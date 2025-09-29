Delhi DEVI Bus: कितने रुपये में मिलती है एक DEVI बस, नॉर्मल बस से यह कितनी सस्ती?
Delhi DEVI Bus: दिल्ली में देवी बस शुरू हो चुकी हैं. आज हम जानेंगे कि इन इलेक्ट्रिक बसों की कीमत सामान्य बसों से कितनी कम है. आइए जानते हैं.
Delhi DEVI Bus: दिल्ली सरकार ने हाल ही में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरचेंज (देवी) बसों को शुरू किया है. ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण को कम करने, भीड़ को कम करने और साथ ही महिलाओं और बच्चों को एक सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं. आइए जानते हैं कि नॉर्मल बस और मिनी इलेक्ट्रिक बसों की कीमतों में कितना अंतर होता है. लेकिन उससे पहले जानते हैं देवी बस के किराए और खासियत के बारे में.
देवी बसों का किराया
इन बसों का किराया तय की गई दूरी के आधार पर ₹10 से लेकर ₹25 के बीच होता है. इतना ही नहीं बल्कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. इसी के साथ 5 से 12 साल के बच्चे आधे किराए में यात्रा कर सकते हैं. दिल्ली सरकार की पिंक पास योजना के तहत महिला यात्रियों को भी पूरी तरह से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है.
क्या है इस बस की खास बात
हर देवी बस में 23 सीटें हैं. इनमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 13 यात्रियों के खड़े होने की जगह होगी. आपको बता दें कि 45 मिनट चार्ज होने के बाद यह 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. इसी के साथ इसे यात्री चलो जैसे ऐप के जरिए लाइव ट्रैक भी किया जा सकता है. इन बसों में अल्ट्रा लो फ्लोर डिजाइन और एयर कंडीशनिंग भी है ताकि यात्रियों को काफी ज्यादा आराम मिले.
सामान्य बस और इलेक्ट्रिक बस की कीमत में अंतर
भारत में एक सामान्य बस की कीमत अलग-अलग बातों पर निर्भर करती है. जैसे अगर बड़े ब्रांड के मॉडल की बात करें तो सामान्य बसों की कीमत 17 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकती है. इसी के साथ यह कीमत मॉडल, फीचर्स और सीटिंग क्षमता पर भी निर्भर होती है. वहीं अगर बात करें मिनी इलेक्ट्रिक बस की तो यह आमतौर पर 5 से 10 लाख रुपए से ज्यादा तक की होती हैं. यह भी सीटिंग क्षमता, ब्रांड और फीचर्स के आधार पर ही निर्भर होती हैं. अगर 8 सीटर बस की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 8.45 लाख रुपए तक हो सकती है. इसी के साथ अगर 14 सीटर बस की बात करें तो इसकी कीमत 9.63 लाख रुपए तक पहुंच सकती है.
Source: IOCL