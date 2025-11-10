Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में आ गई हैं. इस ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

दिल्ली में हुई इस घटना पर फिलहाल पुलिस की ओर जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इस एंगल पर भी जांच चल रही है. ऐसे में ब्लास्ट के बाद पुलिस तगड़ी चेकिंग कर रही है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी पुलिस की पूछताछ में फंस जाते हैं तो कैसे बता सकते हैं कि आप संदिग्ध नहीं हैं...

घटना कैसे और कब हुई?

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ. यह धमाका इतनी तेज था कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई और कई इमारतों के कांच तक टूट गए. घटनास्थल पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर तो तुरंत काबू पा लिया, लेकिन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दिल्ली में जारी किया गया हाई अलर्ट

देश की राजधानी में हुई इस घटना की जांच पुलिस ने हर एंगल से शुरू कर दी है. इस बीच राजधानी में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड व अन्य एजेंसियों को भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. इसके अलावा पुलिस हर चौराहे पर कड़ी चेकिंग कर रही है और लेागों से पूछताछ भी कर रही है.

कैसे बताएं, आप नहीं हैं संदिग्ध

पुलिस जब भी किसी बड़े मामले में जांच शुरू करती है और लोगों से पूछताछ करती है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और कुछ ऐसे जवाब देते हैं, जिससे पुलिस का शक उन पर गहरा जाता है. ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए...

सबसे पहले घबराएं नहीं, इस बात को समझें कि पुलिस की पूछताछ आपकी सुरक्षा के लिए ही है.

अगर पुलिस आपकी गाड़ी को रोकती है तो कार भगाने की कोशिश न करें, इससे शक गहरा होता है.

अपने पास पहचान पत्र व अन्य जरूरी कागजात जरूर रखें. अगर किसी गाड़ी से हैं तो उसके भी कागजात जरूर दिखाएं.

पुलिस के सवालों का ठीक-ठीक जवाब दें, जैसे आपका नाम, पता और पेशे की जानकारी सही से दें.

आप घटनास्थल पर क्या कर रहे थे? वहां आने की वजह क्या थी और कहां जा रहे हैं इन सवालों के जवाब भी सही-सही दें.

