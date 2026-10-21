रावण को किसने गिफ्ट की थी सोने की लंका, नाम जान चौंक जाएंगे आप

रामायण में रावण की लंका को एक बेहद भव्य और वैभवशाली नगरी के रूप में बताया गया है. इसे सोने की लंका कहा जाता है. कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर सोने की लंका का निर्माण किसने करवाया, इसे किसने बनवाया होगा या यह रावण के पास कैसे आई? ऐसे में आइए जानते हैं सोने की लंका से जुड़ी कुछ खास बातें.

लंका से जुड़ी दो कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं. पहली कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है, जिसमें लंका के भव्य निर्माण और रावण के वहां पहुंचने का प्रसंग आता है. वहीं दूसरी कहानी रावण के सौतेले भाई कुबेर से संबंधित है, जिनके पास लंका का अधिकार और दिव्य पुष्पक विमान होने की बात कही जाती है.

शिव-पार्वती के लिए बनाई गई थी सोने की लंका

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ रहने के लिए एक भव्य महल बनाने की इच्छा जताई. इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को एक शानदार महल बनाने का आदेश दिया. विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक ऐसी भव्य नगरी का निर्माण किया, जिसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह थे. इसे सोने से सुसज्जित किया गया और यही आगे चलकर सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई.

रावण ने मांग ली नगरी

कथा के अनुसार, इस भव्य महल में गृह प्रवेश के लिए रावण को भी बुलाया गया. रावण उस समय महान विद्वान होने के साथ-साथ भगवान शिव का बड़ा भक्त माना जाता था. उसने विधि-विधान से पूजा और गृह प्रवेश का अनुष्ठान कराया. इसी दौरान रावण लंका की भव्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भगवान शिव से वही स्वर्णिम नगरी मांग ली. कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी. इस तरह लंका रावण के अधिकार में आ गई. इसी कथा से यह भी जोड़ा जाता है कि माता पार्वती इस घटना से नाराज हुईं और उन्होंने लंका के भविष्य को लेकर श्राप दिया.

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कुबेर से जुड़ी है लंका की कहानी

सोने की लंका को लेकर दूसरी प्रमुख कथा रावण और उसके सौतेले भाई कुबेर से जुड़ी है. रामायण की परंपरा में कुबेर को ऋषि विश्रवा का पुत्र और रावण का सौतेला भाई बताया गया है. कुबेर को धन और समृद्धि का देवता माना जाता है. कथा के अनुसार लंका पर पहले कुबेर का अधिकार था. वह यहीं से अपना शासन चलाते थे. उनके पास पुष्पक विमान भी था, जिसे पौराणिक ग्रंथों में दिव्य विमान बताया गया है. रावण ने जब कठोर तपस्या करके शक्तियां प्राप्त कीं, तो उसके मन में अपना साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा पैदा हुई. रावण ने कुबेर को युद्ध में हरा कर लंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया. इसके साथ ही पुष्पक विमान भी उसके अधिकार में आ गया.

रावण के शासन में और भव्य हुई लंका

रावण के शासनकाल में लंका को बेहद समृद्ध और शक्तिशाली नगरी के रूप में बताया गया है. रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान लंका पहुंचते हैं, तो वहां के महलों, भवनों, द्वारों और सजावट का भव्य वर्णन मिलता है. लंका की समृद्धि और रावण की शक्ति देखकर हनुमान भी उसके वैभव को देखते हैं. रावण ने अपनी शक्ति और संपत्ति के दम पर लंका को एक मजबूत साम्राज्य का केंद्र बना दिया था. हालांकि आगे चलकर माता सीता के हरण ने उसके जीवन और लंका के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया.

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