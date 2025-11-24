Dharmendra Favorite Liquor: किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
बॉडीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वह 89 साल के थे. उन्होंने सोमवार (24 नवंबर) को मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया और बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी. यह बात हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र शराब पीने के बेहद शौकीन थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे?
धर्मेंद्र को कितनी पसंद थी शराब?
जानकारों की मानें तो धर्मेंद्र को शराब पीना बेहद पसंद था. कहा जाता है कि उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी. एक बार तो वह एक ही दिन में 12 बोलत शराब पी गए थे. उन्होंने खुद यह किस्सा बयां किया था. धर्मेंद्र ने बताया था कि जब वह शोले फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक ही दिन में 12 बोतल शराब पी ली थी. उस दौरान वह कैमरामैन के पीछे बैठकर शराब पीते थे.
इस कंपनी ने बनाया था ब्रांड एंबेसडर
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र की इस आदत के चलते एक नामी कंपनी ने उन्हें अपनी शराब के ब्रांड का ब्रांड एंबेसडर बना लिया था. दरअसल, साल 1993 के दौरान दुनिया की बड़ी लिकर कंपनियों में शामिल यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी यूएसल ने अपने इंडियन व्हिस्की ब्रांड बैगपाइपर के लिए धर्मेंद्र को ब्रांड एंबेसडर बनाया था, जिसके बाद कंपनी ने जमकर कमाई की थी. इस विज्ञापन में धर्मेंद्र की टैगलाइन खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार... आप, मैं और बैगपाइपर थी. यह लाइन काफी ज्यादा मशहूर हुई थी.
किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पसंद करते थे धर्मेंद्र?
धर्मेंद्र भले ही बैगपाइपर के ब्रांड एंबेसडर रहे, लेकिन यह उनकी पसंदीदा शराब नहीं थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र को स्कॉच व्हिस्की सबसे ज्यादा पसंद थी. वह अक्सर ब्लैक डॉग, टीचर्स या जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जैसे स्कॉच ब्रांड्स इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे. इनमें सबसे ज्यादा ब्लैक लेबल को वह पसंद करते थे, जिसे वह ब्लैकी कहकर बुलाते थे. हालांकि, धर्मेंद्र ने कभी खुलकर नहीं बताया था कि वह सबसे ज्यादा किस ब्रांड की शराब को पसंद करते थे.
