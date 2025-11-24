निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?

धर्मेंद्र यानी बॉलीवुड के ही-मैन का सोमवार सुबह निधन होने से बॉलीवुड समेत पूरा देश शौक में डूबा हुआ है. दोपहर को ही धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर हुआ बॉलीवुड हस्तियों समेत कई लोग सफेद कपड़े पहनकर पहुंचे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के वक्त सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह जिसे जानकर आपके मन में उठे सारे शक दूर हो जाएंगे.

अंतिम संस्कार में क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े?

दरअसल, हिंदू संस्कृति में अंतिम संस्कार को आध्यात्म और धर्म से जोड़कर देखा जाता है और मौत के बाद यह प्रक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है. हिंदू धर्म में सफेद रंग को शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. हालांकि हिंदू धर्म के अलावा भी सफेद रंग को लोग शांति का प्रतीक मानते हैं. लेकिन हिंदू धर्म में इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू दर्शन के तीन मूलभूत गुणों में से सफेद रंग एक गुण है जो सत्य, ज्ञान और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है.

ये है सफेद रंग पहनने का धार्मिक कारण!

जैसा कि कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो मोक्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है. इसलिए आत्मा की शांति के लिए परिवार के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं जिससे कि मरने वाले की आत्मा को शांति और पवित्रता महसूस हो. वैसे भी शोक का अर्थ अनित्यता को स्वीकार करने की प्रेरणा देना है इसलिए सफेद रंग को चुना जाता है क्योंकि वह किसी भी रंग में समां सकता है.

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में भी कई हस्तियों ने पहने सफेद कपड़े!

आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक पहुंचे थे. काफी हस्तियां सफेद कपड़े पहने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते दिखी थीं इसलिए यह जानना लोगों के लिए जरूरी हो गया था कि आखिर अंतिम संस्कार में सफेद कपड़ों को ही महत्व क्यों दिया जाता है. हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और इस्लाम में भी सफेद रंग को ही प्राथमिकता दी जाती है. कई लोग धार्मिक मौकों पर सफेद रंग को धारण किए पहुंचते हैं.

