हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDharmendra Death News: निधन होने पर हिंदू पहनते हैं सफेद कपड़े, बाकी धर्मों में किस रंग का रिवाज?

Dharmendra Death News: निधन होने पर हिंदू पहनते हैं सफेद कपड़े, बाकी धर्मों में किस रंग का रिवाज?

Dharmendra Death News: मौत के बाद कौन-सा रंग पहनना चाहिए, इसका जवाब धर्म बदलते ही बदल जाता है. आइए जानें कि किस धर्म में निधन के बाद कौन से रंग के कपड़े पहने जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Dharmendra Death News: मौत के बाद कौन-सा रंग पहनना चाहिए, इसका जवाब धर्म बदलते ही बदल जाता है. आइए जानें कि किस धर्म में निधन के बाद कौन से रंग के कपड़े पहने जाते हैं.

Dharmendra Death News: जब किसी अपने की मौत की खबर आती है, तो इंसान सिर्फ एक पल में टूट जाता है. लेकिन इस टूटन के बीच भी एक सवाल बार-बार मन में उठता है आखिर किस तरह श्रद्धांजलि दी जाए? कौन-सा रंग उस सांत्वना का प्रतीक माना जाता है? हिंदू समाज में सफेद रंग शोक का प्रतीक है, लेकिन क्या हर धर्म में यही परंपरा होती है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उसके जवाब उतने ही दिलचस्प, गहरे और परंपराओं से भरे हुए हैं.

1/7
हिंदू समाज में पारंपरिक रूप से सफेद कपड़े पहनकर शोक मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है. सफेद रंग सादगी, त्याग और शांति का प्रतीक माना जाता है. किसी के निधन के बाद परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सफेद वस्त्र पहनकर मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं.
हिंदू समाज में पारंपरिक रूप से सफेद कपड़े पहनकर शोक मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है. सफेद रंग सादगी, त्याग और शांति का प्रतीक माना जाता है. किसी के निधन के बाद परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सफेद वस्त्र पहनकर मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं.
2/7
मुस्लिम समुदाय में आमतौर पर काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, यह एक अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्य और करीबी लोग गहरे या हल्के काले रंग के कपड़े पहनकर मृतक के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. कई जगहों पर साधारण सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने की भी परंपरा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए सादगी ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है.
मुस्लिम समुदाय में आमतौर पर काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, यह एक अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्य और करीबी लोग गहरे या हल्के काले रंग के कपड़े पहनकर मृतक के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. कई जगहों पर साधारण सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने की भी परंपरा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए सादगी ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है.
3/7
सिख धर्म में स्थिति कुछ अलग है. सिख समुदाय में शोक के लिए किसी विशेष रंग का कठोर नियम नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग सफेद, नीले या भूरे जैसे हल्के रंगों के सादे वस्त्र पहनते हैं. उनके यहां जोर रंग पर नहीं, बल्कि ‘सेवा’ और ‘अरदास’ पर दिया जाता है. सिख समाज में मौत के बाद अंतिम संस्कार और कीर्तन के दौरान सभी लोग साधारण कपड़े पहनकर जुटते हैं ताकि माहौल शांत और संयमित रहे.
सिख धर्म में स्थिति कुछ अलग है. सिख समुदाय में शोक के लिए किसी विशेष रंग का कठोर नियम नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग सफेद, नीले या भूरे जैसे हल्के रंगों के सादे वस्त्र पहनते हैं. उनके यहां जोर रंग पर नहीं, बल्कि ‘सेवा’ और ‘अरदास’ पर दिया जाता है. सिख समाज में मौत के बाद अंतिम संस्कार और कीर्तन के दौरान सभी लोग साधारण कपड़े पहनकर जुटते हैं ताकि माहौल शांत और संयमित रहे.
4/7
ईसाई समुदाय में शोक का सबसे प्रमुख प्रतीक काला रंग माना जाता है. पश्चिमी देशों से शुरू हुई यह परंपरा अब भारत के ईसाई समाज में भी गहराई से मौजूद है. अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और जानकार काले कपड़े पहनकर शामिल होते हैं. काला रंग दुख और मौन का प्रतीक माना जाता है.
ईसाई समुदाय में शोक का सबसे प्रमुख प्रतीक काला रंग माना जाता है. पश्चिमी देशों से शुरू हुई यह परंपरा अब भारत के ईसाई समाज में भी गहराई से मौजूद है. अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और जानकार काले कपड़े पहनकर शामिल होते हैं. काला रंग दुख और मौन का प्रतीक माना जाता है.
5/7
बौद्ध धर्म में सफेद रंग शोक का मुख्य प्रतीक है, लेकिन कई बार पीला रंग भी पहना जाता है. यहां सफेद रंग पवित्रता और आत्मा की शांति से जुड़ा है. किसी के निधन के बाद परिवार के सदस्य सफेद कपड़े पहनकर अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और कई दिनों तक साधारण जीवन जीते हैं.
बौद्ध धर्म में सफेद रंग शोक का मुख्य प्रतीक है, लेकिन कई बार पीला रंग भी पहना जाता है. यहां सफेद रंग पवित्रता और आत्मा की शांति से जुड़ा है. किसी के निधन के बाद परिवार के सदस्य सफेद कपड़े पहनकर अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और कई दिनों तक साधारण जीवन जीते हैं.
6/7
जैन समाज में भी शोक के दौरान साधारण सफेद कपड़े पहनने का रिवाज है. जैन धर्म में सरलता और अहिंसा सबसे बड़ी शिकवटें हैं, इसलिए अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार के समय लोग शांत, हल्के और बिना डिजाइन वाले वस्त्र पहनते हैं.
जैन समाज में भी शोक के दौरान साधारण सफेद कपड़े पहनने का रिवाज है. जैन धर्म में सरलता और अहिंसा सबसे बड़ी शिकवटें हैं, इसलिए अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार के समय लोग शांत, हल्के और बिना डिजाइन वाले वस्त्र पहनते हैं.
7/7
यहूदी धर्म में अंतिम संस्कार के समय काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनना रिवाज है, जो दुख और मौन का संकेत है.
यहूदी धर्म में अंतिम संस्कार के समय काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनना रिवाज है, जो दुख और मौन का संकेत है.
Published at : 24 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Dharmendra Death News White Mourning Clothes

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
बिहार
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
हेल्थ
Dharmendra Death: किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget