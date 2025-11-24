सिख धर्म में स्थिति कुछ अलग है. सिख समुदाय में शोक के लिए किसी विशेष रंग का कठोर नियम नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग सफेद, नीले या भूरे जैसे हल्के रंगों के सादे वस्त्र पहनते हैं. उनके यहां जोर रंग पर नहीं, बल्कि ‘सेवा’ और ‘अरदास’ पर दिया जाता है. सिख समाज में मौत के बाद अंतिम संस्कार और कीर्तन के दौरान सभी लोग साधारण कपड़े पहनकर जुटते हैं ताकि माहौल शांत और संयमित रहे.