणा अपनी दमदार और बेबाक बोली के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है. यहां के लठमार लहजे में भी रिश्तों के लिए एक बेहद मजबूत और गहरा शब्द छुपा हुआ है. हरियाणा की महिलाएं अपने पति को संबोधित करने के लिए 'भरतार' शब्द का उपयोग करती हैं. यह शब्द सुनने में जितना कड़क लगता है, इसके मायने वैवाहिक जीवन में उतने ही ज्यादा गहरे और मजबूत माने जाते हैं.

महाराष्ट्र की संस्कृति

मराठी संस्कृति और भाषा का अपना एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है. महाराष्ट्र के घरों में महिलाएं अपने पति को बुलाने के लिए 'नवरा' शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से करती हैं, जो वहां के जनजीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. इसके अलावा रोज़मर्रा की जिंदगी में बातचीत शुरू करने के लिए कई बार पत्नियां अपने पति को 'हो' या 'सुनते हो' कहकर भी बड़े चाव से आवाज लगाती हैं.

पंजाब की मिठास

पंजाब की धरती अपने खुलेपन और जिंदादिली के लिए जानी जाती है, और यही बात वहां के रिश्तों में भी दिखती है. पंजाबी संस्कृति में महिलाएं अपने पति को 'खसम' कहती हैं, जो रिश्ते को एक बहुत ही बढ़िया देसी टच देता है. इसके अलावा प्यार और नजदीकी बढ़ाने के लिए वे अपने जीवनसाथी को 'सोणेया' या फिर उनके नाम के आगे बड़े आदर के साथ 'जी' लगाकर भी पुकारती हैं.

बंगाल का आदर भाव

पश्चिम बंगाल की कोमल भाषा और वहां की मीठी संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है. बंगाली समाज में महिलाएं अपने पति के लिए पारंपरिक रूप से 'स्वामी' या फिर 'शामी' शब्द का इस्तेमाल बड़े आदर के साथ करती हैं. इसके अलावा बहुत सी जगहों पर आपसी प्यार और भावनात्मक जुड़ाव को खुलकर दिखाने के लिए महिलाएं अपने जीवनसाथी को बहुत ही मीठे लहजे में 'बाबू' कहकर भी संबोधित करती हैं.

गुजरात की सादगी

गुजरात के लोग अपनी सादगी और व्यापारिक सूझबूझ के साथ-साथ मीठी बोली के लिए भी जाने जाते हैं. गुजराती भाषा में पति को बुलाने के लिए 'नवरो' या फिर 'पती' शब्द का प्रयोग किया जाता है. वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां महिलाएं अपने पति को सीधे नाम से बुलाने के बजाय उनके नाम के पीछे 'भाई' जोड़ देती हैं, जैसे कि रमेशभाई या सुरेशभाई.

दक्षिण भारत का नियम

दक्षिण भारत के राज्यों में भी भाषाओं की तरह ही पति को पुकारने के शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं. तमिलनाडु में पति के लिए 'कणवर' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में जीवनसाथी को 'गंड' कहा जाता है. इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में तेलुगु भाषा बोलने वाली महिलाएं अपने पति को बड़े आदर के साथ 'भर्त' या फिर 'अय्या' कहकर बुलाती हैं.

पहाड़ी राज्यों की झलक

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में महिलाएं अपने पति को 'बैग' कहकर पुकारती हैं, जो वहां की स्थानीय लोकभाषा का एक हिस्सा है. वहीं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच पति के लिए 'पौणे' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पत्नियां अपने जीवनसाथी को प्यार से 'डउका' कहती हैं, तो जम्मू-कश्मीर के शांत वादियों वाले इलाकों में 'सइयां' शब्द का चलन है.

ओडिशा और झारखंड

ओडिशा में उड़िया संस्कृति के अनुसार पति को 'भर्ता', 'स्वामी' या फिर उनके सीधे नाम से पुकारने का आम चलन देखने को मिलता है, जो मर्यादा को दर्शाता है. वहीं झारखंड के जनजातीय और मैदानी इलाकों में महिलाएं अपने जीवनसाथी के लिए सीधे तौर पर 'पति' शब्द का ही सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं. यह पूरी विविधता हमारे देश की संस्कृति और वैवाहिक जीवन की असली खूबसूरती को बखूबी बयां करती है.

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