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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?

एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?

हवाई अड्डों पर कस्टम नियमों के उल्लंघन, प्रतिबंधित सामान या कारतूस ले जाने, सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना के नियम तोड़ने पर पांच सौ रुपये से लेकर पचास हजार रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 03:17 PM (IST)
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दिल्ली एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रोके जाने और कथित तौर पर पचास हजार रुपये का चालान काटे जाने के बाद से हवाई अड्डों पर वसूले जाने वाले जुर्मानों और सुरक्षा नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर भले ही तमाम तरह की बयानबाजी चल रही हो, लेकिन आम मुसाफिरों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में हवाई अड्डों पर भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई की जाती है और इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि एयरपोर्ट परिसरों और विमानन यात्रा के दौरान नियम तोड़ने पर किस प्रकार चालान और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.

कस्टम नियमों का उल्लंघन और सामान छिपाना

विदेश यात्रा से लौटने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क यानी कस्टम विभाग के कड़े नियम तय किए गए हैं. यदि कोई मुसाफिर तय सीमा से अधिक मूल्य का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य कीमती वस्तुएं लेकर आता है और उसे रेड चैनल पर डिक्लेयर यानी घोषित नहीं करता है, तो विभाग द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाता है. ऐसे मामलों में नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ वह सामान जब्त किया जाता है, बल्कि बाजार मूल्य और नियमों के आधार पर भारी आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाता है.

कारतूस और हथियार ले जाने पर कानूनी शिकंजा

हवाई यात्रा के दौरान सामान की चेकिंग में सबसे गंभीर मामला हथियारों या कारतूसों का पकड़ा जाना माना जाता है. कई बार लोग अनजाने में या बिना वैध लाइसेंस की जानकारी के अपने लगेज या बैग में जिंदा कारतूस छोड़ देते हैं. सुरक्षा जांच के दौरान स्कैनिंग में जैसे ही ये चीजें पकड़ में आती हैं, सीआईएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ जाती हैं. इस तरह की लापरवाही पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी तक की नौबत आ जाती है.

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एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?

खतरनाक और प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन

विमान के अंदर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील, विस्फोटक या प्रतिबंधित वस्तु ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. इसमें गैस सिलेंडर, केमिकल, तीखे हथियार या ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो उड़ान के दौरान सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. यदि चेकिंग के दौरान किसी यात्री के पास ऐसी सामग्रियां पाई जाती हैं, तो विमानन सुरक्षा नियमों के तहत उस पर कड़ा जुर्माना लगाया जाता है और उसे तुरंत यात्रा से वंचित कर दिया जाता है.

डीजीसीए के नियमों की अवहेलना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एयरपोर्ट परिसर के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं. यदि कोई यात्री एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश करता है, रनवे या संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी या रील बनाता है, या फिर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से बदसलूकी करता है, तो उसे भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है. ऐसी हरकतों को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ मानते हुए कड़े जुर्माने का प्रावधान है.

वाहन पार्किंग और पिक-अप जोन के नियम

हवाई अड्डों पर आने वाले वाहनों और ड्राइवरों के लिए भी कड़े अनुशासन के दायरे तय किए गए हैं. देश के अधिकांश प्रमुख महानगरों और आधुनिक हवाई अड्डों पर यात्रियों को छोड़ने या लाने के लिए केवल कुछ ही मिनटों (जैसे 5 से 8 मिनट) का समय निर्धारित होता है. यदि कोई वाहन इस तय मुफ्त समय सीमा से अधिक देर तक पिक-अप और ड्रॉप लेन में खड़ा रहता है, तो एयरपोर्ट ट्रैफिक प्रबंधन द्वारा उस पर पांच सौ से एक हजार रुपये तक का पार्किंग चालान काट दिया जाता है.


एयरपोर्ट पर कैसे कटता है चालान, क्या हैं इसके नियम?

एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता और अनुशासन नियम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के साथ-साथ परिसर में साफ-सफाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है. यदि कोई व्यक्ति टर्मिनल बिल्डिंग या परिसर के भीतर कचरा फैलाकर गंदगी करता है, अनाधिकृत रूप से कोई स्टॉल लगाता है, या किसी भी तरह की कागजी या प्रशासनिक अव्यवस्था फैलाता है, तो एएआई के नियमानुसार उस पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 03:17 PM (IST)
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